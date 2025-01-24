فعاليات مميزة في الإمارات من 23 إلى 26 يناير
لقد حانت عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك دليلنا لأفضل الأنشطة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. إليك القائمة:
احتفل بالعام القمري الجديد في دبي
تحتفل دبي بالعام القمري الجديد من 24 يناير إلى 2 فبراير باحتفالات في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك الترفيه الثقافي، والعروض الترويجية الحصرية للبيع بالتجزئة، وتجارب تناول الطعام الاحتفالية. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالسحوبات والخصومات المثيرة في مراكز التسوق الكبرى، مع جوائز مثل السيارات الفاخرة، والساعات، والنقود. تقدم مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و"موشون جيت دبي" و"آيا يونيفرس" أنشطة ذات طابع خاص، وألعاب نارية، وفعاليات صديقة للعائلة. يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بقوائم مختارة في أفضل المطاعم مثل "هاكاسان دبي" و"هوتونج"، بينما يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بـ "ليالي فردوس" في إكسبو سيتي دبي في 26 يناير. تضيف باقات الفنادق الخاصة إلى العروض الاحتفالية. قم بزيارة موقع "لونار نيو يير" (Lunar New Year) الإلكتروني للحصول على التفاصيل.
وجبة الإفطار والغداء الفرنسية
يقدم مطعم "آر إس في بي" (RSVP)، وهو مطعم فرنسي حائز على جائزة ميشلان ويقع في شارع الوصل بدبي، الآن وجبة الإفطار (من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً) والغداء (من الساعة 1 ظهراً حتى 12 صباحاً) في أيام الأسبوع، وذلك استكمالاً لخدمة العشاء الشهيرة. يمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق فرنسية رائعة مثل الحلزون بالزبدة والبقدونس، وتارتار التونة، وبيكاتا الدجاج في منطقة جلوس خارجية هادئة، وهي مثالية لأشهر الطقس البارد في دبي. يشتهر مطعم "آر إس في بي" بتجربة تناول الطعام الراقية منذ افتتاحه في عام 2022، ويدعو رواد المطعم للاستمتاع بقوائمه المنسقة طوال اليوم. يوصى بالحجز، بمتوسط تكلفة 120 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. للتواصل: 04 2655 007 أو واتساب 050 6399 477.
حفل غداء على الشاطئ
تعاونت "كوكو باي" و"آيريس" لإطلاق "برانش" الشاطئ المثالي في دبي، بدءاً من 19 يناير ويُقام كل يوم أحد من الساعة 1 ظهراً حتى 5 مساءً، يليه عشاء بعد ذلك من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً. مع باقات تبدأ من 350 درهماً إماراتياً، يمكن للضيوف الاستمتاع بمنسقي الأغاني في "آيريس"، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي، وأجواء مستوحاة من جزيرة بالي النابضة بالحياة مع "تورتيل بار" والديكور الأنيق. يشمل "برانش" قائمة فاخرة مع محطات طعام حية، وأطباق رئيسية مشتركة مثل شريحة لحم "آيريس"، والحلويات اللذيذة. ارتدِ ملابس الشاطئ الأنيقة واختر من بين باقات العشاء المتنوعة، بما في ذلك غير الكحولية (350 درهماً إماراتياً)، أو الوردية (390 درهماً إماراتياً)، أو الفوّارة (550 درهماً إماراتياً)، أو المميزة (690 درهماً إماراتياً).
جرب قائمة جديدة
جرب قائمة الطعام الجديدة لمطعم "فلمنغو روم باي تاشا" في فرعيه بدبي وأبوظبي. يشتهر المطعم بتصميماته الداخلية الرومانسية ومأكولاته التقليدية مع لمسة عصرية، ويقدم 14 طبقاً جديداً و5 حلويات، بما في ذلك أطباق مميزة مثل "بروان ريتز" و"شاتو بريان أو بوافر" و"بلاك فورست رولاد". مستوحاة من نباتات وحيوانات إفريقيا، تعكس القائمة مزيجاً من النكهات الأصيلة والأناقة المعاصرة، ممّا يوفر تجربة طعام غير رسمية ومتطورة. للحجز، اتصل بمطعم دبي على 04 244 7278 أو مطعم أبوظبي على 02 675 9301.
العودة إلى عام 2012
سيبدأ مطعم روبرتو في إطلاق فعالية "مذاق 2012" كل يوم أحد، بدءاً من 26 يناير، حيث يقدم تجربة حنينية مع قائمة طعام مختارة من الأطباق الشهيرة مثل "كارباتشيو لحم البقر" و"روبرتو بيليني"، وكلها بأسعارها الأصلية لعام 2012. يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة أغاني قديمة ومجموعة دي جي مباشرة، ممّا يخلق أجواءً مريحة لا تُنسى للعائلة والأصدقاء.
موسيقى مباشرة من شون ليبسي
استمتع بأمسية ساحرة من الموسيقى المباشرة كل يوم سبت في التراس بنادي الإمارات للجولف، والتي يحييها الفنان "شون ليبسي" وفرقته الموسيقية من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. ومع الغناء المميز والأداء الرائع، تكتمل الأمسية بخيارات تناول الطعام المنسقة، بما في ذلك اللحوم الفاخرة، والسلطات، والأطباق الجانبية، والمشروبات المجانية. اختر من بين باقتين: 245 درهماً إماراتياً للمشروبات المنزلية أو 295 درهماً إماراتياً للمشروبات والمشروبات الفاخرة. للحصول على تجربة شخصية، تتوفر أيضاً قائمة انتقائية، مثالية لليلة من الموسيقى والانغماس في أجواء النجوم.
حفل مع دي جي بليس
حول أيام السبت إلى حفلة في نادي "بلايا باتشا" الشاطئي بفندق "فايف لوكس"، مساكن شاطئ جميرا، في 25 يناير، مع "دي جي بليس" الذي يتصدر الحفل من الساعة 12 ظهراً حتى غروب الشمس. يشتهر "دي جي بليس" بأدائه المفعم بالطاقة والمزج بين موسيقى الهاوس والأفروبيت والهيب هوب، ويضع الأجواء المثالية لعطلة نهاية الأسبوع. مع تاريخه في مشاركة المسارح مع أيقونات مثل "دريك" و"بيونسيه" و"نيكي ميناج"، يعد هذا الحدث المثير بيوم لا يُنسى من الموسيقى والرقص.