فيديو لـ"نارايان" يقبل معجبات يثير جدلاً واسعاً على الإنترنت

وفي حديثه لإحدى وسائل الإعلام المحلية، قال نارايان إن الحادث كان مجرد إظهار "حبه" لمعجبيه. "[المعجبون مجانين. نحن لسنا كذلك. نحن لائقون.] يشجع بعض الناس هذا الأمر ويُظهرون حبهم من خلاله. هناك الكثير من الناس في الحشد، ولدينا حراس شخصيون حاضرون أيضًا. لكن المعجبين يعتقدون أنهم يحصلون على فرصة للقاء، لذلك يمد أحدهم يديه للمصافحة، ويقبل البعض الآخر الأيدي. [هذا جنون المعجبين. لا ينبغي لنا أن نولي هذا الكثير من الاهتمام.]"