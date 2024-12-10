"فارار": دراما باكستانية تأسر القلوب لـ 5 أسباب

كما يوضح مالك، فإن فيلم "فارار" "مليء بالمنعطفات والعواطف الشديدة والخيانة"، ويستكشف المدى الذي قد يصل إليه الناس في بحثهم عن بداية جديدة. إنها رحلة آسرة للبقاء على قيد الحياة والحرية والسعي إلى الخلاص. تتبع القصة حياة الشخصيات الرئيسية، كل منها من خلفية مختلفة تماماً، ولكن كل منها مدفوع برغبة في الهروب من ماضيه. مدفوعة بالذنب والأسرار الخفية والحاجة اليائسة للبدء من جديد، تتشابك مساراتهم بشكل غير متوقع. وبينما يسعون إلى الحرية، سرعان ما يدركون أن الهروب هو مجرد بداية رحلتهم.

صادق سليم كاتب مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويمكن التواصل معه على حسابه على الانستغرام @sadiqidas.