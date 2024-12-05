عروض مذهلة في الشارقة: هدايا عيد الميلاد بأسعار زهيدة
في هذا الوقت من العام، قد تصبح الحياة باهظة الثمن. فهناك العديد من فعاليات عيد الميلاد التي عليك المشاركة فيها في المكتب، أو تزيين شجرة عيد الميلاد في المنزل، أو شراء هدايا للعائلة. لكن لا تخشى دفع مبالغ باهظة .. فكل ذلك بأسعار زهيدة، لأن متجر إمبولس ويرهاوس الشارقة يستضيف حملة "الخصومات الكبرى".
وتستمر العروض حتى 18 يناير/كانون الثاني.
أما عما يمكنك الحصول عليه هنا، فهناك حقائب اليد، وإكسسوارات التي تتبع أحدث صيحات الموضة، وزينة عيد الميلاد الاحتفالية، ومستحضرات التجميل الفاخرة، والعطور ذات العلامات التجارية، ومجموعات الهدايا الحصرية للعطلات. سواء كنت تبحث عن تزيين منزلك للعطلات، أو العثور على الهدية المثالية، أو الاستمتاع بمنتجات نمط الحياة والجمال، فإن هذا العرض يستحق الزيارة.
قال "رحيم إم في"، مسؤول المبيعات في "إمبالس ويرهاوس": "تمثل هذه العروض طريقتنا في الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني مع رد الجميل لعملائنا المخلصين. ويضمن الجمع بين عروض "الخصومات الكبرى" وتصفية المستودعات الكبرى للمتسوقين الاستمتاع بخصومات كبيرة، مما يجعل عطلاتهم أكثر متعة وبأسعار معقولة".