عش مغامرات "كريس هيمسورث" في أبوظبي: 10 أنشطة لا تفوت

استعد لتدوير المحرك والانطلاق (مقابل جزء بسيط مما سيكلفك القيام به في مكان آخر). يمكن لعشاق السيارات، التوجه إلى حلبة ياس مارينا لرحلة العمر في سيارة فورمولا 1.

تسلق الصخور

ستقوم بتمرين جسدك بالكامل عندما تتسلق جدار "كلايم" أبوظبي، حيث يتمثل التحدي في تسلق أطول جدار تسلق داخلي في العالم. إذا لم يكن هذا ما تفضله ولكنك لا تزال تتوق إلى تجربة تثير الأدرينالين؟ في هذا المكان، يمكنك تجربة الطيران في أكبر غرفة طيران داخلية في العالم. هل يرغب أحد في تجربة ليلة من الطيران؟

وقت السبا

لا تكتمل العطلة بدون بعض من العناية والاهتمام، ويمكنك الاعتناء بنفسك من خلال زيارة أحد المنتجعات الصحية العديدة في أبوظبي.

متعة ثقافية

هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها في متحف اللوفر أبوظبي إلى جانب الاستمتاع بالفن (الذي يجب أن يكون بالتأكيد ضمن جدول عطلتك). من دروس الرسم والتلوين إلى التجديف بالكاياك في طريقك حول مياه المتحف، استمتع برحلة ليوم واحد في هذا الشاطئ.

تناول الطعام المحلي

استعد لأن يزداد وزنك قليلاً في هذه المدينة، حيث لن ترغب في التوقف عن تجربة الأطعمة المتنوعة. وبما أن هناك مطابخ عالمية متوفرة في كل مكان، فقد ترغب في تجربة الطعام الغني اللذيذ الذي يميز المطبخ العربي، من الحمص مع خبز البيتا إلى الشاورما اللذيذة

الصقارة