"فيدانغ راينا": من الموسيقى إلى "بوليوود".. رحلة نجم الجيل "زد"

كانت رحلة فيدانغ إلى التمثيل بعيدة كل البعد عن ما هو مخطط. أثناء دراسته الجامعية، دفعه استياؤه من الدراسة الأكاديمية إلى استكشاف أهداف جديدة. و أتيحت له فرصة أداء أغاني وتقديم صوره إلى وكالة المواهب حيث فتحت له أبواب غير متوقعة. يتذكر فيدانغ: "اقترحوا عليّ تجربة التمثيل، وفكرت، "لم لا؟". لقد أجريت اختبارات الأداء لمدة عامين قبل أن أحصل على فرصة فيلم The Archies ".