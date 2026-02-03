فيديوهات نجوم الكيبوب في مطار دبي تغزو الإنترنت

بعد فترة توقف طويلة، تستعد فرقة BTS لإطلاق ألبومها المنتظر بشدة، أريرانغ، المقرر إصداره في 20 مارس 2026. سيتبع ذلك جولة عالمية ضخمة، تبدأ في سيول وتشمل عدة دول. من المتوقع الإعلان عن مواعيد الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، مع إقامة الحفلات الموسيقية في عام 2027.