علي ظفر: من الرسم إلى العالمية في الموسيقى والسينما

وقال: "ما أسعى إليه حقاً هو تغيير نظام التعليم وإنشاء نظام تعليمي بديل في باكستان، يختلف عن نظام التعليم الحالي، الذي أشعر أنه رجعي للغاية". وأضاف: "إنه نظام قديم للغاية ويسبب الكثير من الضغوط للطفل. كل طفل فريد من نوعه، لذا فإن التعلم واكتساب المعرفة يجب أن يكون ممتعاً. ويجب أن يتم ذلك بطريقة تلبي احتياجات كل شخص على حدة، ولهذا السبب أعمل على تطوير نظام يمكن من خلاله تقديم تعليم أفضل جودة للطلاب".