"علياء بهات" واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

كشفت نجمة بوليوود، "علياء بهات"، التي أطلقت مؤخراً فيلمها الجديد "جيغرا" (Jigra)، عن تشخيصها باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

وأوضحت في مقابلة مع وسائل الإعلام الهندية أن التشخيص جاء بعد خضوعها لاختبارات دقيقة، مُشيرةً إلى أن علامات الاضطراب كانت موجودة دائماً، حيث كانت تنفصل عن الواقع خلال الدروس والمحادثات، وهو ما لاحظه أصدقاؤها، لكنها لم تكن تُدرك سبب هذه الحالة التي اعتبرتها "طبيعية".

كما قالت أنها تشعر بالهدوء والتركيز عندما تكون مع ابنتها "راحة" أو أثناء تصوير أفلامها.

ولتوضيح تأثير اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط على تصرفاتها، استذكرت "بهات" يوم زفافها، عندما أراد خبير التجميل، "بونيت بي سايني"، قضاء ساعات طويلة لتجهيز مكياجها، وهو ما لم تستطع تحمّله بسبب عدم صبرها.

يُذكر أن "علياء بهات" متزوجة من الممثل "رانبير كابور"، ولديهما ابنة واحدة. وفي مقابلة حديثة، قال كابور لوكالة "ايه ان آي" (ANI) إن "بهات" هي التي كانت مسؤولة عن جميع ترتيبات يوم زفافهما، وأضاف: "زوجتي خططت لكل شيء، ولم يكن عليّ سوى اتباع توجيهاتها. أقيم حفل زفافنا في منزلنا، لذلك لم يكن مرهقاً، وكان زواجاً مثالياً"، وتابع مازحاً: "أن أكون عريساً مرة أخرى في هذه المجموعة يشعرني بالسعادة".