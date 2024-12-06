فعاليات شتوية وموسيقية تزين نهاية الأسبوع بدبي
وقت التغيير السعيد
هل ترغب في تجديد خزانة ملابسك أو إضافة لمسة من الأناقة إلى منزلك؟ معرض "نميشة لايف ستايل" (Numaish Lifestyle Exhibitions) ينظم عرضاً شتوياً مميزاً بالتعاون مع "آي آي سي دي جيبور" (IICD Jaipur) في قاعة النجوم وقاعة البدر، فندق شانغريلا دبي، يومي 7 و 8 ديسمبر. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساءً، والدخول مجاني مع خدمة صف السيارات لجميع الزوار. استمتع بتشكيلة واسعة من الأزياء والإكسسوارات والديكورات المنزلية لأكثر من 60 مصمماً، منهم "كونواراني ريتو" و"هارش هارش" و"إيليمنتس باي راديما جوبتا 5" و"كريشا لولا" و"تشارو ماكار".
قل مرحباً لأغانيك المفضلة
سيحيي "كوك ستوديو" حفلاً موسيقياً ضخماً بعنوان "انباوند" (Unbound) في "كوكا كولا أرينا" بدبي يوم الأحد 8 ديسمبر. استعد للاستمتاع بتشكيلة رائعة من الفنانين، مع فقرات مميزة مثل الأغنية البلوشية الشهيرة "كانا ياري" (Kana Yaari) لـ "كيفي خليل" وأغنية "أو يارا" (O Yaara) لـ "عبد الحنان". يضم الحفل نخبة من النجوم، منهم: "مجموعة غارفي" و"فارس شافي" و"عمير بات" و"كافيش" و"كيفي خليل" و"حسن رحيم" و"عبد الحنان" و"شا جيل" و"زين زهيب" و"مانو" و"آنورال خالد" و"لوست ستوريز".
تبدأ أسعار التذاكر من 199 درهماً إماراتياً. يوم 8 ديسمبر، ابتداءً من الساعة 8.30 مساءً. كوكا كولا أرينا، سيتي ووك. coca-cola-arena.com
عرض بهاي
يستعد النجم سلمان خان، أو "بهاي" كما يحب جمهوره أن يناديه، لإشعال حماس الجماهير في "استوديو A" بدبي هاربور يوم السبت القادم! سيقدم "بهاي" عرضاً استثنائياً مليئاً بالإثارة والتشويق ضمن فعاليات "دا بانج ريلوديد" (Da-Bangg Reloaded)، وسيشاركه في هذه الأمسية مجموعة من ألمع نجوم بوليوود، منهم "تامانا بهاتيا"، "جاكلين فرنانديز"، "ديشا باتاني"، "سوناكشي سينها"، "برابهو ديفا"، والنجم الكوميدي "سونيل جروفر".
تبدأ أسعار التذاكر من 150 درهماً إماراتياً (دا بانج دانس فلور) (Da-Bangg Dance Floor). يوم السبت 7 ديسمبر، الساعة 6 مساءً. التذاكر متاحة على Platinumlist.net
عروض الكلاسيكيات
استعد للغناء والرقص مع عرض "الغناء تحت الأمطار" (Singin' in the Rain) الموسيقي الرائع! قد لا تسقط أمطار حقيقية في دبي، لكن هذا العرض سيغمرك بأجواء موسيقية ساحرة. استمتع بمجموعة من الأغاني الخالدة مثل "جود مورنينج" (Good Morning) و"ميك ذم لوف" (Make 'em Laugh) و"موزيس سبوزيس" (Moses Supposes)، و عش تجربة مسرحية لا تُنسى مع مفاجآت مميزة مثل زخات المطر الحية على المسرح ورذاذ الماء في الصفوف الأمامية. لا تفوت فرصة الغناء تحت المطر! احجز تذكرتك الآن!
تبدأ الأسعار من 340 درهماً إماراتياً. الجمعة - الأحد، 6-8 ديسمبر، الساعة 8 مساءً في جميع الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى عرض على الساعة 2 مساءً يومي 7 و8 ديسمبر. dubaiopera.com
ارفع يديك في الهواء...
تستعد فرقة "إيرايزرهيدز" (Eraserheads) الأسطورية لإشعال حماس الجمهور في مدينة إكسبو دبي يوم الأحد 8 ديسمبر، في ختام جولتها العالمية "هالينج إل بيمبو" (Huling El Bimbo). سيقدم أعضاء الفرقة مجموعة من أشهر أغانيهم التي حققت نجاحاً ساحقاً، مثل "هالينج إل بيمبو" (Huling El Bimbo) و" آنج هالينج إل بيمبو" (Ang Huling El Bimbo) و"ويذ اسمايل" (With a Smile)، في ليلة موسيقية ستبقى محفورة في الذاكرة.
تبدأ الأسعار من 199 درهماً إماراتياً، يوم الأحد 8 ديسمبر، الساعة 8 مساءً، مدينة إكسبو دبي.
مارشال ماذرز هنا!
استعدوا لليلة أسطورية مع مغني "سليم شادي"! حيث سيأتي أسطورة الراب، "إيمينيم"، الحائز على 15 جائزة غرامي، إلى أبوظبي لإحياء حفل مذهل ضمن فعاليات ياسلام بعد السباق خلال جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. بعد يوم حافل بالتشويق والإثارة على حلبة السباق، ستستمتع بأشهر أغاني "إيمينيم"، مثل "لوز يورسيلف" (Lose Yourself) و"ذا ريل سليم شادي" (The Real Slim Shady) و"راب جود" (Rap God). لكن تذكر، لحضور هذا الحفل المميز، يجب أن تكون من حاملي تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي. بادر بحجز تذكرتك الآن!
تبدأ أسعار التذاكر من 825 درهماً إماراتياً، يوم السبت 7 ديسمبر، ابتداءً من الساعة 6 مساءً، حديقة الاتحاد.