فضيحة "هايب" تهدد بتأجيل عودة "بي تي إس" الأسطورية

في تطور دراماتيكي للأحداث، داهمت الشرطة مقر شركة "هايب" (HYBE) يوم 24 يوليو كجزء من تحقيق مستمر في مزاعم تورط رئيس مجلس الإدارة بانغ سي هيوك في تداولات غير قانونية مرتبطة بالاكتتاب العام الأولي للشركة. ووفقًا لصحيفة "كوريا هيرالد"، تبحث المداهمة، التي قادتها وكالة شرطة العاصمة سيول، في ادعاءات بأن بانغ ضلل المستثمرين وحقق أرباحًا غير قانونية قبل الصعود الصاروخي لفرقة "بي تي إس" (BTS) وظهور "هايب" في سوق الأسهم. وقد أحيلت القضية الآن إلى النيابة العامة، مما يثير احتمالًا حقيقيًا بسجن الرجل الذي بنى "هايب" حول "بي تي إس".

مع تعمق الفضيحة، يتساءل المعجبون: هل ستتأثر عودة فرقة "بي تي إس" المرتقبة لعام 2025؟

تأثير القضية على عودة "بي تي إس" المرتقبة

من المتوقع أن تعود فرقة "بي تي إس" العام المقبل بعد أن أكمل أعضاؤها خدمتهم العسكرية. تعمل الفرقة حاليًا في الولايات المتحدة على موسيقى جديدة، لكن المشاكل القانونية للشركة قد تبطئ الزخم. ومع انشغال قيادة "هايب" بالقضايا القانونية، قد تتأثر الأنشطة الترويجية وخطط الإطلاق بالتأخير، وقد لا تحصل عودة "بي تي إس" على الدعم الكامل الذي تستحقه.

القاعدة الجماهيرية "آرمي" والتحديات المستقبلية

تظل القاعدة الجماهيرية العالمية لـ "بي تي إس"، والمعروفة باسم "آرمي" (ARMY)، وفية، ولكن لديها تساؤلات. فقد أعرب بعض المعجبين صراحة عن رغبتهم في أن تقطع الفرقة علاقاتها ببانغ سي هيوك، خاصة في ظل الخلاف المستمر بين "هايب" والرئيسة التنفيذية لشركة "أدور" (ADOR) مين هي جين والاضطرابات الداخلية التي تبعت ذلك. بالنسبة للكثيرين، لا تزال الثقة في قيادة "هايب" متزعزعة.

مع تسليط الضوء الآن على الدفاع القانوني لـ "هايب" وعودة "بي تي إس"، ستكون الأشهر القادمة حاسمة للفرقة والمعجبين في جميع أنحاء العالم.