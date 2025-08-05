عودة منتظرة للموسم الثاني من مسلسل "الأربعاء"

العودة التي طال انتظارها لمسلسل نتفليكس "الأربعاء" الذي حطم الأرقام القياسية باتت قريبة. بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الموسم الأول الذي أرعب المشاهدين حول العالم، يُصدر الموسم الثاني من "الأربعاء" على جزأين - الحلقات من 1 إلى 4 تُعرض لأول مرة في 6 أغسطس 2025، والحلقات المتبقية تُعرض في 3 سبتمبر.
بقيادة جينا أورتيغا مجددًا في دور وينزداي آدامز ذات الطابع الجامد والمرعب، يغوص الموسم القادم في عالم الإثارة القوطية والتحديات العاطفية. يعود منتجا المسلسل ألفريد جوف ومايلز ميلار، بالإضافة إلى المنتج التنفيذي تيم بيرتون، ليضمنوا نفس الأجواء البصرية المظلمة التي أحبها الجمهور في الموسم الأول.
يبدأ الموسم الثاني بعد أن كشفت وينزداي عن المؤامرة الشريرة التي تضم تايلر ذا هايد ولوريل، سليل كراكستون المتزمت. مع تدمير أكاديمية نيفرمور وتهديدات جديدة تلوح في الأفق، تعود وينزداي إلى المدرسة، ولكن، كما مازح أورتيغا تودوم، ستُختطف في البداية.
تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيغا) لتجوب أروقة أكاديمية نيفرمور ذات الطابع القوطي، حيث تنتظرها أعداء جدد وويلات. في هذا الموسم، يجب على وينزداي أن تخوض غمار صراعات مع عائلتها وأصدقائها وخصومها القدامى، دافعةً إياها إلى عام آخر من الفوضى المظلمة والغريبة، كما جاء في الملخص الرسمي. "بذكائها الحادّ وجاذبيتها المميزة، تنغمس وينزداي أيضًا في لغز خارق للطبيعة جديد ومرعب.
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ستتولى عائلة آدامز أدوارًا مركزية أكثر هذا الموسم، مع عودة مورتيسيا (كاثرين زيتا جونز)، وجوميز (لويس جوزمان)، وبوجسلي (إسحاق أوردونيز).
وإضافة إلى المزيد من قوة النجومية، تنضم ليدي جاجا إلى فريق التمثيل في الجزء الثاني بدور روزالين روتوود، وهي معلمة أسطورية في مدرسة Nevermore، في حين تلعب جوانا لوملي دور الجدة فرومب، ويظهر هالي جويل أوزمنت بدور كانساس سيتي سكالبر.