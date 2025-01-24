فعاليات مميزة في الإمارات من 23 إلى 26 يناير

تعاونت "كوكو باي" و"آيريس" لإطلاق "برانش" الشاطئ المثالي في دبي، بدءاً من 19 يناير ويُقام كل يوم أحد من الساعة 1 ظهراً حتى 5 مساءً، يليه عشاء بعد ذلك من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً. مع باقات تبدأ من 350 درهماً إماراتياً، يمكن للضيوف الاستمتاع بمنسقي الأغاني في "آيريس"، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي، وأجواء مستوحاة من جزيرة بالي النابضة بالحياة مع "تورتيل بار" والديكور الأنيق. يشمل "برانش" قائمة فاخرة مع محطات طعام حية، وأطباق رئيسية مشتركة مثل شريحة لحم "آيريس"، والحلويات اللذيذة. ارتدِ ملابس الشاطئ الأنيقة واختر من بين باقات العشاء المتنوعة، بما في ذلك غير الكحولية (350 درهماً إماراتياً)، أو الوردية (390 درهماً إماراتياً)، أو الفوّارة (550 درهماً إماراتياً)، أو المميزة (690 درهماً إماراتياً).