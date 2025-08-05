عالم السحرة يصل إلى أبوظبي: داخل معرض "هاري بوتر"

في 31 يوليو، ذكرى ميلاد هاري بوتر، وصل السحر رسميًا إلى أبوظبي. ولأول مرة في الشرق الأوسط، افتتح معرض هاري بوتر في منارة السعديات، مقدمًا لعشاقه من جميع الأعمار تجربة ساحرة بحق. مع فترة محدودة حتى 21 سبتمبر، تعد هذه التجربة الغامرة برحلة فريدة من نوعها إلى عالم السحر.
سواء كنت من عشاق هاري بوتر مدى الحياة أو بدأت للتو في استكشاف عالم جيه كيه رولينج، يقدم هذا المعرض تجربة لا تُنسى مليئة بالتفاعل والابتكار والحنين إلى الماضي.
بتنظيم من وارنر براذرز ديسكفري جلوبال إكسبيرينسز، وبالتعاون مع إماجن إكزيبيشنز، وإيفينتيم لايف، وبروأكتيف إنترتينمنت، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يُعد معرض هاري بوتر: المعرض الأكثر شمولاً على الإطلاق في عالم السحرة. يحتفي المعرض بلحظات شهيرة من أفلام هاري بوتر ، و "الوحوش المذهلة" ، وحتى مسرحية برودواي "هاري بوتر والطفل الملعون" ، مستخدماً أحدث التقنيات في التصميم الغامر ورواية القصص.
قال توم زالر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إماجن إكزيبيشنز، في حديث مع صحيفة سيتي تايمز : "هاري بوتر هو جوهر التجارب". وأضاف: "استغرقت العملية سنوات، وبدأ فريق ضخم من الأشخاص بمخطط فقاعي لتحديد ما نريده: شخصي، شامل، تفاعلي، ومفاجئ. كان الجزء الأصعب هو تحديد ما لا ندرجه... لذلك واصلنا العمل. لهذا السبب، أصبح المعرض ضخمًا جدًا، غرفة تلو الأخرى."
من الشموع العائمة في القاعة الكبرى إلى نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لكوخ هاجريد و"الخزانة تحت الدرج" الشهيرة، يُضفي المعرض أجواءً لا تُنسى على مشاهده باستخدام مزيج من الدعائم والأزياء الأصلية ومؤثرات الروائح والموسيقى والتقنيات التفاعلية. يبدأ الزوار رحلتهم باختيار منزل هوجورتس وعصاه السحرية و"باترونوس"، ثم يكسبون نقاطًا لمنزلهم من خلال أنشطة متنوعة باستخدام سوار ذكي.
ورغم أن المعرض جال حول العالم، إلا أن هذا المعرض يمثل ظهوره الأول في الشرق الأوسط، وكان الفريق الذي يقف وراءه يوجه أنظاره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات.
كشف زالر: "لقد تواصلنا مع سكان المنطقة، وخاصةً أبوظبي، لفترة طويلة. إنها مركز ثقافي، وهذا ما أردنا أن نكون فيه".
وأضاف أن التوقيت والمدة يتأثران بتوافر الأماكن وجداول الجولات العالمية.
إذا استُدل على ردود فعل المعجبين، فقد كان المعرض أكثر من رائع. وصفته جوانا رودريغيز، منشئة المحتوى المحلي، بأنه "فريد، مُصمم خصيصًا، ومناسب تمامًا لكل مُحبي هاري بوتر"، مشيرةً إلى أن كوخ هاجريد هو غرفتها المُفضلة. وأضافت: "الإطارات الحية، وأقسام المنزل، والأزياء الحقيقية - إنها رائعة حقًا".
قال رفيز أحمد، وهو أيضًا منشئ محتوى مقيم في الإمارات وأحد مُحبي هاري بوتر: "لأول مرة، تحظى الإمارات العربية المتحدة بمثل هذا الحدث. لم أرَ شيئًا كهذا من قبل هنا. لقد كان الأمر ممتعًا ومثيرًا للغاية، حيث رأيتُ أدواتٍ حقيقية وجمعتُ النقاط باستخدام سوار المعصم."
حتى أولئك الذين لم يجربوا هذه السلسلة من قبل وجدوها تجربة غامرة. قالت ناباتا خان: "إنها تجربة تعليمية رائعة لكل من المعجبين والقادمين الجدد"، واصفةً المعرض بأنه "جذاب بصريًا ومرحب بالجميع".
إلى جانب عامل الإبهار، يُركز المعرض على التجارب المشتركة. يقول زالر: "ما يُميز هذا المعرض هو زواره. إنه متعدد الأجيال - أجداد، آباء، وأطفال، يستكشفون معًا".
إنه أيضًا مكان ممتع للبيع بالتجزئة، مع مجموعة حصرية من البضائع ذات الطابع الخاص، من ملابس منزل هوجورتس إلى المقتنيات التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في عالم السحرة.
معرض هاري بوتر مفتوح ستة أيام في الأسبوع (مغلق أيام الثلاثاء) في منارة السعديات، أبوظبي. تبدأ أسعار التذاكر من 115 درهمًا إماراتيًا، وهي متوفرة عبر الموقع الإلكتروني abudhabi.harrypotterexhibition.com .