عودة "جاشن ريختا" إلى دبي: احتفال بالتراث الأدبي الأردي

تخيل أنك تقف وجهًا لوجه مع "ميرزا غالب"، الشاعر الأردي الأسطوري، وكأنه خرج للتو من التاريخ. في مهرجان "جشن رختا" دبي 2025، تتحول هذه اللحظة إلى حقيقة من خلال صورة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي لغالب وهو يحيي شعره. يعود المهرجان إلى دبي بعد أول ظهور ناجح في عام 2024، وسيقام في الأول والثاني من فبراير في حديقة زعبيل، ويقدم احتفالًا غامرًا بالتراث الأدبي والثقافي الغني للأردية.