الجمال، على الرغم من الاحتفاء به في معظم الأوقات، يمكن أن يكون سلاحاً ذو حدين في كثير من الأحيان، وخاصة بالنسبة لمن هم تحت نظر الجمهور.

يجد العديد من النجوم أن التركيز الشديد على مظهرهم يمكن أن يجعل من الصعب التحرر من هذا القالب، لقد عانى النجوم مثل "ريتشارد جير" و "أيشواريا راي باتشان" و "هريثيك روشان" من إثبات أنهم أكثر من مجرد مظهر جميل. إن تمثيل "جير" المتقن في فيلم "شيكاغو" ، والأداء القوي لـ "راي" في "Hum Dil De Chuke "Sanam ، والأداء المتنوع لـ "روشان" في "Zindagi Na Milegi Dobara" هم بمثابة تذكير مقنع بأنه غالباً ما تكون هناك موهبة حقيقية تكمن خلف المظهر.

يستطيع عماد عرفاني فهم تلك المعاناة تماماً حيث أنه يرى أنه في رحلة لتجاوز القيود التي ترتبط بالمظهر، ويؤكد على أهمية العمق والأصالة في فنه.