عالم السحرة يصل إلى أبوظبي: داخل معرض "هاري بوتر"

قال توم زالر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إماجن إكزيبيشنز، في حديث مع صحيفة سيتي تايمز : "هاري بوتر هو جوهر التجارب". وأضاف: "استغرقت العملية سنوات، وبدأ فريق ضخم من الأشخاص بمخطط فقاعي لتحديد ما نريده: شخصي، شامل، تفاعلي، ومفاجئ. كان الجزء الأصعب هو تحديد ما لا ندرجه... لذلك واصلنا العمل. لهذا السبب، أصبح المعرض ضخمًا جدًا، غرفة تلو الأخرى."