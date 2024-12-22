فيلم"موفاسا": "الأسد الملك" يفشل في تقديم ملحمة جديدة
المخرج: باري جينكينز
طاقم العمل: بلو آيفي كارتر، مادس ميكلسن، بيونسيه
التقييم: 2 من 5
ديزني. المادة التي تُصنع منها الأحلام. الراوي الذي علمنا أن الأصدقاء الخياليين يمكن أن يكونوا مصدر إلهام. وأن كونك مختلفًا لا يعني أنك ستخسر. وأن التميز يتطلب أولاً أن تكون قويًا. كانت ديزني منقذًا لكل طفل ومراهق وبالغ في مرحلة ما أو أخرى.
نعم، إلا أن هذا لم ينجح معي أبدًا.
حتى وقت قريب، لم أكن من محبي الرسوم المتحركة أو المسرحيات الموسيقية أو أفلام الأبطال الخارقين. ولكن بعد ذلك، وبتشجيع من زوجتي، بلطف في البداية، ثم بحزم فيما بعد، قررت أن أشاهد هذه الأفلام. وتعلمون ماذا حدث، لقد أحببت بعضها. ويحتل فيلم "الأسد الملك" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام التي شاهدتها أكثر من بضع مرات مما أود أن أعترف به.
لذا، ذهبت إلى الشاشة رقم 2 في دبي هيلز مول لمشاهدة فيلم Mufasa: The Lion King، الذي تم عرضه أيضًا بتقنية IMAX و3D، وجلست في مقعدي، ووضعت الفطيرة والقهوة والماء على الطاولة مع توقعات عالية، عاطفية وموسيقية.
قبل أن ندخل في التفاصيل، إليكم حبكة القصة. تدور القصة حول كيف يلتقي موفاسا، وهو شبل ضائع ووحيد، بأسد متعاطف ووريث لمملكة حيوانية ملكية تدعى تاكا، حيث تقودهما الصدفة والمصير والأحداث غير المتوقعة.
(ضع في اعتبارك أنه في الفيلم الأصلي، الأسد الملك (1994)، جاء موفاسا من سلالة طويلة من الملوك.)
هناك مجموعة من الشخصيات المحبوبة العائدة. يتم تكليف رافيكي بمهمة سرد القصة لشبل الأسد الصغير كيارا، ابنة سيمبا ونالا، بطريقته المحببة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا سارابي ونالا وكيارا وزازو وتيمون وبومبا الذين يجلبون لهجتهم وأسلوبهم المميز إلى المزيج.
كان المقطع الدعائي واعدًا. كما كان الحال مع تشكيلة النجوم المشاركين في الإنتاج. كانت توقعاتي عالية، لأن المخرج باري جينكينز بارع في فنه، ولا عجب أنه كان يتطلع إلى مدى التحرير الذي يمكن أن تقدمه الرسوم المتحركة عند سرد قصة.
ثم هناك الموسيقى. هذه المهمة يقودها كاتب الأغاني الحائز على جوائز لين مانويل ميراندا (الذي اشتهر بتأليف أغاني هاملتون وإنتشانتو )، والموسيقى الأصلية لديف ميتزجر، والموسيقى الإضافية والأداء الصوتي لليبو إم. وبعض الأغاني تبرز. أغنية "وداعا، وداعا" هي نداء حاشد أو نشيد أو لحن جميل للسير على أنغامه لأولئك الذين يحملون نوايا شريرة. ولطالما أردت أن يثير الأخ مشاعر أولئك الذين لديهم أشقاء (حتى أولئك الذين هم أصدقاء أعداء).
لا يزال الإخراج يظهر بخجل من خلف أعراف الأسود أحيانًا أثناء اندفاعها بعيدًا عن شيء ما أو اندفاعها نحوه (هناك الكثير من الجري حوله - والكثير من الأسود في هذا الفيلم). هناك بعض الأشياء التي تعلم أن المخرج كان بإمكانه دفعها إلى أبعد من ذلك مثل العداوة بين الأخوين التي كان من الممكن أن تكون أكثر منطقية. في النهاية، يبدو موفاسا قاسيًا ولا يرحم بدلاً من الحاكم العادل الذي من المفترض أن يكون عليه.
يستخدم الفيلم ما يسمى بالرسوم المتحركة الواقعية. إن عدم جعل الشخصيات من عالم الحيوان تحمل تعبيرات مجسمة يقلل من سحر الفيلم لأن التعبيرات المبالغ فيها أضافت إلى سعادتي بالفيلم الأصلي. لن يكون هناك متعة إذا لم يبتسم الشبل الصغير بابتسامة واسعة العينين تمتد من الأذن إلى الأذن. (لكنني أفترض أنه سيكون من الغريب أن تبدأ هذه الحيوانات فجأة في إظهار تعبيرات بشرية للغاية).
إن ما أفتقده حقاً هو أن الفيلم يفتقر إلى أي جانب أخلاقي. فهو لا يتضمن رسالة واضحة. ولا شيء يستحق التشجيع. بل إنك تشعر وكأنك تعرضت للظلم في اليوم الذي كان من المفترض أن تفوز فيه باليانصيب الذي شاركت فيه بشغف شديد في اليوم السابق.
الفيلم مخصص للممثل الراحل جيمس إيرل جونز، الذي أدى صوت موفاسا في الفيلم الأصلي. وكان حواره الشهير من بين العديد من التصريحات الخالدة التي لا يزال يتذكرها الكثيرون. وفي هذا الفيلم، لم يكن هناك الكثير من التصريحات، ولكن ما أتذكره، وربما أعيد صياغته، "ليس الأمر كما كنت، بل الأمر كما أصبحت" يحاول توجيه رسالة مفادها عدم السماح لماضيك بتحديد هويتك، لكنه يبدو مثل كوب ضعيف من الشاي يقدم مع البسكويت الرطب.
عندما انتهى الفيلم، كانت ردود الفعل متباينة من الجميع؛ فقد صفق البعض. وبدا آخرون، مثلي، في حيرة من أمرهم. ففي نهاية المطاف، أجاب هذا الفيلم على أسئلة لم نطرحها قط، وأثار المزيد من الأسئلة مع تناقض السرد مع فيلم الأسد الملك الأول.
وبعد قليل حان وقت المغادرة. وشعرت بشعور غامض بأنني شاهدت شيئًا لم أكن أدرك تمامًا مغزى وجوده. ولكن هذه هي دائرة الحياة. وهي التي تحركنا جميعًا. عبر اليأس والأمل.