"فيشال ميشرا"يغني في حفل بدبي للمرة الأولى
سيقدم مغني فرقة"بيهلا بيار" Pehla Pyaar، "فيشال ميشرا"، أول حفل له في دبي في"كوكاكولا إيرينا" في 22 نوفمبر. قال المغني والملحن الحائز على جوائز، والذي برز في الأضواء بأغنيته Kaise Hua ، من فيلم Kabir Singh : "إن الأداء في دبي دائماً ما يكون بمثابة حلم، وأنا سعيد للغاية لأنني سأتمكن أخيراً من التواصل مع معجبي هنا في "كوكاكولا إيرينا"، تتمتع الموسيقى بقوة توحيد الناس، ولا أطيق الانتظار لمشاركة هذه التجربة التي لا تُنسى مع الجميع. أعدكم بأنها ستكون ليلة مليئة بالحب والطاقة والسحر الخالص".
إذن، ما هي الأغاني المدرجة في قائمة الأغاني؟ هناك أغاني حطمت الأرقام القياسية مثل أغنية Pehle Bhi Main من فيلم Animal ، وأغنية Nacho Nacho الحائزة على جائزة الأوسكار من فيلم RRR ، بالإضافة إلى أغاني مفضلة لدى المعجبين مثل أغنية Zihal-e-miskin وأغنية Aaj Bhi وأغنية Manjha .
وكان ميشرا معروفًا في البداية كملحن أكثر من كونه مغنياً في صناعة الموسيقى الهندية، لكنه أخبر مجلة "رولينج ستون" الهندية في مقابلة أنه يفضل عدم تسميته. يقول: "سيظل حبي الأول دائمًا هو تأليف الموسيقى لأن صوتي هو الأداة التي أستخدمها للتعبير عنها. لذا فهما مترابطان بطريقة ما. أعتقد أنني أحب أن يُعرف عني كموسيقي بدلاً من فئة واحدة من الوظيفة مثل أنني لا يجب أن يُعرف فقط كمدير موسيقى أو ملحن أو مغني. لدي مشكلة مع ذلك، لأنني أشعر أننا نصف الموسيقي كثيرًا. يجب أن يكون مجرد موسيقي، أعتقد ذلك".
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