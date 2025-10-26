فعاليات هالوين مذهلة تضيء دبي بكرنفالات وأزياء وتنكر ومرح عائلي

هل تبحث عن تجارب هالوين استثنائية هذا العام في دبي؟ من الكرنفالات الغامرة وأجواء الحياة الليلية المفعمة بالإثارة إلى الأنشطة العائلية والحلوى والأطباق ذات الطابع المرعب، تزخر المدينة بفعاليات تعد بإثارة الحماس لكل الفئات العمرية. سواء كنت تبحث عن مسابقات الأزياء، أو برنش بطابع خاص، أو عروض ترفيهية غامضة، فدليلنا يسلط الضوء على أبرز وجهات الهالوين التي تستحق الزيارة في دبي.
من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، يتحول «هاوس أوف هايب» في دبي مول إلى ساحة ساحرة لاحتفالية «كرنفال السحر» التي تعد تجربة غامرة كاملة بمناسبة الهالوين. تمتد على مساحة تفوق مئة ألف قدم مربعة، وتضم 18 عالماً مختلفاً تمزج بين الفن والتكنولوجيا والعروض الحية لجميع الأعمار. يمكن للزوار استكشاف مناطق مليئة بالحلوى، وتركيبات مضيئة، وعروضاً موسيقية حية يقدمها منسقو الموسيقى، كما يمكن لمن يرتدون الأزياء التنكرية المشاركة في مسابقة وعرض أزياء للفوز بجوائز تصل إلى عشرة آلاف درهم. ومع معامل الجرعات السحرية، وحلوى الهالوين، وأكثر من مئة تجربة تفاعلية، يعد «كرنفال السحر» مغامرة متعددة الحواس لم تشهدها دبي من قبل. تبدأ أسعار الدخول من 149 درهماً، وتقام الفعاليات يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الإغلاق.
تستعد وجهة الحياة الليلية الجديدة في دبي «نيسا باي زينون» في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو لاستضافة احتفال رائع بالهالوين في 31 أكتوبر مستوحى من مهرجان «يوم الأموات» المكسيكي الشهير. سيتحول المكان إلى عرض فني فاخر مزيّن بزهور القطيفة وجماجم السكر والزخارف الفنية، حيث تتناغم الأجواء مع موسيقى نابضة بالحياة وروح الاحتفال. ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بإيقاعات موسيقية متنوعة من موسيقى الهاوس الإفريقية والإلكترونية الحديثة يقدمها منسقو موسيقى معروفون، مع نظام عرض ضوئي مبتكر يكشف في الوقت الفعلي عن الموجات الدماغية للعازفين أثناء أدائهم. وسيقدم المطعم قائمة طعام تمزج بين المأكولات المتوسطية والآسيوية الراقية، تشمل الكافيار والسوشي والأطباق المشتركة الفاخرة، لتجربة هالوين فريدة مفعمة بالفخامة.
يقدم منتجع أتلانتس النخلة احتفالات ضخمة تمتد أسبوعاً كاملاً من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تتضمن فعاليات متنوعة وبرنشات وحفلات في مختلف مطاعمه. في مطعم «إن فويغو»، يمكن للضيوف الاستمتاع باحتفالية «فيفا لا كاترينا» التي تمزج بين روح مهرجان «يوم الأموات» وأسلوب دبي الترفيهي المميز. يبدأ الأسبوع بأمسيات عائلية تتضمن عروضاً حية ومسابقات، تليها ليلة السيدات يوم الخميس المستوحاة من رموز «الجمجمة الأنيقة». تبلغ الفعاليات ذروتها في حفلة «الهالوين فييستا» التي تقدم تجربة موسيقية لاتينية حية، بالإضافة إلى برنش يوم السبت حيث يمكن للضيوف الفوز بجوائز من بينها إقامة في المنتجع لمن يعثر على البطاقة الذهبية المخفية. وتختتم الاحتفالات بيوم عائلي مستوحى من فيلم «كوكو» يتضمن ديكوراً مميزاً وأنشطة للأطفال ومأكولات من أمريكا اللاتينية، لتجربة هالوين تناسب جميع الفئات العمرية.
تحتفل سلسلة «أمورينو» بعيد الهالوين هذا العام بطريقتها المميزة، حيث تقدم بوظة مجانية للأطفال في فرع سوق مدينة جميرا يوم 31 أكتوبر. يمكن للأطفال المشاركين في جولة «الحلوى أو الخدعة» الاستمتاع بكوب أو مخروط من الجيلاتو المصنوع بأسلوب الوردة الشهير بعلامة «أمورينو»، والمقدم بـ 22 نكهة لذيذة، من بينها مزيج نباتي خاص من الشوكولاتة والمانجو لهذه المناسبة. تشتهر «أمورينو» بمنتجاتها الطبيعية الخالية من المواد الحافظة، والمحضّرة من البيض العضوي والحليب الطازج. يسري العرض طوال اليوم لتناول الطلبات داخل المتجر، ما يجعله محطة مثالية للعائلات خلال أجواء الهالوين.
من 25 إلى 31 أكتوبر، يتحول «فلايفا» في مركز الغرير إلى وجهة احتفالية للهالوين من خلال فعالية «عضّات الرعب» التي تمتد سبع ليالٍ مليئة بالمرح والأطعمة ذات الطابع المرعب والترفيه العائلي. يمكن للزوار دخول مناطق التصوير المخيفة وتذوق أطباق الهالوين المبتكرة مثل «حساء الدماء»، و«الكالاماري المخيف»، و«مشروب الوحش» التي تقدمها مطاعم المكان المختلفة. تختتم الفعاليات يوم 31 أكتوبر بجولة «الحلوى أو المقلب» من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً، تليها مسيرة الأزياء التنكرية التي توزَّع خلالها جوائز لأفضل الأزياء الفردية والعائلية. وستضيف شخصيات الكوسبلاي مثل باتمان وبيتل جوس وماليفيسنت أجواء من الإثارة عبر تفاعلها مع الزوار والتقاط الصور. كما تتواصل أجواء المتعة طوال الأسبوع مع فقرات الكاريوكي، والموسيقى الحية، ورواية القصص.
يدعو منتجع الحبتور للبولو ضيوفه من مختلف الأعمار للاحتفال بالهالوين من خلال فعاليَتَين تجمعان بين الطعام والمرح والأجواء الاحتفالية. في يوم الخميس 30 أكتوبر، يستضيف مطعم «هورس آند هاوند» ليلة الأسئلة المرعبة بقيادة الثنائي جونو وريتش، حيث يمكن للضيوف اختبار معلوماتهم حول قصص وأفلام الرعب والتنافس على جائزة إقامة ليلة واحدة في المنتجع لصاحب أفضل زي تنكري. وتستمر الاحتفالات يوم الجمعة 31 أكتوبر في «النادي» من خلال ليلة الفيلم العائلي، حيث يُعرض فيلم الرسوم المتحركة «فندق ترانسلفانيا» في الهواء الطلق، مع أنشطة ترفيهية للأطفال تشمل نحت القرع، وقلعة هوائية، وهدايا خاصة مقدمة من «فلاينغ تايغر كوبنهاغن». ومع الدخول المجاني لهاتين الفعاليتين، يَعِد منتجع الحبتور للبولو زواره بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والإبداع وسحر الهالوين.