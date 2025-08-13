فيلم "سايارا" على "نتفليكس" 12 ديسمبر لشعبيته الجارفة

بعد أن أثار الفيلم حماس الجمهور في صالات السينما في جميع أنحاء البلاد، يتجه الآن إلى منازل المشاهدين حول العالم. وأكدت شانو شارما، مديرة اختيار الممثلين الشهيرة في شركة YRF، الخبر على إنستغرام، حيث أعادت نشر منشور يُعلن عن عرض فيلم Saiyaara على نتفليكس ابتداءً من 12 سبتمبر.