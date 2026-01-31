غياب نجمة "وحيداً في المنزل" عن 71 عاماً

ظهرت أوهارا لأول مرة في فيلم 'Double Negative' عام 1980. وشاركت في الكوميديا السوداء لمارتن سكورسيزي 'After Hours' عام 1985 وفيلم 'Heartburn' عام 1986. في عام 1988، لعبت دور ديليا ديتز، زوجة أب ليديا التي جسدتها وينونا رايدر، في فيلم 'Beetlejuice'. أعادت أوهارا تمثيل دورها في الجزء الثاني لعام 2024 'Beetlejuice, Beetlejuice'.