عقد من الزمن في دبي: رسالة حب وامتنان للإمارات
في عام 2014، حين وطأت قدماي هذه الأرض، منحني صاحب العمل السابق شقة دوبلكس للإقامة فيها لمدة شهر ريثما أجد مكاناً أستقر فيه. لكن البحث عن مسكن ملائم لم يكلل بالنجاح، فاضطررت للمشاركة في غرفة بثلاثة أسرة بطابقين لبضعة أشهر قبل أن أستقر في مسكني الحالي. إن الانتقال من شقة دوبلكس فسيحة إلى غرفة مشتركة مع رجلين آخرين يجسد تذبذب الحياة في دبي، تلك المدينة التي تحتضنك بحفاوة، وتُعرّفك على وجوه جديدة، لكنها قد تُشعرك بالضياع أحياناً. ورغم تحدياتها، تغدق عليك دبي بالصداقات والدروس التي تبقى خالدة في الذاكرة.
في أيامي الأولى، كنت أتنقل يومياً عن طريق المترو، وكم كانت متعة الوصول إلى "مول الإمارات" دون عناء البحث عن موقف للسيارة أمراً رائعاً! وأصبح "برجمان" نقطة التقائنا المعتادة، في حين كان "لامسي بلازا" هو المكان المفضل لمشاهدة العروض الأولى لأفلام بوليوود. لدى دبي لمسة سحرية في صياغة التجارب ورعاية العلاقات، وإشعال فتيل الصداقات فجأة. قد تسمع شخصاً يتنفس الصعداء بشأن يوم عمل شاق، أو شخصاً آخر يناقش بحماس خططه لعطلة نهاية الأسبوع، أو شخصاً قلقاً بشأن أهداف مبيعاته لهذا الشهر. تتكشف هذه المشاهد أمامك وأنت تنتظر دورك في كارفور أو لولو. تحوّلك الحياة في دبي إلى "ابن العم الثري" المقيم في الخارج، والمضيف الذي يصحب الجميع في جولة عبر أرجاء المدينة. تجد نفسك تتباهى ببرج خليفة، وبرواز دبي، والقرية العالمية، وكأنك أنت من صممها وشيدها.
من الأفكار الشائعة عن الإمارات، وخصوصاً دبي، تلك المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة. عندما انتقلت إلى هنا، أحضرت معي كل ما ظننت أنني سأحتاجه، من أثاث إلى علب كبريت، لأكتشف لاحقاً وفرة الخيارات بأسعار معقولة في متاجر "داي تو داي"، والتي تشبه "دولاراما". أعتقد أن هذه الفكرة مجرد أسطورة، فهناك أسلوب حياة يناسب الجميع. يمكنك بسهولة الاستمتاع بأشهى المأكولات الشعبية، كالشاورما بخمسة دراهم وشاي الكرك بدرهم واحد، أو تذوق السوشي في أفخم المطاعم العالمية. وينطبق الأمر نفسه على خيارات السكن، إذ يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك، بدءاً من فندق متواضع في ديرة بـ 100 درهم لليلة، وصولاً إلى فندق فخم بـ 25 ألف دولار (91825 درهماً). في دبي، هناك دائماً ما يُلبي احتياجات الجميع.
تُخفي دبي، وراء بريقها وجاذبيتها، شعوراً خفياً بالحنين إلى الماضي وعدم الاستقرار، فهي جنة عابرة. لكن امتلاكك لما تُحب في دبي أمر سريع الزوال، فهي تصبح "#دبي_الخاصة_بي" في غمضة عين. وهي مثل الفندق الفاخر خلال العطلات، نحجز جميعاً في هذه الجنة، ونتمنى سراً أن تدوم اللحظات الجميلة إلى الأبد. أتذكر بوضوح دموعي قبل عشر سنوات عند مغادرة وطني، فقد علمت أن رحيلي يعني ترك والدتي تذرف دموع الفراق، وترك جزء من قلبي هناك. ورغم رغبتي الأولية في المغادرة لأسباب شخصية آنذاك، أجدني الآن أشتاق إلى دبي كلما ابتعدت عنها.
كما تقول الأغنية الشهيرة من فيلم "أومراو جان" (Umrao Jaan): " يجب عليك العودة إلى هذا التجمع مرة أخرى"...
هذا العام، أكملت عقداً من الزمان في دبي، ولا يوجد وقت أفضل من هذا العام الثالث والخمسين لأشكر هذه المدينة الرائعة على تغيير حياتي للأفضل. عيد اتحاد سعيد يا إمارات الخير والعطاء. أتمنى للجميع الاستمتاع بالحياة في ربوعها إلى أقصى حد!