عشاق "كي بوب" على موعد مع حفل موسيقي ضخم في أبوظبي

خبر سار لعشاق موسيقة "كي بوب"، أنتم على موعد مع أحد أكبر حفلات الكي بوب المشتركة في كوريا الجنوبية القادمة إلى أبوظبي ضمن جولة عالمية.
أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الخميس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حفل "دريم كونسيرت" سيقام في الإمارة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تلميح وزارة السياحة إلى مفاجأة كبيرة لمحبي موسيقى البوب الكورية في الإمارات
ويتكشف الإعلان عن برنامج الحفلات نهاية هذا الأسبوع. حيث انهالت التعليقات من المعجبين آملين أن يزور فنانهم المفضل المدينة.
في كل عام، يجتمع نخبة من أشهر فناني الكي بوب لتقديم عروضهم في هذا الحفل الضخم. في العام الماضي، وتحديدًا في عام ٢٠٢٤، ضمت قائمة الفنانين المشاركين أسماءً لامعة مثل NCT WISH، وn.SSign، وONEUS، وKep1er، وKISS OF LIFE، وFIFTY FIFTY، وCIX.
يُقام حفل "دريم كونسرت" سنويًا منذ عام ١٩٩٥، ليصبح حدثًا أساسيًا في ثقافة الكيبوب. هذا العام، سيُقام الحفل عالميًا ليلتقي بمعجبيه حول العالم.