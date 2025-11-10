فيلم «أحلام حلال» يجوب المهرجانات العالمية حاملاً بصمة الشارقة السينمائية

نال الفيلم إشادة واسعة وحصد جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم وثائقي درامي في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام القصيرة، ومهرجان يورال شورتس الدولي للأفلام في روسيا، ومهرجان بانكوك السينمائي، إضافة إلى تميّز خاص من مهرجان الأفلام الوثائقية بلا حدود في كاليفورنيا. كما كان الفيلم واحداً من بين 15 فيلماً فقط تم اختيارها من بين أكثر من ألف مشاركة في مهرجان سوكتشو الدولي لأفلام الطعام في كوريا الجنوبية.