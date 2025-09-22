عشق النجوم لا حدود له: معجب يدفع ثروة لمشاهدة فيلم "باوان كاليان" الجديد

ذكرت صحيفة "ذا هندو" أن المعجب أمودالا باراميش اشترى تذكرة في مزاد لعرض خيري في مسرح سرينيفاسا في تشوتوبال، مقاطعة يادادري-بهوفاناجيري، ولاية تيلانجانا جنوب الهند، في 21 سبتمبر. تفوق باراميش على الآخرين في المزايدة ليحصل على ما يُعرف بـ"التذكرة الذهبية" لعرض يُقام في الواحدة صباحًا في 25 سبتمبر، وهو يوم عرض فيلم الأكشن والعصابات في دور العرض.