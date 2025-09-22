عشق النجوم لا حدود له: معجب يدفع ثروة لمشاهدة فيلم "باوان كاليان" الجديد

هل تقصد أن عبادة الأبطال تُرهق ميزانيتك؟ اشترى أحد المعجبين المتحمسين للممثل والسياسي التيلجو باوان كاليان تذاكر لحضور العرض الأول لفيلمه القادم، "يسمونه OG" ، مقابل 130,000 روبية هندية (5,415 درهمًا إماراتيًا تقريبًا)، وهو سعر باهظ يبلغ عادةً 800 روبية.
ذكرت صحيفة "ذا هندو" أن المعجب أمودالا باراميش اشترى تذكرة في مزاد لعرض خيري في مسرح سرينيفاسا في تشوتوبال، مقاطعة يادادري-بهوفاناجيري، ولاية تيلانجانا جنوب الهند، في 21 سبتمبر. تفوق باراميش على الآخرين في المزايدة ليحصل على ما يُعرف بـ"التذكرة الذهبية" لعرض يُقام في الواحدة صباحًا في 25 سبتمبر، وهو يوم عرض فيلم الأكشن والعصابات في دور العرض.
علاوة على ذلك، شهد باراميش إقبالاً كثيفاً على شراء التذكرة من حشد غفير. اشترى باراميش التذكرة بهذا السعر الباهظ تعبيراً عن إعجابه بكاليان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش. ستُتبرع الأموال التي تُجمع من المزاد لحزب الممثل السياسي، حزب جانا سينا.
وافقت حكومة تيلانجانا مؤخرًا على زيادة مؤقتة في أسعار تذاكر دور السينما قبل عرض الفيلم. سيبلغ سعر تذاكر العرض الأول الخاص في 24 سبتمبر 800 روبية. ولمدة 10 أيام، يُسمح لدور السينما ذات الشاشة الواحدة ودور السينما متعددة الشاشات بفرض رسوم إضافية قدرها 100 و150 روبية على التوالي. وبعد 4 أكتوبر، ستعود دور السينما إلى أسعارها العادية، أي 177 روبية لدور السينما ذات الشاشة الواحدة و295 روبية لدور السينما متعددة الشاشات، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديكان كرونيكل .
من إنتاج شركة DVV Entertainment وإخراج سوجيث، فيلم "هم يدعونه أو جي" بطولة الممثل الهندي عمران هاشمي، وبريانكا أرول موهان، وبراكاش راج، وأرجون داس. أما إس إس ثامان، فهو ملحن الموسيقى.
كشف صناع الفيلم عن لمحة من شخصية أومي المرعبة، التي تؤديها هاشمي، في فيديو تشويقي نُشر مؤخرًا مع ملصق دعائي. في المقطع، تظهر هاشمي بإطلالة جريئة، وهي تشرع في نوبة قتل، وتتمنى أمنية مشؤومة لكاليان.
شوهد كاليان آخر مرة في الدراما التاريخية Hari Hara Veera Mallu ، والتي شارك فيها أيضًا بوبي ديول ونيدي أجروال.