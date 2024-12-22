فيلم"موفاسا": "الأسد الملك" يفشل في تقديم ملحمة جديدة

لا يزال الإخراج يظهر بخجل من خلف أعراف الأسود أحيانًا أثناء اندفاعها بعيدًا عن شيء ما أو اندفاعها نحوه (هناك الكثير من الجري حوله - والكثير من الأسود في هذا الفيلم). هناك بعض الأشياء التي تعلم أن المخرج كان بإمكانه دفعها إلى أبعد من ذلك مثل العداوة بين الأخوين التي كان من الممكن أن تكون أكثر منطقية. في النهاية، يبدو موفاسا قاسيًا ولا يرحم بدلاً من الحاكم العادل الذي من المفترض أن يكون عليه.