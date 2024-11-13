"طيران الإمارات للآداب"يستضيف نوبل وبوكر وأسماء لامعة

ها قد حان ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث تستضيف دبي مؤلفين من شتى أنحاء العالم. سيُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025 في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، في الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير، ويتضمن البرنامج 150 فعالية متنوعة.

وتتضمن الفعاليات، كما في كل عام، محادثات ومناقشات جماعية وورش عمل.