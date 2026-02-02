عرض أزياء في دبي ينسج بداية علاقة خاصة بين شاروخان ومحمد العبار

لم تكن ناطحات سحاب دبي هي الشيء الوحيد الذي يتلألأ في نهاية الأسبوع الماضي. ففي يوم الجمعة، 30 يناير، استضاف فندق أرماني دبي حفل جوائز دبي مول العالمية للموضة، حيث تم تكريم 'ملك بوليوود'، شاروخان، كأيقونة الأناقة العالمية.
كانت الجائزة بمثابة الختام الكبير لمهرجان دبي مول للموضة، مما عزز مكانة شاروخان كقوة ثقافية يتجاوز تأثيرها الشاشة الفضية.
بينما كرمت الجائزة مسيرته المهنية التي امتدت لثلاثة عقود وبصمته العالمية في شباك التذاكر، كانت أيضًا لحظة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي. شوهد شاروخان يتبادل حديثًا دافئًا ومميزًا مع محمد العبار، مؤسس إعمار والرؤيوي وراء ناطحات السحاب الشهيرة، مثل برج خليفة.
ويعتبر لقاؤهما أيضًا تذكيرًا بالرابط العميق والتاريخي الذي يربط خان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
على صعيد الموضة، شهدت رحلة الممثل في الأناقة تحولًا جذريًا، تزامنًا مع "عودته" الضخمة في شباك التذاكر في فيلمي Pathaan و Jawan. فابتعد عن البدلات الكلاسيكية في الماضي، واعتمد أسلوبًا أكثر جرأة وتجريبية وعصرية.
يمكن أن يُعزى الكثير من هذا التطور إلى منسقة الأزياء الشهيرة شالينا ناثاني، المعروفة بتصميم إطلالات ديبيكا بادوكون المميزة. بتوجيهاتها، صقل خان جمالية تكمل بسهولة لياقته البدنية الجديدة كبطل أكشن.
مثال على ذلك: إطلالاته الدولية الأخيرة، بما في ذلك Met Gala، حيث تجاوز الممثل الصورة التقليدية للبدلة وربطة العنق ليصبح رجلاً لا يخشى تجربة خيارات الأزياء.