فيلم "جيجرا": قصة حب وتضحية تفشل في تحقيق التوازن
المخرج: فاسان بالا
فريق التمثيل: علياء بهات، فيدانج راينا، أكانشا رانجان كابور، مانوج باهوا
التقييم: 2.5
كانت علاقة الأخ والأخت واحدة من أكثر الموضوعات التي استمرت في السينما الهندية. ففي الثمانينيات والتسعينيات المروعة (أضعف العقود في تاريخ بوليوود)، كان دور الأخت في المقام الأول هو التعرض للاعتداء الجنسي حتى يتمكن شقيقها من إظهار عضلاته والسعي إلى الانتقام، وكان الخيط المقدس الذي تربطه المرأة حول معصم شقيقها يوفر الدافع المطلوب بشدة.
لا تحتاج البطلة العصرية بالطبع إلى رجل لحمايتها. بل على العكس من ذلك، تستطيع أن تتحدى العالم ووحوشه لإنقاذ شقيقها من الشر. فيلم "جيجرا" Jigra للمخرجة "علياء بهات"، من إنتاج "كاران جوهر" وإخراج "فاسان بالا"، هو أحد الأمثلة على ذلك حيث انعكست الأدوار. هنا، الفتاة مستعدة لإشعال النار في الكون لإنقاذ الرجل المنكوب.
هل يعمل؟ الإجابة بكلمة واحدة: لا.
في نهاية ساعتين، يتساءل المرء حقًا عن الهدف من الفيلم. هل هي قصة حب وتضحية شديدتين حيث يكون الفرد على استعداد للتخلي عن الأخلاق لحماية نفسه؟ هل هي قصة عن الأخلاق مقابل العدالة؟ هل هي قصة إثارة حول هروب جريء من السجن؟ هل هي دراما أكشن مع لحظات متوترة ومثيرة تؤدي إلى هروب صادم؟
يريد الفيلم أن يكون كل هذا وأكثر، ولكن للأسف ليس كذلك!
يلعب ساتيا (بات) وأنكور (فيدانج راينا) دور شقيقين يشاهدان والدهما يموت منتحرًا. تترك هذه الحادثة ندوبًا على كليهما مدى الحياة، على الرغم من أن ساتيا تتولى دور الصديق والوصي والحامي لأخيها الصغير. تكبر لتصبح خبيرة كاراتيه غاضبة بينما يتبين أنه مبرمج لامع ولكنه محرج اجتماعيًا ومنعزل وخجول.
تؤدي تقلبات القدر وبعض الأقارب الأنانيين إلى تورط أنكور زوراً في قضية مخدرات في جزيرة خيالية تسمى هانشي داو (مزيج بين الصين وسنغافورة وماليزيا وأي من دول جنوب شرق آسيا المفضلة لديك) مما يؤدي إلى سجنه بصرامة وإعدامه الوشيك. تصل الملاك المنتقم ساتيا إلى هناك على الفور، عازمة على تحريك السماء والأرض والجحيم لتحرير أخيها الصغير. تتطلب مهمة ثقيلة مثل هذه فريقًا، وسرعان ما ينضم إليها رجل عصابات متقاعد، بهاتيا (مانوج باهوا)، وحارس سجن سابق، موتو (راهول رافيندران)، وكلاهما لديه أسبابه الشخصية للانضمام إلى القتال الطيب.
جيجارا هو تلك الحالة الكلاسيكية للنصف الثاني الذي يلغي كل العمل الجيد الذي تم إنجازه في الأول. القصة يمكن التنبؤ بها من المشهد الأول ولكن بعد حوالي 20 دقيقة من الفيلم، تشعر بالانجذاب إلى القصة. ساتيا ثابت مع غضب متحكم متأصل يهدد بالاندفاع في أي وقت. أنكور مضطرب، ويتعامل مع شياطينه الخاصة. أنت فضولي لمعرفة المزيد عن علاقتهما وكيف أثرت المأساة عليهما ولكن المخرج لا يخوض في العمق. إن هذا ليس فيلم علاقات وبعض الأشياء من الأفضل تركها للخيال. ومع ذلك، هناك بعض المشاهد الساحرة، مثل المشهد الذي تطلب فيه ساتيا من شقيقها لعب لعبة كرة السلة لإخراجه، لتأسيس رابطتهما العميقة دون أن يقول ذلك صراحةً.
ولكن عندما ينتقل الحدث سريعًا إلى هانشي داو، تتغير نغمة الفيلم. هذا التحول ليس مفاجئًا، والمشاهد التي تعرض ضغوط ساتيا لإيجاد طريقة لإنقاذ شقيقها مثيرة للغاية.
ثم تنتظر عملية إنقاذ مثيرة، ولكن هذا هو المكان الذي تتكشف فيه أحداث فيلم Jigra . يجعل السيناريو الملائم الأمر يبدو سهلاً للغاية لدرجة أن الهروب من السجن يبدو وكأنه مجرد هرولة بسيطة في الحديقة. آخر 20 أو 30 دقيقة هي ذروة مفرطة في الفيلم حيث يتحول ساتيا الصغير إلى وضع رامبو وسبايدرمان الكامل ويهبط بشكل مثالي في سجن من المفترض أنه شديد الحراسة، ويهزم رجال الشرطة بالعشرات، ويتجنب كل رصاصة.
إن مشاهدة فيلم Jigra أشبه بركوب قطار الملاهي. تبدأ الرحلة على مسار ثابت قبل أن تصل إلى ذروة، ثم تهبط إلى أدنى مستوياتها، ولا ترتفع أبدًا إلى المستوى الذي أظهرته في البداية. لا يوجد الكثير من الفكاهة في الفيلم، لكن إشارة واحدة إلى قائمة السجناء في السجن بأسماء مثل جون وو ووونغ كار واي جعلتني أضحك.
ما يجعل المشاهدين يستمتعون بمشاهدة الفيلم هو أداء الممثلين، وخاصة الممثلين الرئيسيين بهات ورينا. وكما هي العادة، تتفوق بهات، حيث يظهر الألم والقلق على وجهها الجميل. كما أنها مقنعة في مشاهد الحركة حتى لو لم يكن تصميم الرقصات كذلك. ويدعمها ببراعة راينا، الساحر الذي شاهدناه في فيلم The Archies العام الماضي. ورغم أنه يبدو وسيمًا للغاية بحيث لا يمكن أن يكون سجينًا مرهقًا، إلا أنه يظهر بمظهر واعد للغاية. ثم هناك باهوا الموثوق به دائمًا، والذي يسرق كل مشهد يظهر فيه. ويستحق فيفيك جومبر، الذي يلعب دور السجان الهندي الماكر، ذكرًا خاصًا أيضًا.
بالا هو مخرج أفلام مثير من مدرسة أنوراج كاشياب لصناعة الأفلام، والذي يتضمن ذخيرته حكايات غريبة مثل فيلم Mard Ko Dard Nahi Hota المفضل في المهرجان والكوميديا السوداء الجديدة Monica, O My Darling . تشمل سيرته الذاتية ككاتب مشاريع مثل Raman Raghav 2.0 و Bombay Velvet . ومع ذلك، فشل في Jigra في تحقيق التوازن بين الإثارة التجارية الجماهيرية وقصة علاقة حميمة ومكثفة. على الرغم من بعض العناصر الذكية مثل استخدام الموسيقى الهندية القديمة خلال بعض مشاهد الحركة المكثفة والتصوير السينمائي المنمق، إلا أن الفيلم يفشل في التماسك ككل.
كما ذكرني فيلم Jigra بفيلم من التسعينيات. ربما يتذكر عشاق بوليوود فيلم Gumraah ، بطولة سريديفي وسانجاي دوت وراهول روي، حيث يلعب سري دور مغنية بريئة ولكنها محرجة تتورط في فضيحة مخدرات في هونغ كونغ على يد حبيب عديم الضمير (راهول روي). ويبقى الأمر على عاتق سانجاي دوت لتنفيذ عملية إنقاذ شجاعة من سجن مخيف يحرسه حراس أشرار أكثر رعبًا.
الفيلمان مختلفان تمامًا، لكن بصراحة، كان ينبغي لساتيا أن يتصل بسانجاي. كانت مهمتها لتكون أكثر متعة.