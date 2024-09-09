"فيكاس سيثي" نجم الدراما الهندية يرحل بنوبة قلبية
في حادثة مأساوية، توفي الممثل الهندي "فيكاس سيثي"، المعروف بأدواره المميزة في الدراما التلفزيونية الهندية الشهيرة. وحقق "فيكاس" شهرة واسعة من خلال أدواره في مسلسلات مثل "كيونكي ساس بهي كبي بهاو ثي"، "كاهين تو هوغا"، و"كساوتي زندگي كي". وتوفي عن عمر يناهز 48 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية حادة في وقت سابق من اليوم.
ووفقاً لتقرير نشرته "تيللي تشاكار"، فقد توفي "فيكاس" أثناء نومه بعد أن تعرض لأزمة قلبية. ليترك خلفه زوجته "جاهانفي سيتي" وتوأمهما. وحتى الآن، لم تصدر عائلة "فيكاس" بياناً رسمياً بشأن وفاته.
وتميزت مسيرة "فيكاس سيثي" من خلال أدائه لدور "سويام شيرجيل" في مسلسل "كاهين تو هوغا" ودور "بريم باسو" في "كساوتي زندگي كي"، مما أكسبه مكانة مميزة في صناعة التلفزيون الهندي. كما ترك بصمته في بوليوود من خلال ظهوره المميز في فيلم "كابهي خوشي كابهي غم" للمخرج "كاران جوهر" عام 2001، حيث لعب دور "روبي"، صديق "كارينا كابور" في الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، شارك في الموسم الثالث من برنامج "ناش بالييه" إلى جانب زوجته السابقة "أميتا".
وبعيداً عن التلفزيون، كان لـ "فيكاس سيثي" حضور في السينما أيضاً، حيث ظهر في فيلم "ديواناپان" عام 2001، وفي فيلم التيلجو الناجح "آي سمارت شانكار" عام 2019.