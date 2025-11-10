فيلم «أحلام حلال» يجوب المهرجانات العالمية حاملاً بصمة الشارقة السينمائية

استمراراً لمسيرة النجاح وحصد الجوائز العالمية، يستعد فيلم "أحلام حلال"، وهو أحدث الأفلام القصيرة للمخرج محمد ممدوح، أستاذ مساعد في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، للعرض الأول هذا نوفمبر في مهرجان نيويورك للأفلام القصيرة.
هذا الفيلم الوثائقي الدرامي المؤثر حصد بالفعل عدة جوائز دولية في الولايات المتحدة وتايلاند وروسيا، وسيتابع ظهوره القادم في مهرجان كولفر سيتي السينمائي في لوس أنجلوس، وجوائز لندن العالمية للأفلام، ومهرجان سوكتشو الدولي لأفلام الطعام في كوريا الجنوبية.
تدور أحداث فيلم أحلام حلال" في ليلة باردة بمدينة نيويورك، حيث يتناول قصة عامل مصري في عربة طعام حلال يكافح للبقاء على تواصل مع ابنته بينما يخوض تحديات الحياة في مدينة لا تتوقف أبداً.
قال ممدوح: "بالنسبة لي، تدور هذه القصة حول المسافة والانتماء. حتى عندما نكون بعيدين عن الوطن، هناك أشياء تُبقينا متجذرين، الأشخاص الذين نحبهم والذكريات التي نحملها معنا."
نال الفيلم إشادة واسعة وحصد جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم وثائقي درامي في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام القصيرة، ومهرجان يورال شورتس الدولي للأفلام في روسيا، ومهرجان بانكوك السينمائي، إضافة إلى تميّز خاص من مهرجان الأفلام الوثائقية بلا حدود في كاليفورنيا. كما كان الفيلم واحداً من بين 15 فيلماً فقط تم اختيارها من بين أكثر من ألف مشاركة في مهرجان سوكتشو الدولي لأفلام الطعام في كوريا الجنوبية.
ويمثل الفيلم استمراراً لنجاح فيلم ممدوح السابق [The Keyboard]، الذي كتبته زوجته جمانة راضي، وهي منتجة تنفيذية في شركة Electric Lime Films، والذي تم اختياره رسمياً في أكثر من 30 مهرجاناً دولياً وجمع تسع جوائز، منها جوائز أفضل فيلم تجريبي في نيويورك وطوكيو ولندن.
وقال ممدوح: "هذه الجوائز تعني لي الكثير، فهي تذكرني بأن القصص التي نصنعها هنا في الشارقة يمكن أن تلامس الناس في كل مكان."
وبعيداً عن صناعة الأفلام، يمتلك ممدوح أكثر من 19 عاماً من الخبرة في قطاع الإعلام في دولة الإمارات، تشمل مجالات السينما والإعلان وإدارة العلامات التجارية والتعليم. وفي الجامعة الأمريكية في الشارقة، يُدرّس ممدوح مواد تشمل إنتاج الأفلام، وكتابة السيناريو، والذكاء الاصطناعي، والأفلام الوثائقية، وأنظمة الإعلام، موجّهاً جيلاً جديداً من رواة القصص البصرية.