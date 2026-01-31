غياب نجمة "وحيداً في المنزل" عن 71 عاماً

توفيت الممثلة الكندية كاثرين أوهارا عن عمر يناهز 71 عامًا، حسبما أكد مدير أعمالها لعدة وسائل إعلام أمريكية. وقد تركت وراءها زوجها وأطفالها.
اشتهرت أوهارا بأدوارها في 'Home Alone' و'Schitt’s Creek' و'Beetlejuice'، وكعضو في سلسلة الكوميديا الكندية المؤثرة 'SCTV'. كما شاركت في الموسم الثاني من 'The Last of Us'.
ظهرت أوهارا لأول مرة في فيلم 'Double Negative' عام 1980. وشاركت في الكوميديا السوداء لمارتن سكورسيزي 'After Hours' عام 1985 وفيلم 'Heartburn' عام 1986. في عام 1988، لعبت دور ديليا ديتز، زوجة أب ليديا التي جسدتها وينونا رايدر، في فيلم 'Beetlejuice'. أعادت أوهارا تمثيل دورها في الجزء الثاني لعام 2024 'Beetlejuice, Beetlejuice'.
في عام 1990، تم اختيارها لدور الأم المجهدة لكيفن ماكولي كولكين في فيلم 'Home Alone'، وهو أحد أدوارها التي لا تُنسى.
لعبت دور مويرا روز في المسلسل الكوميدي 'Schitt’s Creek' عام 2015 والذي حقق شهرة عالمية بعد أن استحوذت عليه نتفليكس. في عام 2020، فازت بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن هذا الدور.