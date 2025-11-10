عارضة الأزياء "بيلا حديد" تجلب سحرها وعطرها إلى دبي

بعد توقفها في الكويت الذي أثار العناوين، أثارت عارضة الأزياء الأمريكية-الهولندية-الفلسطينية بيلا حديد ضجة في دبي بظهورها الأخير للكشف عن خط عطورها المنتظر بشدة، أورابيلا، في مول الإمارات في 9 نوفمبر.
تواجد مئات المعجبين في قبة الأزياء، حيث انتظر الكثيرون لساعات لرؤية النجمة البالغة من العمر 29 عامًا. ارتدت حديد قميصًا عاجيًا وسروالًا طويلًا متناسقًا، وكانت تبتسم وهي تلوح وتلتقط العديد من الصور الذاتية مع معجبيها.
قدمت الفعالية في دبي للمعجبين معاينة حسية لخط عطور أورابيلا الخالي من الكحول، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل، يليه السعودية في 2026. كما تضمن الحدث محادثة حيوية على المسرح بين حديد وشخصية إذاعية من دبي، حيث تحدثت العارضة عن شغفها بالعطور والإلهام وراء خطها.
تأتي زيارة حديد إلى دبي بعد زيارة لافتة للنظر إلى الكويت، حيث احتشد الآلاف في مول الأفنيوز، ممتدين عبر عدة طوابق لرؤيتها شخصيًا. كان رد فعل المعجبين في المنطقة مذهلاً، مع تزايد الحماس لإطلاق أورابيلا في الشرق الأوسط.
تم إطلاق أورابيلا عالميًا في مايو 2024، وولدت من حساسية حديد تجاه الكحول في العطور التقليدية — تحدٍ دفعها لتجربة الزيوت الأساسية والمكونات النظيفة. قالت حديد عن تجربتها مع الروائح التقليدية: “أصبح الأمر مرهقًا بدلاً من أن يكون مهدئًا.” وأضافت: “أصبحت الزيوت الأساسية عملية فنية وتجريبية بالنسبة لي، حيث أبتكر عطورًا تعكس طاقتي وذكرياتي واتصالي بالآخرين.”
تجمع الصيغة التي تهتز قبل الاستخدام بين الزيوت المستوحاة من الطبيعة وطبقات الروائح الحديثة. تتضمن المجموعة خمسة عطور: نافذة إلى الروح، ميوز المملحة، النار المتفتحة، نايتكاب، والجذور الأبدية.
كما قدمت الفعالية في دبي لمحة عن افتتاح أول متجر لألتا بيوتي في الإمارات العربية المتحدة، المقرر افتتاحه في مول الإمارات في 2026. سيقدم المتجر الأمريكي مجموعة مختارة من أفضل العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك خط أورابيلا الخاص بحديد، مع افتتاح فروع في دبي مول والسعودية قريبًا بعد ذلك.