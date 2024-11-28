فرصة جديدة لحضور حفل كولدبلاي بأبوظبي مع باقات الفنادق

تبدأ أسعار باقات الفنادق في جزيرة ياس من 2795 درهماً إماراتياً، وتشمل الإقامة لمدة ليلتين في فنادق مختارة في أبوظبي، بالإضافة إلى وجبة الإفطار وتذكرتين لحضور الحفل. وتوفر هذه الباقة الدخول العام. وإذا كنت ترغب في تجربة أكثر فخامة، يمكنك حجز الباقات التي تبلغ قيمتها 3015 درهماً والتي توفر تذاكر الفئة الرابعة.