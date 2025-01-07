عودة "جاشن ريختا" إلى دبي: احتفال بالتراث الأدبي الأردي
تخيل أنك تقف وجهًا لوجه مع "ميرزا غالب"، الشاعر الأردي الأسطوري، وكأنه خرج للتو من التاريخ. في مهرجان "جشن رختا" دبي 2025، تتحول هذه اللحظة إلى حقيقة من خلال صورة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي لغالب وهو يحيي شعره. يعود المهرجان إلى دبي بعد أول ظهور ناجح في عام 2024، وسيقام في الأول والثاني من فبراير في حديقة زعبيل، ويقدم احتفالًا غامرًا بالتراث الأدبي والثقافي الغني للأردية.
سيضم هذا الحدث الذي يستمر يومين أكثر من 50 فنانًا وشاعرًا ومؤديًا من الهند وباكستان وخارجهما، ويقدم مزيجًا من العروض والمناقشات والجلسات التفاعلية. ومن بين أبرز الفعاليات Dial-e-Poet، حيث يمكن للزوار التفاعل مع كابينة هاتف دوارة تعمل بالذكاء الاصطناعي لسماع أصوات الشعراء الأسطوريين مثل فايز أحمد فايز وجون إيليا وأحمد فراز، مما يخلق ارتباطًا شخصيًا بأعمالهم.
يقول "سانجيف ساراف"، مؤسس مؤسسة ريكتا: "إن جاشن إي ريكتا دبي 2025 ليس مجرد حدث، بل هو احتفال بجمال اللغة الأردية وقدرتها على ربط الناس عبر الثقافات".
سيشهد اليوم الأول ظهور فرقة قوالي نسائية لأول مرة، والتي ستجلب الموسيقى الروحية الصوفية إلى الحياة. وفي وقت لاحق، ستستكشف فرقة Ballimaaraan من تأليف Piyush Mishra العلاقة الثقافية بين دلهي ولاهور من خلال الموسيقى، تليها Maah-e-Tamaam من تأليف Shafqat Amanat Ali، وهي رحلة إيقاعية مليئة بالألحان الروحانية.
سيبدأ اليوم الثاني بحلقة نقاش حول اللغة الأردية في الأفلام والتلفزيون، يشارك فيها صبا قمر وعمران عباس في محادثة مع عادل هاشمي. وفي وقت لاحق، سيشارك كاتب الأغاني الهندي جاويد أختر وزهرة نيغاه في مناقشة بعنوان "فيلمي أور أدبي دنيا: فاصل أور نازديكيان"، لاستكشاف التقاطعات بين السينما والأدب الأردي. وستضم جلسة رئيسية أخرى، "الأردية: محبة أور دوستي كي زوبان"، أرفا سيدة زهرة في محادثة مع سامينا بيرزادا، حيث تتعمق في القوة العاطفية للغة الأردية كلغة للحب والصداقة.
ويختتم المهرجان بأمسية "شام ضاله" لعلي سيثي، وهي أمسية رومانسية من الموسيقى والشعر، ما يرفع الحدث إلى مستوى عالي.
وبالإضافة إلى العروض، يمكن للزوار استكشاف مهرجان Aiwan-e-Zaiqa للطعام، الذي يحتفي بالمأكولات من جنوب آسيا والشرق الأوسط، أو التجول في سوق Rekhta، الذي يعرض الكتب والحرف اليدوية والبضائع التي تكرم التراث الفني للأوردو. كما ستتوفر تجارب إبداعية مثل Sher Ka Shikar (حيث يمكن للمشاركين إنشاء وعرض أبيات شعرية باللغة الأردية) وRekhta Bioscope (الذي يحتفي بتنوع اللغات الهندية).
وقالت هوما خليل، أمينة الصندوق والمديرة الإبداعية لمؤسسة ريكتا: "لقد صممنا تجربة تربط الناس بجمال اللغة من خلال الشعر والموسيقى بطريقة تبدو جديدة ومثيرة".
ويقام المهرجان من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 10:30 مساءً في كلا اليومين.