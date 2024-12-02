فيلم"سيتاديل:هوني بوني" قصة تجسس مشوقة ببريق مفقود
إفصاح كامل: لم أشاهد المسلسل الأمريكي Citadel حتى الآن. ولا حتى المقطع الدعائي. ولست متأكدًا من السبب. كل ما أعرفه هو أن الممثلة الطفلة في هذا المسلسل، ابنة هوني وباني، تؤدي دور طفولة بريانكا شوبرا في مسلسل التجسس الأصلي.
مشاهدة فيلم Citadel: Honey Bunny ، وهو فيلم إثارة وتشويق ومغامرات، من إخراج Raj & DK، اللذين لديهما مجموعة كبيرة من الأفلام بما في ذلك The Family Man وGuns and Gulaabs وGo Goa Gone، يجعلني أشعر بأن هذا الفيلم بالتحديد كان ليحتاج إلى بعض التحرير الدقيق والوتيرة الأسرع. ليس الأمر أن الحبكة نفسها لا تجذب انتباهك؛ بل على العكس من ذلك، فإن القصة التي تتكشف في أول حلقتين تجعل الأمور مثيرة للاهتمام.
تنتقل الأحداث من عام 1992 إلى عام 2000، من مومباي إلى نينيتال، ثم إلى بوخارست لفترة وجيزة. وينتهي الأمر بهوني (سامانثا روث برابهو) وباني (فارون داوان)، بطلي الفيلم اللذين يحملان نفس الاسم، إلى الانضمام إلى منظمة تجسس قد تكون على الجانب الصحيح أو لا تكون. وحتى الآن، كل شيء على ما يرام، ولكن عندما ترى الافتقار إلى الكيمياء بين الثنائي ودهاوان يلعب دوره للمرة الألف (رومانسي ذكوري)، يبدأ العرض في فقدان بعض بريقه.
الآن، لنعد إلى بداية الحلقة الأولى. لقد اختُطفت هوني وتم نقلها إلى مؤخرة سيارة. هذا يشبه إلى حد ما المشهد في مسلسل Yeh Kaali Kaali Aankhen من إنتاج Netflix، حيث تم ضرب الشخصية الرئيسية واختطافها ونقلها إلى مؤخرة سيارة. في كلا الموقفين، تدرك أن هؤلاء النساء لسن من الممكن السيطرة عليهن أو إخضاعهن.
لقد أدت روث برابهو دورها على أكمل وجه، والذي يتطلب لعب دور الأم الصارمة والمحبة، بالإضافة إلى دور الجاسوسة المتدربة وحبيبة داوان.
تدور أحداث الفيلم في جوهرها: يعيش راهي "باني" جامبير حياة مزدوجة - بديل في النهار وعميل سري في الليل. وبجانب فريقه المخلص تشاكو ولودو، ينقلب عالمه رأسًا على عقب عندما يلتقي بهوني راج، الممثلة المكافحة ذات النسب الملكي. تتعمق علاقتهما الرومانسية عندما تنضم إليه في مهامه الخطيرة، لكن الفوضى تسود عندما يهاجمهم عملاء سيتاديل، مما يترك هوني مصابة. يكشف لها باني عن حياته التجسسية، ويقعان معًا في الحب ويصبحان شركاء في التجسس.
بعد سنوات، تختبئ هوني مع ابنتهما نادية، بينما تكتشف باني، التي تعمل الآن مغنية في بوخارست، أنهما على قيد الحياة. بعد لم شمله مع تشاكو، يسارع لحماية عائلته بينما يقترب الخطر من حبيبته السابقة وطفله. وفي الوقت نفسه، تبحث هوني عن ملجأ في مكان آخر حيث قد تحدث المواجهة.
الشيء المزعج بالنسبة لي في هذا الفيلم هو أنه على عكس الأعمال الجيدة الأخرى من Raj & DK، والتي عادة ما يكون فيها شخص ضعيف اجتماعيًا يمكنك تشجيعه، في هذا الفيلم، على الأقل حتى الآن، يبدو أن Honey وBunny يحققان نجاحًا كبيرًا لأنفسهما، نظرًا لأنهما جاسوسان. في الواقع، يبدو أنهما "جيدان للغاية"؛ لا يبدو أنهما يعانيان من أي عيوب ويبدو أنهما جيدان في كل شيء يتولاه، من الأعمال المثيرة المتهورة بالنسبة له إلى إطلاق العلب على مسافة كبيرة بالنسبة لها.
من بين الأشياء الأخرى التي أضفت على الخطين الزمنيين لمسة خاصة هو الضوء البرتقالي المستخدم في الداخل في كليهما. يبدو أن الغرض من ذلك هو خلق شعور بالتشويق أو الشعور بالضيق، وهو ما نجح فيه.
على أية حال، الشيء المثير للاهتمام في هذا الفيلم هو أنه كأفلام الإثارة والتجسس، يحاول هذا الفيلم خلق شيء أصلي، وإن كان مع إضافة حركة أو حركتين مقلدتين. أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام هو كاشفي ماجموندار في دور ناديا، الابنة. إنها تلعب الدور بشكل طبيعي، بطريقة لا تجعلك ترتجف من الحركات الذكية لهذه الطفلة، تقريبًا مثل الجاسوسة نفسها. حسنًا، قامت والدتها بتدريبها منذ سن مبكرة. كأول ظهور، يُظهر هذا الفيلم شخصًا يزدهر أمام الكاميرا لكنه لا يعترف بوجودها.
ويظهر أيضًا بعض الفكاهة السوداء، مثلما يحدث عندما يتعلق الأمر بإظهار وفاة زوج باني النائم والشخير، وهو الأمر الذي يجيده الثنائي المخرج بصراحة، ولكن للأسف، فإن العمل الجاد المتمثل في إنقاذ العالم يظل يعود إلينا لإزعاجنا.
بحلول نهاية الحلقة الثانية، يصبح العرض مهيأً بشكل جيد للمواجهة بين الخير والشر، أو ربما بين الخير والشر، أو بين الشر والشر. ومن يدري، فقد أصبح العالم في النهاية ليس أبيض وأسود. فقد بدأت ظلال اللون الرمادي تكتسحه؛ إنه مكان حيث أصبح المليارديرات هم الخبراء الجدد ويديرون العرض دائمًا من الظل.
يبدو أن الشخصية التي قد تكون سبباً في مفاجأة ما هي شخصية جورو المعروف باسم فيشوا أو بابا، كما يناديه باني، والذي يؤدي دوره الممثل المتميز كاي كاي مينون، والذي يبدو حتى الآن وكأنه يتصرف وكأنه نائم بسبب دوره غير الصعب في القصة. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم دفعه لتقديم أحد عروضه المميزة.
بشكل عام، إنه فيلم جيد للمشاهدة، شيء يمكنك العودة إليه بشكل متقطع أثناء مشاهدة شيء آخر. يحاول الخط الزمني غير الخطي جاهدًا جذب انتباهك ووقتك، حيث ينتقل من عام 1992 إلى عام 2000، من شوارع مومباي القاسية إلى طرق نينيتال المتعرجة. لكنه ينتهي به الأمر كشيء يمكنك مشاهدته بشكل متقطع. الآن، ما إذا كان هذا شيئًا إيجابيًا أم طبيعة الأشياء في هذه الأوقات، فهذا أمر لا يزال يتعين علينا رؤيته. فنحن نتغذى على سلسلة تلو الأخرى من الأشياء التي يمكن أن تعمل في الخلفية، شيء لا يصبح شيئًا بعد فترة وجيزة. لا قصص دائمة، ولا حب للحرفة، ولا إرث يمكن خلقه.
عند الحديث عن الإرث، فإن Citadel: Honey Bunny يشير إلى أحد كلاسيكيات سعيد ميرزا الشهيرة Albert Pinto ko gussa kyun aata hai؟ الآن كان هناك شخص ضعيف كنا جميعًا نشجعه.
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