عقد من الزمن في دبي: رسالة حب وامتنان للإمارات

في أيامي الأولى، كنت أتنقل يومياً عن طريق المترو، وكم كانت متعة الوصول إلى "مول الإمارات" دون عناء البحث عن موقف للسيارة أمراً رائعاً! وأصبح "برجمان" نقطة التقائنا المعتادة، في حين كان "لامسي بلازا" هو المكان المفضل لمشاهدة العروض الأولى لأفلام بوليوود. لدى دبي لمسة سحرية في صياغة التجارب ورعاية العلاقات، وإشعال فتيل الصداقات فجأة. قد تسمع شخصاً يتنفس الصعداء بشأن يوم عمل شاق، أو شخصاً آخر يناقش بحماس خططه لعطلة نهاية الأسبوع، أو شخصاً قلقاً بشأن أهداف مبيعاته لهذا الشهر. تتكشف هذه المشاهد أمامك وأنت تنتظر دورك في كارفور أو لولو. تحوّلك الحياة في دبي إلى "ابن العم الثري" المقيم في الخارج، والمضيف الذي يصحب الجميع في جولة عبر أرجاء المدينة. تجد نفسك تتباهى ببرج خليفة، وبرواز دبي، والقرية العالمية، وكأنك أنت من صممها وشيدها.