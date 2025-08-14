عروض كاملة العدد واحتفالات صاخبة: "كولي" في الإمارات

إذا كان فيلمًا لراجينيكانث، فالحشود المتزاحمة خارج دور السينما والاحتفالات هي السائدة. ولم تكن دبي بمنأى عن جنون النجم، إذ اصطف رواد السينما في دور السينما قبل بزوغ الفجر بكثير.
لكن أولاً، لمحة تمهيدية لمن لا يعرف. يُعدّ النجم راجينيكانث، البالغ من العمر 74 عامًا، أحد أشهر نجوم السينما الهندية، وله معجبون في جميع أنحاء المدن والبلدات والقرى. يُعرف بأدواره المفعمة بالفخامة والأناقة والجوهر، بالإضافة إلى أفلامه التي تُطلق العنان للخيال. غالبًا ما تُحقق أفلامه افتتاحيات قوية في شباك التذاكر وإيرادات ضخمة. في فيلمه "كولي" ، وهو الفيلم رقم 171 له، والذي يُصادف أيضًا مرور 50 عامًا على مسيرته السينمائية الهندية، يُجسّد دور مُهرّب ذهب مُسنّ يسعى إلى إحياء مجده الماضي.
أدى الإصدار البطيء للإعلانات الترويجية للفيلم، والذي يضم كوكبة من النجوم مثل Nagarjuna Akkineni وUpendra Rao وSoubin Shahir وSathyaraj وAamir Khan وSruti Haasan، إلى زيادة الإثارة بعدة درجات.
حسين رضوي
لم يكن مفاجئًا أن تتحول صالات السينما في دبي وأبوظبي إلى احتفالات صاخبة، حيث سادت أجواء حماسية تذكرنا بأجواء تشيناي ومادوراي وبنغالورو. عرضت 15 شاشة على الأقل في مجمع سينمائي بدبي، فوكس سينما في ديرة سيتي سنتر، الفيلم الساعة 2:30 صباحًا يوم 14 أغسطس، وكانت جميع الشاشات مكتظة عن آخرها، وفقًا لرفيز أحمد، وهو وافد من ولاية تاميل نادو جنوب الهند ومنشئ محتوى في دبي.
أحمد، وهو من مُحبي السينما التاميلية، ليس جديدًا على ظاهرة "اليوم الأول، العرض الأول" (FDFS)، فقد شاهد أفلامًا للعديد من النجوم الهنود منذ البداية. حتى بالنسبة له، كان "اليوم الأول، العرض الأول " بمثابة اكتشاف مذهل.
قال لصحيفة سيتي تايمز : "كان الجميع في حالة صدمة . بالكاد كانت هناك مساحة كافية للتحرك (في المجمع السينمائي). كان الناس في حالة جنون. من الأطفال إلى البالغين إلى كبار السن، كان الجميع يستمتعون."
تصوير الفيديو: رافييز أحمد
سانثا بالاجي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Numerique360، وهي وكالة تكنولوجيا رقمية مقرها دبي، يتفق مع هذا الرأي. وبصفته من أشد المعجبين براجيني، فقد شهد مشاهد مماثلة عندما ذهب لمشاهدة الفيلم في وقت مبكر من يوم 14 أغسطس.
كان الجو احتفاليًا واستمتعت به كثيرًا. إن مشاهدة كولي في مثل هذا الجو تجربة استثنائية، كما قال.
كما شاهد بالاجي أيضًا أفلام راجينيكانث السابقة، فيلم الأكشن الكوميدي Jailer (2023) وفيلم الأكشن الدرامي Vettaiyan (2024)، في اليوم الأول من إطلاقها.
وقال أحمد ضاحكًا: "كانت هناك مجموعة من عازفي الطبول والراقصين الهنود التقليديين يرقصون بجنون خارج القاعة".
الفيلم التاميلي، الذي تم إصداره أيضًا باللغات التيلجو والهندية والكانادا والمالايالامية، ممول من قبل شركة صن بيكتشرز التابعة لقطب الإعلام كالانيثي ماران، وتكلف ما بين 3.5 مليار و4 مليار روبية (ما بين 150 مليون و172 مليون درهم تقريبًا).
لوكيش كاناجاراج، الذي أخرج أفلامًا ناجحة مثل Vikram ، مع كمال حسن وفيجاي سيثوباتي وفهد فاسيل، و Master and Leo مع فيجاي، هو مخرج فيلم Coolie .
حقق الفيلم، الذي عُرض بالتزامن مع فيلم الإثارة والتجسس " الحرب 2" للنجوم هريثيك روشان، وNT راما راو جونيور، وكيارا أدفاني، بدايةً رائعةً في الحجوزات المسبقة. ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا ، حقق فيلم "كولي" مبيعاتٍ مسبقة عالمية بلغت نحو مليار روبية.
لكن هذه الأرقام قد لا تُلقي بظلالها على معجبيه، مثل أحمد. فالحقيقة أن نجمهم يتقدم في السن، وكل فيلم له نشاهده على الشاشة الكبيرة قد يكون الأخير، على حد قوله. "لهذا السبب يحتفي به الجميع، سواءً كان الفيلم جيدًا أم سيئًا".