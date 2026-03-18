ظلال الذاكرة.. ملحمة فلسطينية تعبر من الأوسكار إلى شاشاتكم

من المقرر أن يُعرض الفيلم الدرامي الذي نال استحسان النقاد

الفيلم، الذي كتبته وأخرجته شيرين دعيبس، يروي قصة مؤثرة للغاية ومتعددة الأجيال لعائلة فلسطينية، متتبعًا رحلتهم عبر عقود. يستكشف الفيلم مواضيع الهوية والذاكرة والصمود، ويقدم نظرة حميمة على التاريخ الشخصي والجماعي.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي عام 2025 وحصل على اعتراف دولي كترشيح الأردن الرسمي لجوائز الأوسكار، حيث تم إدراجه في القائمة المختصرة لأفضل فيلم روائي عالمي.

يُعزز وصوله إلى OSN+ من كتالوج المنصة المتنامي للأفلام المعترف بها عالميًا والروايات الحائزة على جوائز والمتاحة للمشاهدين في المنطقة.