فرصة جديدة لحضور حفل كولدبلاي بأبوظبي مع باقات الفنادق
هل فاتتك الفرصة للحصول على تذاكر لحفل كولدبلاي؟ أنت محظوظ! لا يزال بإمكانك حضور الحفل الغنائي بالإضافة إلى قضاء إجازة ممتعة.
ستعود الفرقة البريطانية كولدبلاي إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير حيث ستقدم أربعة عروض، وقد تم بيع جميع تذاكر الحفلات سلفاً، ولكن هذا لا يعني أنك فوت فرصة الحضور تماماً.
ابتداءً من اليوم 28 نوفمبر، سيتم تخصيص أماكن في الحفل لمن يقومون بحجز فنادق في أبوظبي.
أين يقدم هذه العرض؟
تبدأ أسعار باقات الفنادق في جزيرة ياس من 2795 درهماً إماراتياً، وتشمل الإقامة لمدة ليلتين في فنادق مختارة في أبوظبي، بالإضافة إلى وجبة الإفطار وتذكرتين لحضور الحفل. وتوفر هذه الباقة الدخول العام. وإذا كنت ترغب في تجربة أكثر فخامة، يمكنك حجز الباقات التي تبلغ قيمتها 3015 درهماً والتي توفر تذاكر الفئة الرابعة.
احجز إقامتك في جزيرة السعديات حيث يبدأ سعر الباقة من 4689 درهماً، وستوفر لك إقامة لمدة ليلتين في أحد منتجعات السعديات المطلة على الشاطئ ذات الخمس نجوم، مع وجبة إفطار وتذاكر حفل موسيقي من الفئة الرابعة لشخصين بالغين. للحجز، تفضل بزيارة www.yasisland.com أو www.saadiyatisland.ae.
والآن، هل أنت مستعد لمسرح مليئ بالنجوم؟