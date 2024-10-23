فيلم"سيتديل هاني باني" نجاح كبير في عالم الترفيه

بالنسبة لسامانثا برابهو، قدّم لها فيلم (سيتديل هاني باني) Citadel: Honey Bunny مجموعة جديدة تماماً من التحديات. عُرفت سامانثا بأدائها المتميز في السينما التاميلية والتيلجو، لكنها واجهت تحدياً لغوياً في الأداء باللغة الهندية. واعترفت قائلة: "كان هذا هو التحدي الأكبر الذي واجهته"، موضحة أن التحدث بلغة لا تعتبرها إحدى نقاط قوتها جعلها في وضع صعب مقارنة بالممثلين الآخرين. ومع ذلك، تقبّلت الدور بفخر، وهي تشعر بالسعادة لأنها باتت تعمل الآن بعدة لغات وتؤدي حواراتها الخاصة. وأضافت: "من المدهش أنني أصبحت قادرة على التحدث بالتاميلية والتيلجو والهندية"، مشيرة إلى أنها رغم عدم طلاقتها الكاملة، تواصل تحسين مستواها.

وبعيداً عن حاجز اللغة، كان شغف سامانثا بالحركة والإثارة واضحاً. وبفضل اهتمامها بالرياضات القتالية، وخاصة (بطولة القتال النهائي) UFC، استمتعت بفرصة أداء مشاهدها المثيرة بنفسها في المسلسل. وقالت: "أحب مشاهدة القتال وتقدير المهارة التي يتطلبها"، معبرة عن رغبتها في التعمق في شخصيتها بشكل كامل. وتبرز لحظة معينة: تتذكر سامانثا حين شاهدت مصمم الحركات وهو يستعد لمشهد حركة معقد، لتقرر أنها تريد تنفيذه بنفسها. وأضافت: "كان من المدهش مشاهدته، ولم أتمكن من التخلي عن الفرصة". ووصفت التجربة بأنها "مرضية بشكل لا يصدق".