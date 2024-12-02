فيلم"سيتاديل:هوني بوني" قصة تجسس مشوقة ببريق مفقود

بشكل عام، إنه فيلم جيد للمشاهدة، شيء يمكنك العودة إليه بشكل متقطع أثناء مشاهدة شيء آخر. يحاول الخط الزمني غير الخطي جاهدًا جذب انتباهك ووقتك، حيث ينتقل من عام 1992 إلى عام 2000، من شوارع مومباي القاسية إلى طرق نينيتال المتعرجة. لكنه ينتهي به الأمر كشيء يمكنك مشاهدته بشكل متقطع. الآن، ما إذا كان هذا شيئًا إيجابيًا أم طبيعة الأشياء في هذه الأوقات، فهذا أمر لا يزال يتعين علينا رؤيته. فنحن نتغذى على سلسلة تلو الأخرى من الأشياء التي يمكن أن تعمل في الخلفية، شيء لا يصبح شيئًا بعد فترة وجيزة. لا قصص دائمة، ولا حب للحرفة، ولا إرث يمكن خلقه.