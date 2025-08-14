عروض كاملة العدد واحتفالات صاخبة: "كولي" في الإمارات

لكن أولاً، لمحة تمهيدية لمن لا يعرف. يُعدّ النجم راجينيكانث، البالغ من العمر 74 عامًا، أحد أشهر نجوم السينما الهندية، وله معجبون في جميع أنحاء المدن والبلدات والقرى. يُعرف بأدواره المفعمة بالفخامة والأناقة والجوهر، بالإضافة إلى أفلامه التي تُطلق العنان للخيال. غالبًا ما تُحقق أفلامه افتتاحيات قوية في شباك التذاكر وإيرادات ضخمة. في فيلمه "كولي" ، وهو الفيلم رقم 171 له، والذي يُصادف أيضًا مرور 50 عامًا على مسيرته السينمائية الهندية، يُجسّد دور مُهرّب ذهب مُسنّ يسعى إلى إحياء مجده الماضي.