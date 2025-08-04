عطور "دبي بلينغ": أسرار النجاح وروائح النجوم الشخصية

في إطلاق عطر فاخر حديث في قلب دبي، شارك نجوم برنامج "دبي بلينغ" الشهير على نتفليكس، صفاء صديقي، إبراهيم الصمدي، وماهيرا عبد العزيز، قصصهم عن العطور الشخصية ولمحات عن مشاريعهم المقبلة.
صفاء صديقي: "أريد أن يشم الناس عطري قبل أن يروني"
تتميز صفاء بإطلالة أنيقة كما يظهر على حسابها في إنستغرام، لكنها تقول إن عطراً مفضلًا واحدًا لها غير ثابت. "الأمر يعتمد على مزاجي، فأنا أمزج وأطابق العطور."
لكنها تحب الروائح القوية، "أريد أن يشم الناس رائحتي قبل أن يروني."
شخصيتها العطرية؟ "بالتأكيد العود."
تضع العطر مرة واحدة في اليوم، وتفضل العطور التي تدوم طويلاً.
العطر مرتبط بشكل عميق بتجربتها في الانتقال إلى دبي، حيث تقول بصراحة: "كان هذا أحد الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى هنا، لأن الجميع هنا رائحتهم جيدة."
بالنسبة لما تكرهه في العطور، تقول: "الرائحة الحمضية المختلطة بالعرق — يجب أن تستحم قبل وضع العطر."
ومتعتها الحسية السرية؟ "طلاء الأظافر. أعلم أنه سيء، لكنني أحب هذه الرائحة."
وعن اسم خط عطورها الخاص، لا تتردد: "صفاء، التي تعني النقاء، وأعتقد أنه يجب أن تشم النقاء عند ارتداء العطر."
ما هو رائحة النجاح بالنسبة لها؟ "كل ما أعمل عليه يشم رائحة النجاح. إذا لم أؤمن به، فلن ألمسه. الآن أعمل على علامة أزياء جديدة وبعض التعاونات، وهناك شيء كبير أعمل عليه مع أحد زملائي في العمل... لا يمكنني الإفصاح عنه حتى الآن."
وأفضل من يشم رائحة في "دبي بلينغ"؟ "منى قطان — بدون منازع. إنها ملكة العطور."
إبراهيم الصمدي: "شيء لم تره دبي من قبل"
إبراهيم السامدي يعمل على إنشاء مفاهيم جديدة، من المطاعم إلى خطوط العطور، والآن حتى حلويات مبتكرة. عطرو المفضل هو "توسكان ليذر" من توم فورد. "هذا هو عطري الدائم."
يشبه إبراهيم صفاء في اختياره للعطر والشخصية، "نحن متشابهان، إنها النسخة الأنثوية مني."
يضع العطر على الأقل مرتين يوميًا، وأكبر ما يكرهه في العطور هو الروائح الحمضية.
مؤسس علامة "Forever Oud" العطرية التي تمزج بين التقليدي والحديث، لا زال في مجال العطور بقوة.
وعن رائحة النجاح يقول بابتسامة: "الآن؟ الآيس كريم. أنا أعمل على مفهوم آيس كريم جديد، شيء لم تره دبي من قبل."
ومتعته السرية في العطور؟ "الفانيليا."
وأفضل من يشم رائحة في "دبي بلينغ" بالنسبة له؟ "منى قطان."
ماهرة عبد العزيز: "النجاح يشبهني — لأنني أعمل على نفسي"
ماهرة عبد العزيز تضيف طاقة أكثر هدوءً وتأملانية للمجموعة، وقصة عطورها تعكس ذلك. أعلنت مؤخرًا عن إطلاق بخاخ لامع معطر للجسم. "مثالي للصيف، يحتوي على التبغ، الفانيليا، وقليل من البريق. توابل لطيفة."
لو شخصيتها كانت عطراً، فستكون المسك الأبيض. "أنا أعشقه." وأقل الروائح التي تفضلها؟ "أي شيء حار جدًا."
لا تعيد رش العطر كثيرًا لأن جميع عطورها طويلة الأمد، "أرشه وأذهب، ولكن أحمل دائمًا مجموعة معي في حال اليوم طويل."
الرائحة التي تذكرها بالفخامة شخصية للغاية: "J’adore من Dior. كانت أمي تستخدمه عندما كنت صغيرة، فتمثل لي الفخامة والعائلة."
وعن رائحة النجاح تقول: "أنا. أعمل على نفسي — عقليًا، جسديًا، وعاطفيًا. أحاول كل يوم أن أصبح نسخة أفضل من نفسي."
تستعد لإعادة إطلاق بخاخ الجسم "جولدن آور"، بالإضافة إلى عمل كتاب وفيلم قيد الإعداد.
وأفضل من يشم رائحة في "دبي بلينغ"؟ "مونا، بالطبع. لكن إذا استبعدناها؟ إبراهيم. هو جريء في كل شيء، حتى عطوره."
بهذا يكشف النجوم كيف يعكس العطر شخصياتهم وحياتهم، وما يجعل نجاحهم ذو رائحة خاصة بهم.