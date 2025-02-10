عيد الحب في الإمارات:عشاء فاخر في أجواء ساحرة
بالطبع، يمكن أن تكون هذه الفكرة تقليدية بعض الشيء، ولكنها دائماً ما تكون فعّالة! تناول عشاء لذيذ في الخارج هو بالتأكيد طريقة رائعة للاحتفال بعيد الحب... إذا اخترت المكان المثالي. بدلاً من معركة الحصول على مكان في المطاعم الأحدث، لماذا لا تذهب إلى مكان يجعل شريكك يشعر بالراحة كما لو كان في منزله؟ هل يفضل شريكك الأجواء الداخلية الجميلة أم المناظر الطبيعية الخلابة؟ سواء كنت تحلم بعشاء رومانسي على الشاطئ أو تبحث عن تجربة مليئة بالإثارة، تقدم أفضل المطاعم في الإمارات كل ما يحتاجه عيد الحب هذا العام ليكون ذكرى لا تُنسى.
من العشاء على ضوء الشموع مع الموسيقى الحية إلى التجهيزات الرومنسية على السطح وقوائم الطعام الفاخرة، إليك دليلك الشامل لأكثر الأماكن السحرية في المدينة للاحتفال بالحب:
مهبط طائرات الهليكوبتر في فندق سانت ريجيس أبوظبي
فاجئ أحبائك بأمسية ساحرة على ارتفاع 255 متراً فوق أبوظبي في مهبط طائرات الهليكوبتر بفندق سانت ريجيس. مع غروب الشمس فوق الخليج العربي، استمتع بتجربة عشاء حميمة مع إطلالات مذهلة، وموسيقى عازف كمان حي، وضيافة فندق سانت ريجيس الراقية. تذوق الكافيار الفاخر، والسندويشات، والمعجنات اللذيذة، والمقبلات الساخنة الشهية، وكل ذلك في أجواء رومانسية لا مثيل لها. اجعل احتفالك بعيد الحب هذا العام لحظة لا تُنسى.
1500 درهم للشخص الواحد، 14 فبراير، من الساعة 5:30 مساءً إلى 7 مساءً، مهبط طائرات الهليكوبتر في فندق سانت ريجيس أبوظبي، احجز الآن: www.stregisabudhabi.com
أيليا
خذ من تحب إلى تجربة طعام رومانسية لا تُنسى في (أيليا) Aelia. استمتع بقائمة مكونة من أربعة أطباق تتضمن أطباق لذيذة مثل (كارباتشيو هاماتشي) Hamachi Carpaccio و (سكارد سكالوب) Scared Scallop، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المشروبات والحلويات الشهية. وستكون الأجواء أكثر سحراً مع ألحان البيانو الحية من الساعة 7 مساءً حتى 10 مساءً، وأنهِ هذه اللحظة الخاصة بقفل رقمي على جسر الحب، ولا تنسَ فتح جوائز مميزة باستخدام مفتاحك الخاص!
560 درهماً إماراتياً للزوجين، 14 فبراير، من الساعة 6 مساءً إلى 10:30 مساءً، إيليا، زعبيل، الرابط، احجز الآن: +971 4 666 1617 | www.aeliadubai.com
منتجع الحبتور للبولو
إذا كنت تبحث عن تجربة عيد حب مليئة بالسحر والتميز، توجه إلى منتجع الحبتور للبولو واستمتع بعشاء رومانسي مكون من ثلاثة أطباق على تراس صالة الفروسية الرائع. أجواء ضوء الشموع وبتلات الورد مع الموسيقى الحية ستجعل اللحظة أكثر خصوصية. ولإضافة لمسة من الفخامة، يمكنك تمديد الليلة بالإقامة في جناح فاخر، حيث يتم تزيين السرير ببتلات الورد، وتستمتع بفطور رائع في صباح اليوم التالي.
من 550 درهماً إماراتياً للزوجين، 14 فبراير، من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، صالة الفروسية، منتجع الحبتور للبولو، احجز الآن: +971 54 559 6693 | fnbreservations@habtoorpoloresort.com
باستا!
احتفل بالحب بمنتهى الأناقة في عيد الحب هذا العام في مطعم (باستا) Basta! استمتع بتناول عشاء رومانسي مكون من ثلاثة أطباق مع إطلالات رائعة على قناة دبي المائية. ابدأ بتناول المقبلات اللذيذة، ثم اختر من الأطباق الرئيسية مثل لحم الضأن المنقوع بالأعشاب، أو سمك البحر المطهو على الحطب، أو شريحة اللحم الساحرة المليئة بالخضروات. استمتع بأمسية رومانسية مع وردة محفوظة بشكل جميل لكل سيدة وذكريات لا تُنسى.
425 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، اعتباراً من 14 فبراير، من الساعة 6 مساءً فصاعداً، مطعم "بسطة"، فندق سانت ريجيس داون تاون دبي، احجز الآن: +971 4 512 5555
كلاي دبي
الحب والنكهات والمناظر الخلابة - يقدم لك مطعم كلاي دبي كل ما ترغب فيه. يقع هذا المطعم في جزيرة بلو ووترز مع إطلالات رائعة على عين دبي، ويُعد المكان المثالي لقضاء موعد لا يُنسى. استمتع بطبق فاخر من المحار وأوسوزوكوري وسيفيتشي وأرز السوشي الأسود النيجيري، بالإضافة إلى طبق كافيار فاخر مع فحم وبريوش ميسو. اختتم وجبتك بحلوى لذيذة، وكل ذلك بينما تستمتع بالأجواء الحالمة على الشرفة.
14 فبراير، من الساعة 12 ظهراً إلى 12 صباحاً، كلاي دبي، جزيرة بلوواترز، احجز الآن: +971 04 422 5600 | reservations@claydubai.com
كوكلي
اشعر بالحب من جديد في مطعم (كوكلي) Couqley في عيد الحب هذا. دلل شريك حياتك بليلة حالمة مليئة بالذوق الفرنسي، في قلب وسط مدينة دبي. استمتع بطبق لينجوين جراد البحر المخبوز اللذيذ وطبق (بين بيردو) Pain Perdu على شكل قلب الذي يعبّر عن سحر الحب. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بإطلالات مذهلة على قناة دبي من التراس الخارجي - المكان المثالي للاحتفال بالحب.
399 درهماً إماراتياً للزوجين، 14 فبراير، كوكلي داون تاون، فندق بولمان داون تاون دبي، احجز الآن: 04 514-9339 | 055 491-0097
المستوى 43
احتفل بليلة عيد الحب مع إطلالة خلابة على السطح ووليمة لا تُنسى. تذوق طبق سوشي رائع يضم الساشيمي الطازج النيجيري الرقيق، ولفائف الماكي اللذيذة، مع مشروبات مميزة ومشروبات مصنوعة يدوياً. مع الأجواء الحميمة والأفق المذهل كخلفية، هذا هو المكان المثالي لخلق ذكريات لا تُنسى مع شخصك المميز.
499 درهماً إماراتياً للزوجين، 14 فبراير، من الساعة 6 مساءً إلى 11:30 مساءً، الطابق 43، فندق فور بوينتس باي شيراتون، احجز الآن: +971 56 414 2213
واجاماما
يحتفل مطعم واجاماما في موسم عيد الحب هذا بالحب بكل أشكاله من خلال فعاليتين خاصتين. من 10 إلى 16 فبراير، استمتع بتجربة رائعة سواء كنت تتناول الطعام بمفردك أو في المنزل. من 10 إلى 13 فبراير، ستتضمن طلبات التوصيل ملاحظات حب مفاجئة، ومشاركة هذه اللحظات على (انستغرام) Instagram باستخدام (واجاماما لوف نوتس) #wagamamaLoveNotes ستمنحك فرصة للفوز بوجبة عيد حب مجانية لشخصين. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتناولون بمفردهم من 10 إلى 14 فبراير على حلوى أو مشروب مجاني، مع رسالة حب مكتوبة بخط اليد.
10-16 فبراير، واجاماما، جميع المواقع | www.wagamama.ae
شارع النخيل
استعد لأمسية عيد الحب الحالمة في بالم أفنيو. استمتع بعشاء رومانسي مكون من خمسة أطباق في كابانا خاصة، مع إطلالات خلابة على حمام السباحة وأفق دبي كخلفية لك. تذوق أطباقاً رائعة مثل تارتار الروبيان وريزوتو الزعفران، ودع سحر الليل يأسرك. اختر من بين كابانا حمام السباحة مقابل 2500 درهم، أو كابانا على الشاطئ مقابل 3000 درهم، أو كابانا خاصة على الشاطئ مقابل 3500 درهم للزوجين.
14 فبراير، من الساعة 6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً، بالم أفنيو، والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا
احتفالات
احتفل بالحب مع وليمة من النكهات الهندية الجريئة في ريفيلري، بار التاباس الهندي الأكثر شهرة في دبي هيلز. انغمس في قائمة تم إعدادها خصيصاً تضم مومو الجاك فروت وشرائح لحم الضأن المشوية بالسمن ودال ماخني الكريمي، مقترنة بشكل مثالي بمجموعة مختارة من المشروبات المصنوعة يدوياً. أنهِ أمسيتك بلمسة حلوة مع تيراميسو اللوز اللذيذ وفطيرة الشوكولاتة الفاخرة.
699 درهماً إماراتياً للزوجين، 14 فبراير، ريفيلري، دبي هيلز بيزنس بارك، احجز الآن: +971 58 143 2426 | revelrydxb.com
مطعم أمايا دبي مول
احتفل بالحب مع تجربة تناول طعام مذهلة في مطعم أمايا، حيث تلتقي المناظر الخلابة بالنكهات الرائعة. ابدأ بمشروب ترحيبي معد خصيصاً قبل الاستمتاع بقائمة مكونة من عدة أطباق تضم الإسكالوب المشوي وتارتار التونة وشرائح لحم البقر الطري وريزوتو بالكمأة والحلويات اللذيذة. اختر بين التراس الخارجي المطل على برج خليفة ونافورة دبي أو الأجواء الداخلية الأنيقة المطلة على شلال دبي مول.
599 درهماً إماراتياً (عشاء رومانسي) | 999 درهماً إماراتياً (تجربة مميزة)، 14 فبراير، من الساعة 8 مساءً فصاعداً، مطعم AMAYA، دبي مول، احجز الآن: 04 586 1000 | 058 682 6787
منتجع فيدا بيتش أم القيوين
احتفل بالحب تحت النجوم مع تجربة تناول طعام حميمة على الشاطئ أو في الحديقة في منتجع فيدا بيتش أم القيوين. استمتع بتناول وجبة فاخرة مع المشروبات الفوارة، بينما تضفي الأمواج الهادئة أو المساحات الخضراء المورقة أجواء رومانسية مثالية. سواء كنت تحتفل بحدث خاص أو تستمتع بصحبة بعضكما البعض، فإن هذه الأمسية المضاءة بالقمر تعدك بلحظات لا تُنسى.
750 درهماً إماراتياً للزوجين (بما في ذلك المشروبات الغازية)، 14 فبراير، من الساعة 7 مساءً إلى 10:30 مساءً، على شاطئ البحر / ذا لاون، منتجع فيدا بيتش أم القيوين، احجز الآن: +971 6 706 5000