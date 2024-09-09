"فيكاس سيثي" نجم الدراما الهندية يرحل بنوبة قلبية

وتميزت مسيرة "فيكاس سيثي" من خلال أدائه لدور "سويام شيرجيل" في مسلسل "كاهين تو هوغا" ودور "بريم باسو" في "كساوتي زندگي كي"، مما أكسبه مكانة مميزة في صناعة التلفزيون الهندي. كما ترك بصمته في بوليوود من خلال ظهوره المميز في فيلم "كابهي خوشي كابهي غم" للمخرج "كاران جوهر" عام 2001، حيث لعب دور "روبي"، صديق "كارينا كابور" في الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، شارك في الموسم الثالث من برنامج "ناش بالييه" إلى جانب زوجته السابقة "أميتا".