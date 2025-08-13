فيلم "سايارا" على "نتفليكس" 12 ديسمبر لشعبيته الجارفة

تحول فيلم "سايارا" للمخرج موهيت سوري، بطولة اثنين من الممثلين الجدد، أهان بانديه وأنيت بادا، إلى أحد أكثر أفلام شباك التذاكر إثارة للدهشة هذا العام.
بعد أن أثار الفيلم حماس الجمهور في صالات السينما في جميع أنحاء البلاد، يتجه الآن إلى منازل المشاهدين حول العالم. وأكدت شانو شارما، مديرة اختيار الممثلين الشهيرة في شركة YRF، الخبر على إنستغرام، حيث أعادت نشر منشور يُعلن عن عرض فيلم Saiyaara على نتفليكس ابتداءً من 12 سبتمبر.
من إنتاج شركة ياش راج فيلمز، يستكشف الفيلم مواضيع الحب والفقد وهشاشة الذاكرة. يؤدي الممثل الجديد أهان باندي دور كريش كابور، الموسيقي المتعثر الذي تتغير حياته عندما يلتقي فاني باترا (أنيت بادا)، الكاتبة الشابة التي شُخِّصت بمرض الزهايمر المبكر. تتكشف أحداث القصة مع توطد علاقتهما في مواجهة مستقبل غامض، على خلفية موسيقية حماسية.
وعلى عكس التوقعات، دخل فيلم Saiyaara نادي الثلاثة مليارات روبية في الرابع من أغسطس، حيث بلغت أرباحه المحلية الحالية 3.21 مليار روبية - وهو إنجاز نادر لفيلم درامي رومانسي في سوق اليوم.
وحقق الفيلم إيرادات بلغت 5.41 مليار روبية هندية على مستوى العالم، وفقًا لمؤسسة Bollywood Hungama، ليصبح ثاني أعلى فيلم من حيث الإيرادات في عام 2025.