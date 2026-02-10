فرقة الفتيات الفلبينية الأسطورية تعلن عن حفل تاريخي في أبوظبي.

أصبحت المجموعة شخصية رائدة في موسيقى البوب الفلبينية (P-pop)، وحققت نجاحاً تجارياً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أصدرت الفرقة أربعة ألبومات استوديو، حصل العديد منها على شهادات "بلاتينية متعددة"، مما جعلهن فرقة الفتيات الأكثر مبيعاً في آسيا والفلبين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك قبل فترة طويلة من الصعود العالمي لموسيقى الكي بوب (K-pop). وقد استمر تأثيرهن على الثقافة الشعبية الفلبينية، حيث لا تزال موسيقاهن، وتصميمات رقصهن، وعباراتهن الشهيرة محط احتفاء حتى اليوم.