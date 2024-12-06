فعاليات شتوية وموسيقية تزين نهاية الأسبوع بدبي

هل ترغب في تجديد خزانة ملابسك أو إضافة لمسة من الأناقة إلى منزلك؟ معرض "نميشة لايف ستايل" (Numaish Lifestyle Exhibitions) ينظم عرضاً شتوياً مميزاً بالتعاون مع "آي آي سي دي جيبور" (IICD Jaipur) في قاعة النجوم وقاعة البدر، فندق شانغريلا دبي، يومي 7 و 8 ديسمبر. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساءً، والدخول مجاني مع خدمة صف السيارات لجميع الزوار. استمتع بتشكيلة واسعة من الأزياء والإكسسوارات والديكورات المنزلية لأكثر من 60 مصمماً، منهم "كونواراني ريتو" و"هارش هارش" و"إيليمنتس باي راديما جوبتا 5" و"كريشا لولا" و"تشارو ماكار".