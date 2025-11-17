عضو "بي تي إس"يصل دبي ويثير حماس المعجبين

بينما لا يزال معجبو فرقة الكيبوب العملاقة"بي تي إس" BTS ينتظرون أداءً للفرقة في البلاد، اقترب هذا الحلم قليلاً من الواقع. هبط عضو الفرقة جيهوب (الاسم الحقيقي جونغ هوسوك) في دبي في الساعات الأولى من صباح الاثنين، 17 نوفمبر.
أبلغ مغني الراب والراقص الرئيسي للفرقة متابعيه عن رحلته إلى الإمارات، حيث شارك صورة من داخل رحلته على طيران الإمارات من سيول إلى دبي على قصته في إنستغرام ليلة الأحد. يُعتبر صانع الأغاني 'Killin' It Girl' الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين أعضاء بانقتان، وغالباً ما يحدّث المعجبين عن أنشطته وجدوله.
ومع ذلك، لم يتضح بعد سبب وجود النجم البالغ من العمر 31 عامًا في دبي. بعض حسابات ARMY الخاصة بفرقة BTS تكهنت بأنه هنا لحضور معرض خاص في أسبوع دبي للساعات.
نشر أحد حسابات المعجبين على إنستغرام: "تحتفل أوديمار بيغيه بحدث كبير في دبي بمناسبة معرض الذكرى الـ150، وهناك حديث عن مشاركة محتملة لهوبي! سيعرض المعرض الخاص للعلامة التجارية، 'بيت العجائب'، تراث وحرفية AP على مدى 150 عامًا في دبي بطريقة مذهلة."
يستمر أسبوع دبي للساعات من 19 إلى 23 نوفمبر في دبي مول.
الفيديو الخاص بوصوله إلى مطار دبي ينتشر بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير حماس المعجبين.