عودة الغموض: "سترينجر ثينغز" يشعل الشاشات في موسم أخير ملحمي

"سترينجر ثينغز": الإعلان التشويقي وصل… متى يُعرض المسلسل المنتظر على نتفليكس في الإمارات؟

أطلقت منصة نتفليكس أول إعلان تشويقي للموسم الخامس المنتظر من مسلسل "Stranger Things"، ما أشعل حماس الجمهور وموجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أُطلق الإعلان يوم الأربعاء، ويكمل أحداثه حيث انتهى الموسم الرابع: ماكس (سادي سينك) ما تزال في غيبوبة بالمستشفى، ولوكاس (كالب ماكلوكلين) بجانبها. أما ويل (نواه شناب)، فلا يزال يشعر بنداء عالم "الأبسايد داون" المظلم، فيما تجد إليفن (ميلي بوبي براون) نفسها من جديد في مواجهة خصمها الأخطر: فيكنا (جيمي كامبل باور).

تدور أحداث الموسم في خريف 1987، ويُظهر الإعلان مدينة هوكينز وهي تعاني تبعات الفوضى بعد فتح الشقوق، حيث تعيش المدينة تحت حجر عسكري مشدد. وتزداد مطاردة الحكومة لإليفن، ما يضطرها للاختباء مجددًا. في غضون ذلك، يختفي فيكنا، ويصبح هدف المجموعة واضحًا: العثور عليه وتدميره قبل أن ينشر ظلامًا أعظم من أي وقت مضى.

ومع اقتراب ذكرى اختفاء ويل، يعود الشعور بالكابوس والتهديد من جديد. ومع تصاعد المخاطر لأعلى المستويات، يجتمع الفريق الكامل — من بينهم مايك، داستن، ستيف، نانسي، جوناثان، روبين، هوبر، وجويس — لخوض معركة أخيرة لإنقاذ هوكينز.