"طيران الإمارات للآداب"يستضيف نوبل وبوكر وأسماء لامعة
ها قد حان ذلك الوقت من العام مرة أخرى، حيث تستضيف دبي مؤلفين من شتى أنحاء العالم. سيُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025 في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي، في الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير، ويتضمن البرنامج 150 فعالية متنوعة.
وتتضمن الفعاليات، كما في كل عام، محادثات ومناقشات جماعية وورش عمل.
هل تتساءل من سيكون حاضراً في الحدث في الإمارات العربية المتحدة؟ إنه الكاتب والطبيب الأمريكي "أبراهام فيرجيز"، مؤلف الكتاب الشهير "عهد الماء"، الذي تصدّر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة نيويورك تايمز.
وسيحضر الحفل أيضاً الروائي والأكاديمي التنزاني البريطاني "عبد الرزاق جورنا"، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2021.
ومن بين المؤلفين الآخرين الذين سيحضرون الحفل الكاتب النيجيري المرشح لجائزة بوكر "تشيغوزي أوبيوما" والصحفية الحائزة على جائزة إيمي "هالة غوراني".
لن يقتصر الحدث على حضور النجوم العالميين فحسب، بل سيشهد أيضاً مشاركة مؤلفين عرب، من بينهم الروائي الجزائري "واسيني الأعرج"، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الأدب، والشاعر والمؤلف الإماراتي خالد البدور.
لقضاء أمسية شعرية مميزة، يمكنك حضور جلسة أبيات الصحراء. وسيحظى الأطفال بفرصة لاكتشاف كتب جديدة إلى جانب الاستمتاع بفعاليات "ليتفيست أفتر أورز" LitFest After Hours التي تتضمن عروضاً، وألعاباً، وأنشطة مليئة بالحيوية. أما إذا كنت تبحث عن حوار شيق حول الكاتبة جين أوستن، فبإمكانك التسجيل في"ديسكفري توكس" Discovery Talks.
لمزيد من المعلومات، قم بزيارة emirateslitfest.com