عش مغامرات "كريس هيمسورث" في أبوظبي: 10 أنشطة لا تفوت
إذا كنت ترغب في قضاء إجازة مثل المشاهير، ألق نظرة على هذا الدليل؛ لقد أشاد نجم "ثور" بنفسه بأبوظبي.
إن "كريس هيمسورث"، الذي يجسد شخصية "ثور" في أفلام "مارفل"، حضر هنا بالفعل، يعني الكثير بالنسبة لنا. هل تتساءل عما نتحدث عنه؟
تعاون "هيمسورث" وعائلته (بما في ذلك زوجته إلسا باتاكي وأطفالهما) مع "حياكم في أبوظبي" لتصوير إعلان حول كل ما يمكنك الاستمتاع به في الإمارة.
ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف والذي نشرته وزارة الثقافة والسياحة على موقع اكس، (المعروف سابقاً باسم تويتر)، "هيمسورث" و "باتاكي" يصوران مشهداً مثيراً ويتحدثان عن إجازتهما المثالية.
وبينما يفكران في قائمة أنشطة الأحلام للعطلة المثالية ("الذهاب إلى مكان دافئ ومليئ بالمغامرات")، حيث يمكنهم الاسترخاء بجلسة تدليك والاستمتاع بركوب قطار الملاهي وقضاء الوقت مع أطفالهم، تُعرض لنا صور لهم وهم يقومون بكل ذلك في أبوظبي.
هل تريد أن تستمتع بذلك أيضاً؟ إليك نظرة على ما قد تبدو عليه إجازتك:
ركوب الخيل في الصحراء
ستساعدك أماكن مثل مركز بني ياس للفروسية على الركض نحو الحرية عبر الكثبان الرملية. والخبر السار هو أنه حتى إذا لم تكن معتاداً على ركوب الخيل، فستجد هنا ما يناسب قدراتك.
التزلج على الرمال
إذا لم تكن مستعداً لعبور الصحراء راكباً للخيل، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بقوة الحصان حيث يمكنك التزلج على الرمال في أبوظبي، حيث تناديك المرتفعات العالية والانحدارات السريعة.
لقاء مع الحيوانات
من المؤكد أن الأطفال سيحبون العروض المقدمة في أكبر منتزه ترفيهي داخلي للحياة البحرية في العالم، سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، حيث يمكنهم رؤية ما يصل إلى 100 نوع من الحيوانات اللطيفة ومشاهدة العروض والاستمتاع بالعروض التفاعلية.
عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي
إذا كنت تحب قطارات الملاهي، فعليك الحصول على تذكرة إلى عالم فيراري أبوظبي، حيث يوجد أسرع وأعلى قطار في العالم، وأطول هيكل فضائي تم بناؤه على الإطلاق على هذا الكوكب وأكثر من 40 معلماً محطماً للأرقام القياسية.
قيادة سيارة خارقة
استعد لتدوير المحرك والانطلاق (مقابل جزء بسيط مما سيكلفك القيام به في مكان آخر). يمكن لعشاق السيارات، التوجه إلى حلبة ياس مارينا لرحلة العمر في سيارة فورمولا 1.
تسلق الصخور
ستقوم بتمرين جسدك بالكامل عندما تتسلق جدار "كلايم" أبوظبي، حيث يتمثل التحدي في تسلق أطول جدار تسلق داخلي في العالم. إذا لم يكن هذا ما تفضله ولكنك لا تزال تتوق إلى تجربة تثير الأدرينالين؟ في هذا المكان، يمكنك تجربة الطيران في أكبر غرفة طيران داخلية في العالم. هل يرغب أحد في تجربة ليلة من الطيران؟
وقت السبا
لا تكتمل العطلة بدون بعض من العناية والاهتمام، ويمكنك الاعتناء بنفسك من خلال زيارة أحد المنتجعات الصحية العديدة في أبوظبي.
متعة ثقافية
هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها في متحف اللوفر أبوظبي إلى جانب الاستمتاع بالفن (الذي يجب أن يكون بالتأكيد ضمن جدول عطلتك). من دروس الرسم والتلوين إلى التجديف بالكاياك في طريقك حول مياه المتحف، استمتع برحلة ليوم واحد في هذا الشاطئ.
تناول الطعام المحلي
استعد لأن يزداد وزنك قليلاً في هذه المدينة، حيث لن ترغب في التوقف عن تجربة الأطعمة المتنوعة. وبما أن هناك مطابخ عالمية متوفرة في كل مكان، فقد ترغب في تجربة الطعام الغني اللذيذ الذي يميز المطبخ العربي، من الحمص مع خبز البيتا إلى الشاورما اللذيذة
الصقارة
يمكنك الاستعداد لرؤية الصقور عن قرب في هذه المدينة - سواء كنت ترغب فقط في لمس ريشة أو وضع أحدها على ذراعك للحصول على لقطة مثالية على إنستغرام، فستجد فرصاً لا تفوت لالتقاط تلك الصور.