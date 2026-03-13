"فيفيك أوبيروي": دبي "وطن الأمان" في وجه عواصف القلق

في أوقات عدم اليقين، يميل الكثيرون إلى العودة إلى المألوف. لكن بالنسبة للممثل ورجل الأعمال فيفيك أوبيروي، لم تكن العودة إلى الإمارات في خضم التوتر الإقليمي مجرد مسألة لوجستية، بل كانت تتعلق بالشعور العميق بالانتماء الذي يكنه للأرض التي يفتخر الآن بأنها وطنه.
خلال رحلة عودة حديثة إلى دبي من مومباي، شهد أوبيروي ما أسماه “القصص الصامتة” في عيون الركاب الآخرين. بعد وقت قصير من الهبوط، شارك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقت صدى سريعًا، وجذبت مئات الآلاف من المشاهدات وقدمت طمأنينة للكثيرين الذين يواجهون لحظة من عدم اليقين.
“لا تهرب من المكان الذي منحك الأجنحة لمجرد أن الرياح أصبحت أقوى قليلاً،” يقول في حديث حصري مع Khaleej Times، متحدثًا عن الجسور الثقافية الأعمق التي يعتقد أنها تربط الهند والإمارات — ولماذا، بالنسبة له، الإمارات هي أكثر بكثير من مجرد عنوان مؤقت.
مقتطفات محررة من مقابلة:
س: فيفيك، لقد عدت مؤخرًا إلى الإمارات. الآن بعد أن استقريت في منزلك مع عائلتك، كيف تشعر؟ ليس فقط كشخصية عامة، بل كأب ومقيم. وكيف تستجيب عائلتك للوضع الراهن؟
فيفيك أوبيروي (VO): هناك قول مأثور: 'العاصفة لا تزعج السمك في أعماق البحر.' كأب، غريزتي الأولى دائمًا هي البحث عن المياه العميقة، المكان الذي يمكن لأطفالي أن يناموا فيه دون ثقل العالم على أكتافهم.
أتذكر دخولي إلى منزلي في اليوم الذي عدت فيه إلى دبي. كان المنزل هادئًا، والشمس تغرب فوق الأفق، وكان أطفالي يضحكون وهم يلعبون لعبة لوحية. في تلك اللحظة، بدا التوتر الإقليمي وكأنه همس بعيد مقارنة بالهدوء الطبيعي في دبي.
عائلتي لا تستجيب لأزمة لأنه، تحت القيادة الحكيمة لهذه الأمة، لا توجد أزمة في حياتنا اليومية. نحن نعيش في ملاذ حيث الطاقة سلمية، والشوارع تعج بالأعمال التجارية، وشركاتنا تتكيف وتتطور كما تفعل الإمارات دائمًا.
س: ما هو الحديث الداخلي الذي دار بينك وبين نفسك قبل تلك الرحلة، وماذا تعني لك 'الوطن' في لحظة عدم اليقين؟
فيفيك أوبيروي: أتذكر وقوفي في المطار، أنظر إلى لوحة المغادرين، ورفاهية أطفالي تشد أوتار قلبي. ثم خطرت لي فكرة: لا تهرب من المكان الذي منحك الأجنحة لمجرد أن الرياح أصبحت قوية بعض الشيء.
الوطن ليس مكاناً تزوره في الأوقات الجيدة وتتخلى عنه عندما تتجمع الغيوم الداكنة. الوطن هو الحصن الذي يجعلك شجاعاً. ولم أكن أرغب حقاً في مشاهدة صمود الإمارات من شاشة تلفزيون في مومباي. أردت أن أكون على الأرض، أتنفس نفس الهواء مثل الأشخاص الشجعان الذين يقفون شامخين هنا، متحدين في وجه الشدائد.
س: ذكرت أن رحلة العودة كانت مليئة بـ 'قصص صامتة' في عيون الناس. كراوي قصص، ماذا أخبرك ذلك عن صمود الجالية الوافدة هنا؟
فيفيك أوبيروي: في تلك الرحلة، نظرت إلى الوجوه من حولي ولم أرَ ضوء الذعر الخافت. تلك 'القصص الصامتة' أخبرتني أن الجالية الوافدة هنا قد تحولت من كونها مقيمين مؤقتين إلى أصحاب مصلحة راسخين. نحن لسنا مجرد عابرين، بل نحن متجذرون في تراب هذه الأرض.
نحن نثق بالقيادة بشكل مطلق لدرجة أنه حتى عندما يصرخ العالم الخارجي، فإننا نمضي قدماً بروح 'نحن معاً في هذا' التي تتجاوز كل الحدود واللغات، مزيج من أكثر من 200 جنسية تعتبر هذه الأرض وطناً لها.
س: لقد ذكرت ارتباطاً عميقاً بالمناظر الطبيعية هنا. كشخص قضى سنواته التكوينية في الهند، هل ترى ذلك جسراً بين الثقافتين، خاصة الآن؟
فيفيك أوبيروي: للإجابة على ذلك، دعني أعود بك إلى طفولتي. تلقيت تعليمي في كلية مايو، راجستان، حيث لدي ذاكرة حية لمشاهدة شجرة الكير سانغري تزدهر. كانت أعجوبة... تقف شامخة وخضراء في قلب أقسى حرارة الصحراء، وتنجو بينما يذبل كل شيء آخر. كانت الرمز الأسمى للصمود الذي يجسد روح أهل الصحراء.
بعد سنوات، عندما انتقلت إلى هنا، كانت لدي لحظة كشف خالصة. أدركت أن شجرة الكير سانغري هي في الواقع نفس شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أدركت حينها: أن رابطنا ليس إبداعًا حديثًا أو اتفاقية دبلوماسية. إنه بيولوجي. إنه قديم. هذه الشجرة تعيش لأنها مرنة وراسخة الجذور، تعكس تمامًا روح هذه الأمة. رؤيتها هنا شعرت وكأنني وجدت قطعة من روحي في تربة مختلفة.
عندما كان استقرار الأرض موضع تساؤل من قبل أولئك الذين ينظرون من الخارج، وكان بعض المؤثرين الذين يعيشون هنا يثيرون الذعر، مستغلين الأزمة للحصول على الإعجابات والمشاهدات، كيف لي أن أبقى صامتًا؟
استخدام صوتي لمشاركة الحقيقة، ونشر الإيمان بدلاً من الخوف، هو طريقتي لسداد دين الامتنان لهذه الأمة. إنه تكريم لقيادة حكيمة لم تعاملني قط كضيف، بل دائمًا كأخ.
س: لقد كنت استباقيًا في الدعوة إلى الوحدة على المستوى العالمي. هل تشعر أن كونك شخصية عامة بارزة يحمل 'ضريبة أخلاقية' ضمنية: واجب التحدث بصراحة عندما تصبح الأمور صعبة؟
في. أو.: أفضل أن أسميها 'امتيازًا أخلاقيًا'. قبل خمسة آلاف عام، وقبل وقت طويل من قيام الدول الحديثة، كان أجدادنا يتاجرون باللؤلؤ والمنسوجات عبر هذه المياه نفسها. لقد كان شعب الهند والإمارات إخوة لآلاف السنين، وعندما يكون لديك تاريخ طويل كهذا، لا تحتاج إلى سبب للدفاع عن بعضكم البعض.
في أوقات عدم اليقين، يجب أن يكون الصوت منارة. إذا تمكنت من تقديم لحظة وضوح لشخص ضائع في فوضى دورة الأخبار، فقد أكون قد قمت بعملي. لا يمكننا أن نقع فريسة لطيور TRP الجارحة.
س: بالنسبة للعديد من نجوم السينما، الإمارات هي وجهة لحفلات توزيع الجوائز والإجازات الفاخرة. بالنسبة لك، إنها مركز أعمال ومنزل. هل تعتقد أن هذا الاختلاف في العقلية هو السبب وراء شعورك بمستوى مختلف من المسؤولية للتحدث بصراحة؟
في. أو.: بالتأكيد. شركتنا، BNW Developments، لا تهدف فقط إلى إضافة إلى الأفق، بل نريد أن نكون جزءًا من الروح. مسؤوليتي تأتي من كوني جزءًا فاعلاً. بينما يتكهن العالم، نحن نبني المشاريع ونخلق فرص العمل.
أنا لست زائرًا في جناح فندقي؛ أنا مقيم في حي وجزء من المجتمع. هذا التحول من 'سائح' إلى 'صاحب مصلحة' يغير كل شيء. أنت لا تهتف للإمارات فحسب؛ بل تقف درعًا لها، تمامًا كما تفعل هي لك.
س: لقد كنت حازمًا أيضًا في إخبار الناس في الهند بعدم نشر الخوف...
صوت: إنهم يخلطون بين دقة الحذر والخوف. يرى الناس في الخارج العناوين الرئيسية؛ بينما نعيش نحن الواقع. إنهم يفتقدون بطل القصة: قيادة الإمارات العربية المتحدة. في أجزاء كثيرة من العالم، تؤدي الأزمات إلى إغلاق الأبواب والانقسام. هنا، تفتح القيادة ذراعيها.
يقف مليون إماراتي كجدار حماية لتسعة ملايين مقيم. تحمي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الجميع دون تمييز. لا يوجد 'نحن' و 'هم'، بل يوجد فقط 'واحد’. لا يدرك الناس في الخارج أننا نعيش في تحفة فنية من القبول.
س: وسط الضجيج ودورة الأخبار، حافظت على شخصية عامة متوازنة وهادئة للغاية. ما هي 'مراسي'ك العقلية الشخصية أو الممارسات التي تمنعك من الانجراف في الذعر؟
صوت: الصلاة هي القوة التي تنتقلك من الشتات إلى السلام. حيث يوجد الإيمان، لا يوجد خوف. أعتقد أن قوة عليا تحمينا جميعًا ويجب أن أقول، أنا أيضًا متوازن لأنني أعلم أن الأرض التي أقف عليها ثابتة، متماسكة بقيادة لم تتزعزع أبدًا. أنا لا أعيش في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل أنا في بيتي في قوتها.