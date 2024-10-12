فرص استثمارية وتواصل استراتيجي لرائدات الأعمال بدبي
إذا كنت سيدة أعمال وتبحثين عن طرق لتنمية أعمالك، فما عليك سوى البحث عن أسبوع الانغماس العالمي الذي تنظمه شركة "إينكوباي"Encubay، والذي يستمر من 14 إلى 16 أكتوبر في دبي.
"إينكوباي" هي شبكة عالمية للشركات الناشئة مخصصة لتعزيز التنوع في ريادة الأعمال والاستثمار، وتمكين رائدات الأعمال من التوسع وتأمين التمويل والتوسع دوليًا. من خلال فروعها في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط، تربط "إينكوبايEncubay الشركات الناشئة بشبكة واسعة من المستثمرين.
في يوم 14 أكتوبر، سيكون موضوع اليوم هو فك رموز الأعمال والتكنولوجيا؛ وسيشهد يوم 15 أكتوبر حدثًا لعرض الأفكار إلى جانب لقاء المستثمرين؛ وسيشهد يوم 16 أكتوبر جلسات حول كيفية تنمية مؤسستك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يتيح الحدث للشركات الناشئة التواصل مع المستثمرين المؤثرين، والوصول إلى رؤى استراتيجية، واستكشاف فرص النمو في سوق الشرق الأوسط، وتعزيز الاتصالات التي تدعم التوسع العالمي.
ستقام جميع الفعاليات بين الساعة 7 مساءً و10 مساءً. وستقام الفعاليات في Unbox، الخليج التجاري يوم 14 أكتوبر؛ وCapital Club، مركز دبي المالي العالمي، يوم 15 أكتوبر؛ وin5 Tech يوم 16 أكتوبر.