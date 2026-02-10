فرقة الفتيات الفلبينية الأسطورية تعلن عن حفل تاريخي في أبوظبي.

تستعد فرقة الفتيات الفلبينية الأسطورية "SexBomb Girls" لإقامة حفل لم الشمل في أبوظبي كجزء من جولتهم العالمية "Get Get Aww". ومن المقرر إقامة العرض في 28 مارس 2026 في "321 سبورتس" (321 Sports) بالساحات المفتوحة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وفقاً لموقع "Accesspass".
تُعرف الفرقة التي يُطلق عليها أيضاً "SB Girls" أو "SBG" أو "SexBomb Dancers" بتصميمات الرقصات الجذابة وعبارتهم الشهيرة "Get Get Aww". وقد اعتاد المعجبون على توقع هذه العبارة كحدث بارز في كل عرض، حيث تأتي غالباً لتتوج نهاية روتينهم الراقص.
يتم تنظيم عرض أبوظبي بواسطة شركة "ProXperts UAE"، التي تولت عمليات تسجيل ما قبل البيع. وقد طُرحت التذاكر للبيع في 8 فبراير وهي متاحة الآن للمشترين الأوائل.
بينما تشير بعض التقارير إلى أن الفرقة قد تؤدي عرضاً أيضاً في دبي، إلا أنه لا يوجد موقع رسمي لبيع التذاكر يدرج عرضاً في دبي حالياً. ووفقاً لتقرير من موقع "Philstar.com"، أكدت فرقة "SexBomb Girls" أنها ستأخذ عروض لم الشمل في جولة عالمية تبدأ من دبي وأبوظبي، ومع ذلك، لا يزال تاريخ عرض دبي غير مدرج بشكل رسمي.
يمكن للمعجبين التوجه إلى الرابط https://festival.accesspass.ae/ للتسجيل والحصول على رابط الشراء. وبمجرد قيام المعجبين بالتسجيل، سيتم توجيههم مباشرة إلى رابط الشراء.
يمكن للمعجبين الحصول على تذاكر ما قبل البيع لحفل لم شمل "SexBomb Girls" في أبوظبي بأسعار تبدأ من 299 درهماً للدخول العام.
لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مميزة:
تبلغ أسعار تذاكر VIP 899 درهمًا، وتوفر أقرب إطلالة على المسرح
تبلغ أسعار تذاكر Golden Circle 499 درهمًا، وتضع المعجبين بالقرب من المسرح في منطقة الحشود عالية الطاقة.
تأسست فرقة "SexBomb Girls" في عام 1999 على يد مصممة الرقصات الفلبينية "جوي كانسيو". اشتهرن في البداية كراقصات في برنامج المنوعات الذي يعرض وقت الظهيرة "Eat Bulaga!" قبل التوسع في مجالات الغناء والتمثيل.
أصبحت المجموعة شخصية رائدة في موسيقى البوب الفلبينية (P-pop)، وحققت نجاحاً تجارياً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أصدرت الفرقة أربعة ألبومات استوديو، حصل العديد منها على شهادات "بلاتينية متعددة"، مما جعلهن فرقة الفتيات الأكثر مبيعاً في آسيا والفلبين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك قبل فترة طويلة من الصعود العالمي لموسيقى الكي بوب (K-pop). وقد استمر تأثيرهن على الثقافة الشعبية الفلبينية، حيث لا تزال موسيقاهن، وتصميمات رقصهن، وعباراتهن الشهيرة محط احتفاء حتى اليوم.
بالنسبة للعديد من أبناء جيل الألفية الفلبينيين الذين نشأوا وهم يشاهدون ويرقصون على أغاني "SexBomb Girls"، يعد هذا الحفل بموجة قوية من الحنين إلى الماضي (نوستالجيا)، مما يعيد ذكريات التلفزيون بعد المدرسة، والرقصات المحفوظة، وهتاف "Get Get Aww" الأيقوني الذي ميز تلك الحقبة.
ومع وجود العديد من أبناء جيل الألفية الذين يعملون الآن في الخارج، فإن قرار الفرقة بالقيام بجولة عالمية يجعل التجربة أكثر أهمية، مما يمنح المعجبين المغتربين فرصة نادرة لإعادة التواصل مع جزء محبوب من شبابهم. ومع صعود الفرقة إلى المسرح، يستعد المعجبون الذين نشأوا على فن "SexBomb" لاستعادة الطاقة والبهجة التي شكلت طفولتهم يوماً ما — وهذه المرة، بشكل مباشر وعن قرب.