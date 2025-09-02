ظهور جاستن بيبر في حفل زفاف هندي بلوس أنجلوس

يبدو أن النجم الكندي جاستن بيبر لديه شغف خاص بحفلات الزفاف الهندية.
فبعد أكثر من عام على مشاركته في حفل زفاف عائلة أمباني الشهير، ظهر مؤخرًا في مناسبة زفاف هندية أخرى، لكن هذه المرة في مدينة لوس أنجلوس.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز، فقد أحدث نجم أغنية Baby مفاجأة كبيرة بظهوره المفاجئ في الزفاف، حيث أدهش الجميع من الضيوف إلى متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم العروس نفسها.
مقطع فيديو انتشر عبر أحد حسابات معجبيه، مرفقًا بتعليق: "جاستن بيبر يفاجئ عروسًا في حفل زفافها بلوس أنجلوس، كاليفورنيا"، سرعان ما حصد تفاعلًا واسعًا وانتشارًا كبيرًا.
وخلال الزفاف، شوهد بيبر وهو يتحدث مع العروس ويلتقط صورًا معها ومع وصيفات العروس اللواتي بدت عليهن سعادة بالغة.
لكن اللافت أن بيبر لم يكن مرتديًا ملابس رسمية أو تقليدية تناسب المناسبة، إذ ظهر بتيشيرت أبيض وشورت أزرق ومعطف فرو أزرق، بينما كان الحضور متألقين بالأزياء الهندية التقليدية المبهرة من الساري إلى الشرواني والكثير من المجوهرات الذهبية.
يُذكر أن بيبر يعيش حاليًا نجاح ألبومه الأخير Swag، الذي يضم تعاونات موسيقية مع عدد من الأسماء الشهيرة، من بينهم: غونا (Gunna)، دروسكي (Druski)، ديجون (Dijon)، ليل بي (Lil B)، سيكسي ريد (Sexyy Red)، كاش كوبين (Cash Cobain)، إدي بنيامين (Eddie Benjamin)، وأيقونة الموسيقى الإنجيلية مارفن وينانز (Marvin Winans).