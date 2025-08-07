فيلم "أسلحة" يجلب الرعب والضحك والكثير من الغرابة

مع ذلك، كنت متحمسًا. طاقم الممثلين وحده أثار فضولي. كنت أشاهد مسلسل "أوزارك" مؤخرًا، لذلك عندما رأيت جوليا غارنر في المقدمة، فكرت: حسنًا، سيكون هذا رائعًا. ثم هناك جوش برولين، الذي أبدع في دوره كأب مفجوع يكشف لغزًا مروعًا. معلومة طريفة: تم اختيار بيدرو باسكال في البداية، ولكن لحسن الحظ، ذهب الدور إلى برولين - وهو يناسبه تمامًا. فهو يضفي كثافةً كئيبةً وإلحاحًا يُرسّخان الفوضى العاطفية في الفيلم.