فرص استثمارية وتواصل استراتيجي لرائدات الأعمال بدبي

إذا كنت سيدة أعمال وتبحثين عن طرق لتنمية أعمالك، فما عليك سوى البحث عن أسبوع الانغماس العالمي الذي تنظمه شركة "إينكوباي"Encubay، والذي يستمر من 14 إلى 16 أكتوبر في دبي.

"إينكوباي" هي شبكة عالمية للشركات الناشئة مخصصة لتعزيز التنوع في ريادة الأعمال والاستثمار، وتمكين رائدات الأعمال من التوسع وتأمين التمويل والتوسع دوليًا. من خلال فروعها في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط، تربط "إينكوبايEncubay الشركات الناشئة بشبكة واسعة من المستثمرين.