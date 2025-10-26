فعاليات هالوين مذهلة تضيء دبي بكرنفالات وأزياء وتنكر ومرح عائلي

من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، يتحول «هاوس أوف هايب» في دبي مول إلى ساحة ساحرة لاحتفالية «كرنفال السحر» التي تعد تجربة غامرة كاملة بمناسبة الهالوين. تمتد على مساحة تفوق مئة ألف قدم مربعة، وتضم 18 عالماً مختلفاً تمزج بين الفن والتكنولوجيا والعروض الحية لجميع الأعمار. يمكن للزوار استكشاف مناطق مليئة بالحلوى، وتركيبات مضيئة، وعروضاً موسيقية حية يقدمها منسقو الموسيقى، كما يمكن لمن يرتدون الأزياء التنكرية المشاركة في مسابقة وعرض أزياء للفوز بجوائز تصل إلى عشرة آلاف درهم. ومع معامل الجرعات السحرية، وحلوى الهالوين، وأكثر من مئة تجربة تفاعلية، يعد «كرنفال السحر» مغامرة متعددة الحواس لم تشهدها دبي من قبل. تبدأ أسعار الدخول من 149 درهماً، وتقام الفعاليات يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الإغلاق.