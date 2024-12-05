عروض مذهلة في الشارقة: هدايا عيد الميلاد بأسعار زهيدة

في هذا الوقت من العام، قد تصبح الحياة باهظة الثمن. فهناك العديد من فعاليات عيد الميلاد التي عليك المشاركة فيها في المكتب، أو تزيين شجرة عيد الميلاد في المنزل، أو شراء هدايا للعائلة. لكن لا تخشى دفع مبالغ باهظة .. فكل ذلك بأسعار زهيدة، لأن متجر إمبولس ويرهاوس الشارقة يستضيف حملة "الخصومات الكبرى".