علي ظفر: من الرسم إلى العالمية في الموسيقى والسينما
لم يكن "علي ظفر" غريباً عن التطور المستمر، فقد بدأ مسيرته كرسام قبل أن يشق طريقه نحو النجومية كموسيقي وممثل عالمي. على مدار رحلته، كان الفضول الفني والشغف الدافعان الرئيسيان وراء نجاحه. واليوم، وهو في دبي، يستعد لإطلاق مشروع جديد يجمع بين الموسيقى والسينما. في حوار مع "سيتي تايمز"، يشارك الفنان الباكستاني رؤيته لمشاريعه القادمة والتزامه العميق بإحداث تغيير اجتماعي.
وبالنسبة لـ"ظفر"، فإن الحاضر لا يقل إثارة عن الماضي. ويكشف قائلاً: "أعمل حالياً على فيلمي الروائي الطويل القادم، ونحن في المراحل النهائية من إعداد السيناريو. سيكون مشروعاً عالمياً يضم ممثلين ليس فقط من باكستان، بل من مختلف الدول أيضاً".
وكمبدع يزدهر في بيئات متعددة الثقافات، يستمتع "ظفر" بجمع الطاقات الإبداعية من مختلف أنحاء العالم. ويقول: "سواء كان التعاون مع ممثلين أو موسيقيين عالميين، فإن العمل مع ثقافات متنوعة يضفي دائماً بُعداً ممتعاً وملهماً".
ويرى "ظفر" أن الموسيقى جزء لا يتجزأ من الحياة، معتبراً إياها وسيلة تعبير قوية تمتد تأثيراتها إلى العقل والجسد. ويقول: "الموسيقى لغة عالمية تتردد أصداؤها في أعماق الإنسان، فنحن جميعاً نعيش في تناغم مع إيقاعات الكون".
وتعكس مشاريعه الأخيرة هذا الشغف بالموسيقى المتنوعة، حيث تعاون مع نجم الهيب هوب "تي آي"، وتبادل الأفكار الإبداعية مع "يو يو هوني سينج"، بل وشارك أيضاً مع "جيسون ديرولو". وفي أحدث ألبوماته، الذي عمل عليه مع شقيقه الأصغر، يمزج بين الهيب هوب والراب وأصوات القوالي والبنجابية المحلية، ويضم مغنيي راب من أتلانتا. ويقول: "يتعلق الأمر بالتجريب واستكشاف أنماط وأساليب وفنانين مختلفين... فقط للاستمتاع بهذه الرحلة الموسيقية".
قبل الموسيقى وبعدها وما بعدها
رغم أن الكثيرين يعرفون "ظفر" بإنجازاته في الموسيقى والتمثيل، إلا أن القليل منهم يدركون أن رحلته الفنية بدأت بالرسم. ويقول: "لطالما كنت فناناً يبحث عن أشكال فنية مختلفة للتعبير عن ذاتي—سواء من خلال الرسم أو الموسيقى أو الغناء أو التمثيل أو حتى الكتابة".
وجاءت تجربته في عالم الموسيقى بمحض الصدفة. يتذكر قائلاً: "في أحد الأيام، عندما كنت في السادسة عشرة، دخلت إلى جمعية الموسيقى في جامعتي وبدأت العزف على الهارموني والجيتار. وهكذا بدأت رحلتي". ومن هناك، أسس فرقة روك مستقلة تُدعى "بروزاك"، حيث قدمت الفرقة نسخاً لأغاني فرق الروك الشهيرة، وهي التجربة التي صقلت حسه الموسيقي في بداياته
والآن، بعد أكثر من عشرين عاماً في عالم الموسيقى، ومع نهضة المشهد الموسيقي الباكستاني، تبنى "ظفر" دور المرشد والداعم للمواهب الناشئة. فقد أسس شركة "لايتنينج ريكوردز"، وهي منصة مخصصة لاكتشاف ورعاية الفنانين الصاعدين. ويقول: "أن نعيش فقط لتحقيق رغباتنا الشخصية هو أمر أناني، لا بد أن نرد الجميل. أطمح إلى توسيع شركة "لايتنينج ريكوردز" لخلق فرص حقيقية للموسيقيين الشباب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم".
وبعيداً عن عالم الترفيه، يحمل "ظفر" شغفاً عميقاً بالتأثير الاجتماعي. فمن خلال مؤسسة "علي ظفر"، يعمل على دعم الأطفال المحرومين عبر تطوير المدارس الحكومية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بجودة التعليم. لكن طموحه لا يقتصر على العمل الخيري، بل يسعى إلى إحداث تغيير جذري في نظام التعليم الباكستاني.
وقال: "ما أسعى إليه حقاً هو تغيير نظام التعليم وإنشاء نظام تعليمي بديل في باكستان، يختلف عن نظام التعليم الحالي، الذي أشعر أنه رجعي للغاية". وأضاف: "إنه نظام قديم للغاية ويسبب الكثير من الضغوط للطفل. كل طفل فريد من نوعه، لذا فإن التعلم واكتساب المعرفة يجب أن يكون ممتعاً. ويجب أن يتم ذلك بطريقة تلبي احتياجات كل شخص على حدة، ولهذا السبب أعمل على تطوير نظام يمكن من خلاله تقديم تعليم أفضل جودة للطلاب".
مسؤولية الشهرة
يرى "ظفر" أن الشهرة نعمة واختبار في الوقت نفسه. ويوضح قائلاً: "يختبرنا الله بطريقتين - إما بأخذ شيء منا أو بمنحنا شيئاً. فالشهرة تأتي مع المسؤولية. ويجب أن تظل متواضعاً وتستخدمها لصالح الجميع".
إن نهجه في الحياة بسيط ولكنه عميق. "الأمر الأكثر أهمية هو تجربة الحياة على أكمل وجه والسعي إلى أن تكون أفضل نسخة من نفسك كل يوم - سواء كنت موسيقياً أو طبيباً أو طاهياً."
حتى بعد مرور عقدين من الزمان على عمله في هذا المجال، لا يزال "ظفر" متحمساً وفضولياً. ولو لم يكن فناناً، لكان لاعب كريكيت أو مدرساً. يصف نفسه بثلاث كلمات: مرن وموهوب وسعيد.
وأرسل لمحبيه رسالة: "رحلتي لم تكن لتعني شيئاً من دون حبكم ودعمكم".
وهناك حقيقة ممتعة لا يعرفها معظم الناس، وهي ما قاله في الختام: "أنا أتحدث أثناء نومي".