"فيشال ميشرا"يغني في حفل بدبي للمرة الأولى

وكان ميشرا معروفًا في البداية كملحن أكثر من كونه مغنياً في صناعة الموسيقى الهندية، لكنه أخبر مجلة "رولينج ستون" الهندية في مقابلة أنه يفضل عدم تسميته. يقول: "سيظل حبي الأول دائمًا هو تأليف الموسيقى لأن صوتي هو الأداة التي أستخدمها للتعبير عنها. لذا فهما مترابطان بطريقة ما. أعتقد أنني أحب أن يُعرف عني كموسيقي بدلاً من فئة واحدة من الوظيفة مثل أنني لا يجب أن يُعرف فقط كمدير موسيقى أو ملحن أو مغني. لدي مشكلة مع ذلك، لأنني أشعر أننا نصف الموسيقي كثيرًا. يجب أن يكون مجرد موسيقي، أعتقد ذلك".