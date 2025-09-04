عشاق "كي بوب" على موعد مع حفل موسيقي ضخم في أبوظبي

في كل عام، يجتمع نخبة من أشهر فناني الكي بوب لتقديم عروضهم في هذا الحفل الضخم. في العام الماضي، وتحديدًا في عام ٢٠٢٤، ضمت قائمة الفنانين المشاركين أسماءً لامعة مثل NCT WISH، وn.SSign، وONEUS، وKep1er، وKISS OF LIFE، وFIFTY FIFTY، وCIX.