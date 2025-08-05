عودة منتظرة للموسم الثاني من مسلسل "الأربعاء"

تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيغا) لتجوب أروقة أكاديمية نيفرمور ذات الطابع القوطي، حيث تنتظرها أعداء جدد وويلات. في هذا الموسم، يجب على وينزداي أن تخوض غمار صراعات مع عائلتها وأصدقائها وخصومها القدامى، دافعةً إياها إلى عام آخر من الفوضى المظلمة والغريبة، كما جاء في الملخص الرسمي. "بذكائها الحادّ وجاذبيتها المميزة، تنغمس وينزداي أيضًا في لغز خارق للطبيعة جديد ومرعب.