عرض أزياء في دبي ينسج بداية علاقة خاصة بين شاروخان ومحمد العبار

على صعيد الموضة، شهدت رحلة الممثل في الأناقة تحولًا جذريًا، تزامنًا مع "عودته" الضخمة في شباك التذاكر في فيلمي Pathaan و Jawan. فابتعد عن البدلات الكلاسيكية في الماضي، واعتمد أسلوبًا أكثر جرأة وتجريبية وعصرية.