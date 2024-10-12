فيلم "جيجرا": قصة حب وتضحية تفشل في تحقيق التوازن

ما يجعل المشاهدين يستمتعون بمشاهدة الفيلم هو أداء الممثلين، وخاصة الممثلين الرئيسيين بهات ورينا. وكما هي العادة، تتفوق بهات، حيث يظهر الألم والقلق على وجهها الجميل. كما أنها مقنعة في مشاهد الحركة حتى لو لم يكن تصميم الرقصات كذلك. ويدعمها ببراعة راينا، الساحر الذي شاهدناه في فيلم The Archies العام الماضي. ورغم أنه يبدو وسيمًا للغاية بحيث لا يمكن أن يكون سجينًا مرهقًا، إلا أنه يظهر بمظهر واعد للغاية. ثم هناك باهوا الموثوق به دائمًا، والذي يسرق كل مشهد يظهر فيه. ويستحق فيفيك جومبر، الذي يلعب دور السجان الهندي الماكر، ذكرًا خاصًا أيضًا.