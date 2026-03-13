"فيفيك أوبيروي": دبي "وطن الأمان" في وجه عواصف القلق

في أوقات عدم اليقين، يميل الكثيرون إلى العودة إلى المألوف. لكن بالنسبة للممثل ورجل الأعمال فيفيك أوبيروي، لم تكن العودة إلى الإمارات في خضم التوتر الإقليمي مجرد مسألة لوجستية، بل كانت تتعلق بالشعور العميق بالانتماء الذي يكنه للأرض التي يفتخر الآن بأنها وطنه.

خلال رحلة عودة حديثة إلى دبي من مومباي، شهد أوبيروي ما أسماه “القصص الصامتة” في عيون الركاب الآخرين. بعد وقت قصير من الهبوط، شارك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقت صدى سريعًا، وجذبت مئات الآلاف من المشاهدات وقدمت طمأنينة للكثيرين الذين يواجهون لحظة من عدم اليقين.