فيديو لـ"نارايان" يقبل معجبات يثير جدلاً واسعاً على الإنترنت
تعرض مغني بوليوود المخضرم "أوديت نارايان" لانتقادات شديدة مؤخراً بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يقبل معجبات أثناء أحد العروض.
وأظهر الفيديو محبي المغني البالغ من العمر 69 عامًا وهم يقتربون منه لالتقاط صور سيلفي بالقرب من المسرح في مكان غير محدد أثناء أدائه أغنية Tip Tip Barsa Paani.
وشوهد المغني وهو ينحني لالتقاط الصور معهم وبعد ذلك استدار ليقبلهم على خدهم.
وفي إحدى المرات، شوهد أوديت وهو يطلب من حارسه الشخصي أن يسمح لمعجبة بالاقتراب منه لالتقاط صورة سيلفي معه. وبعد التقاط الصورة، استدارت المعجبة لتقبيل المغني على الخد. ثم قبلها على فمها.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المعجبة تبلغ من العمر 21 عامًا.
وواجه المغني ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت، حيث أعرب العديد من معجبيه عن خيبة أملهم من سلوكه.
وفي حديثه لإحدى وسائل الإعلام المحلية، قال نارايان إن الحادث كان مجرد إظهار "حبه" لمعجبيه. "[المعجبون مجانين. نحن لسنا كذلك. نحن لائقون.] يشجع بعض الناس هذا الأمر ويُظهرون حبهم من خلاله. هناك الكثير من الناس في الحشد، ولدينا حراس شخصيون حاضرون أيضًا. لكن المعجبين يعتقدون أنهم يحصلون على فرصة للقاء، لذلك يمد أحدهم يديه للمصافحة، ويقبل البعض الآخر الأيدي. [هذا جنون المعجبين. لا ينبغي لنا أن نولي هذا الكثير من الاهتمام.]"
ومنذ انتشار الفيديو على نطاق واسع، ظهرت مقاطع سابقة للمغني وهو يقبل موسيقيين مشهورين مثل ألكا ياجنيك وشريا غوشال أثناء عروضهما.