عطور "دبي بلينغ": أسرار النجاح وروائح النجوم الشخصية

في إطلاق عطر فاخر حديث في قلب دبي، شارك نجوم برنامج "دبي بلينغ" الشهير على نتفليكس، صفاء صديقي، إبراهيم الصمدي، وماهيرا عبد العزيز، قصصهم عن العطور الشخصية ولمحات عن مشاريعهم المقبلة.

صفاء صديقي: "أريد أن يشم الناس عطري قبل أن يروني"

تتميز صفاء بإطلالة أنيقة كما يظهر على حسابها في إنستغرام، لكنها تقول إن عطراً مفضلًا واحدًا لها غير ثابت. "الأمر يعتمد على مزاجي، فأنا أمزج وأطابق العطور."

لكنها تحب الروائح القوية، "أريد أن يشم الناس رائحتي قبل أن يروني."

شخصيتها العطرية؟ "بالتأكيد العود."

تضع العطر مرة واحدة في اليوم، وتفضل العطور التي تدوم طويلاً.

العطر مرتبط بشكل عميق بتجربتها في الانتقال إلى دبي، حيث تقول بصراحة: "كان هذا أحد الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى هنا، لأن الجميع هنا رائحتهم جيدة."

بالنسبة لما تكرهه في العطور، تقول: "الرائحة الحمضية المختلطة بالعرق — يجب أن تستحم قبل وضع العطر."

ومتعتها الحسية السرية؟ "طلاء الأظافر. أعلم أنه سيء، لكنني أحب هذه الرائحة."

وعن اسم خط عطورها الخاص، لا تتردد: "صفاء، التي تعني النقاء، وأعتقد أنه يجب أن تشم النقاء عند ارتداء العطر."

ما هو رائحة النجاح بالنسبة لها؟ "كل ما أعمل عليه يشم رائحة النجاح. إذا لم أؤمن به، فلن ألمسه. الآن أعمل على علامة أزياء جديدة وبعض التعاونات، وهناك شيء كبير أعمل عليه مع أحد زملائي في العمل... لا يمكنني الإفصاح عنه حتى الآن."

وأفضل من يشم رائحة في "دبي بلينغ"؟ "منى قطان — بدون منازع. إنها ملكة العطور."