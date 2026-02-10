عودة رمضانية متوقعة للفنانة عبلة كامل إلى الشاشة

بعد غياب دام قرابة ثماني سنوات، يتساءل الجميع في العالم العربي متى ستعود الممثلة الأيقونية عبلة كامل إلى الشاشة الكبيرة. السبب: "ظهورها" في إعلان رمضاني.
حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من الممثلة نفسها أو من العلامة التجارية وراء الحملة، مما يزيد من التكهنات ويثير ضجة على الإنترنت قبل رمضان.
ومع ذلك، لم يقلل عدم اليقين من الحماس، حيث رحب المعجبون بإمكانية عودتها بعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء.
اشتهرت كامل بأدائها الدرامي وتصويرها لأمهات قويات يمكن التعاطف معهن ونساء من الطبقة العاملة، وقد أثار عودتها المزعومة موجة من الحنين في وسائل التواصل الاجتماعي المصرية والعربية.
عبر العديد من المستخدمين عن حماسهم ومفاجأتهم، حيث قال البعض إنهم افتقدوا رؤيتها في البرامج التلفزيونية خلال رمضان. وتساءل آخرون عما إذا كان الظهور حقيقيًا أم تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث لم تصدر الممثلة أي بيان.
كان آخر ظهور للممثلة البالغة من العمر 65 عامًا على الشاشة في عام 2018 في مسلسل سلسال الدم. في السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من التقارير والشائعات عبر الإنترنت حول أسباب اعتزالها، بما في ذلك ادعاءات تتعلق بتدهور صحتها.
مع عدم وجود حضور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتناول الممثلة هذه الادعاءات علنًا أبدًا. ومع ذلك، صرح أفراد عائلتها المقربون سابقًا بأنها ابتعدت عن التمثيل لأسباب شخصية ورغبة منها في البقاء بعيدًا عن الأضواء.
بالنسبة للعديد من المشاهدين، عبلة كامل هي أكثر من مجرد وجه مألوف؛ إنها واحدة من أكثر الفنانات المحبوبات في التلفزيون والسينما المصرية.
بدأت مسيرتها في عام 1984، وتشتهر بأسلوبها التمثيلي الطبيعي وتصويرها القوي للمرأة العادية، مما بنى لها سمعة في أدوار عكست الحياة الأسرية والصراعات الاجتماعية والمرونة العاطفية.
من أبرز أعمالها التلفزيونية المسلسل الدرامي الشهير لن أعيش في جلباب أبي والمسلسل الناجح طويل الأمد سلسال الدم، الذي استمر لعدة مواسم وشكل أحد آخر ظهوراتها الرئيسية قبل الابتعاد عن التمثيل في عام 2018.
مسيرتها السينمائية تحتفل بها بنفس القدر، مع أدوار بارزة في أفلام مثل الناظر وحب البنات وخالتي فرنسا، حيث وازنت بين الكوميديا والدراما بسهولة.