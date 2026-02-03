ترفيه

فيديوهات نجوم الكيبوب في مطار دبي تغزو الإنترنت

من شراء شوكولاتة دبي إلى الانتظار بصبر عند بوابة الطائرة، تم رصد الأعضاء وهم يختبرون المطار خلال توقف مؤقت
سوبريتا بلاسوبرامانيان
تاريخ النشر

فرقة BTS هنا! تم رصد فرقة الكيبوب الشبابية في مطار دبي الدولي، ويُقال إنهم في طريقهم إلى وجهة أخرى.

انتشرت فيديوهات وصور النجوم الكوريين على الإنترنت، حيث عبر معجبوهم في الإمارات عن سعادتهم برؤية معبوديهم يهبطون في المدينة — حتى لو كان ذلك لمجرد توقف مؤقت.

يقول المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي إن موظفي المطار أبلغوهم أن فرقة BTS كانت متجهة إلى لشبونة، مروراً بدبي.

قالت المعجبة التي التقطت الصور الأصلية: "أنا حقاً سأجن" — معبرة بدقة عن مشاعر المعجبين الذين رأوا المغنين شخصياً، وهم يتسوقون في السوق الحرة مثل أي شخص آخر.

تُظهر الصور الملتقطة الأعضاء وهم يتجولون بالقرب من عرض لشوكولاتة دبي، وهو منتج انتشر عالمياً منذ عام 2024، ولكنه شهد عودة في شعبيته بشكل خاص في كوريا الجنوبية، حيث يتم تحويله إلى كعك وحلويات أخرى.

أظهر فيديو آخر النجوم وهم ينتظرون بصبر في عربة جولف، بينما كان جيهوب يعبث بإبهاميه. شوهد أفراد الأمن يراقبون المنطقة المحيطة بينما كان الأعضاء ينتظرون رحلتهم.

تمت مشاهدة الفيديو أدناه على تيك توك.

بعد فترة توقف طويلة، تستعد فرقة BTS لإطلاق ألبومها المنتظر بشدة، أريرانغ، المقرر إصداره في 20 مارس 2026. سيتبع ذلك جولة عالمية ضخمة، تبدأ في سيول وتشمل عدة دول. من المتوقع الإعلان عن مواعيد الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام، مع إقامة الحفلات الموسيقية في عام 2027.

فرقة BTS تتجه إلى دبي؛ المعجبون يأملون في أداء OT7 في الإمارات بعد عقد من الزمان فرقة BTS ستبدأ جولتها العالمية في 9 أبريل؛ سيتم الإعلان عن محطة الشرق الأوسط

