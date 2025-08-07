فيلم "أسلحة" يجلب الرعب والضحك والكثير من الغرابة

دخلتُ فيلم "أسلحة" دون أن أعرف عنه شيئًا تقريبًا. لا عرض دعائي، ولا ملخصات، فقط لمحة سريعة على طاقم التمثيل. بصراحة؟ هذه أفضل طريقة لتجربة هذا الفيلم. لا تبحث عنه في جوجل، ولا تتصفح الحرق. فقط ادخل دون أن تعرف عنه شيئًا.
مع ذلك، كنت متحمسًا. طاقم الممثلين وحده أثار فضولي. كنت أشاهد مسلسل "أوزارك" مؤخرًا، لذلك عندما رأيت جوليا غارنر في المقدمة، فكرت: حسنًا، سيكون هذا رائعًا. ثم هناك جوش برولين، الذي أبدع في دوره كأب مفجوع يكشف لغزًا مروعًا. معلومة طريفة: تم اختيار بيدرو باسكال في البداية، ولكن لحسن الحظ، ذهب الدور إلى برولين - وهو يناسبه تمامًا. فهو يضفي كثافةً كئيبةً وإلحاحًا يُرسّخان الفوضى العاطفية في الفيلم.
هناك مشهدٌ واحدٌ يستيقظ فيه برولين من كابوس، فينهض فجأةً ويصرخ - مع توقفٍ مُفاجئ - "ما هذه الشتائم؟!" انفجرت السينما حماسًا. الأمر بسيطٌ للغاية، لكن التوقيت، والتقديم... مادةٌ سريعةٌ للميمات. إنه حقًا مثلنا تمامًا بعد نوبة شلل نوم في الثالثة صباحًا.
يستحق ألدن إيرينرايش أيضًا الإشادة لأدائه الرائع في كل مشهد. إنه من نوع الممثلين الذين يجذبون الانتباه في مشاهدهم. كما أن أداء الممثل الصغير (أليكس، الذي يؤدي دوره كاري كريستوفر) كان رائعًا بشكل مدهش. همس أحدهم بجانبي: "من السهل جدًا جعل الأطفال يبدون مخيفين"، وبصراحة، حقائق. أما بقية الطاقم؟ فهم يقومون بعمل جيد في تجسيد كل هذه الغرابة.
هذا أول فيلم لزاك كريجر منذ فيلم "البربري" ، ومع فيلم "الأسلحة "، من الواضح أنه لا يتصرف بحذر. طموحه أعلى وميزانيته أكبر.
الآن، القصة - دون الكشف عن الكثير: في تمام الساعة 2:17 صباحًا، اختفى 17 طفلًا من نفس صف المدرسة الابتدائية. فجأةً. كلهم يركضون بأذرعهم إلى الخلف في حركة غريبة تشبه حركة عبادة (نعم، تلك الموجودة على أحد الملصقات). شبّهها أحدهم على الإنترنت بحركة ناروتو... والآن لا أستطيع نسيانها. لم يبقَ سوى طفل واحد ومعلمته، جاستين غاندي (غارنر). سحر؟ هستيريا جماعية؟ عبادة؟ تعويذة؟ كل ما سبق؟ ربما.
ما يميز فيلم "أسلحة" حقًا هو طريقة سرد أحداثه. الفيلم مُقسّم إلى فصول، يُظهر كل فصل الحدث نفسه من منظور شخصية مختلفة - مُعلّم الفصل، وأبٌ ثكلى، وشرطيٌّ مُتشائم، وسكان البلدة. في اللحظة التي تبلغ فيها الأمور ذروتها، يتغير المنظور. إنه فيلم جريء ومُحبط أحيانًا، لكنه يُحافظ على توازن الأحداث باستمرار بأفضل طريقة. إنه فيلمٌ أصيلٌ تمامًا، مع إضفاء حس فكاهة كريجر المُلتوي على كل فصل.
نعم، لا يزال هذا فيلم رعب. لكن ما أدهشني أكثر؟ إنه مُضحك للغاية. لا أعتقد أنني ضحكت بهذا القدر من قبل أثناء مشاهدة فيلم رعب - ليس لأنه سيء أو مبتذل، بل لأنه يُريدك أن تضحك. الفكاهة هنا استراتيجية، مُقلقة، وعبثية في كثير من الأحيان. بطريقة ما، لا تُخفف من حدة التوتر أبدًا.
هل هناك لحظات رعب مفاجئة؟ إنها موجودة، لكنها مستحقة. لا وجود لقطط تقفز من خزانتها. المثير للدهشة هو كثرة لحظات الرعب الرائعة التي تحدث في وضح النهار. هذا نادر. وماذا عن هنا؟ إنها ناجحة. إنها مُربكة ومُخيفة حقًا.
حسنًا، دعونا لا نتظاهر بالكمال. فبنيته غير الخطية تفتح الباب أمام تناقضات في التسلسل الزمني، وتترك بعض مسارات الشخصيات غير مكتملة. بعض الخلفيات تبدو كصور عابرة وليست سردًا مكتملًا، بينما تبدو بعض الشخصيات أو الدعائم في غير محلها. مع ذلك، يربط كريجر كل شيء في خاتمة تجمع بين الإزعاج والمتعة والتقبل للتفسير، وتُقابل بالتصفيق.
هل سأشاهده مرة أخرى؟ بالتأكيد. فيلم "الأسلحة" من أفلام الرعب التي تُجرأ على أن تكون مختلفة. جريء، غريب، ويكاد يكون سخيفًا، ولكن بأفضل صورة. إنه أصلي، مُبتكر، ومُسلٍّ حقًا.
في الواقع، ربما أعود إلى السينما بنفس الطريقة التي يفعلها الأطفال عندما يختفون - أذرعهم تلوح، ممسوسة بشيء لا أستطيع تفسيره.
لأن الأسلحة غريبة، لكنها أيضًا رائعة جدًا.
الأسلحة
المخرج: زاك كريجر
طاقم العمل: جوليا غارنر، جوش برولين
النجوم: 4/5