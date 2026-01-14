"طموح بلا أقنعة".. سعي "تيموثي شالاميه" نحو "الأوسكار" يثير الجدل

تيموثي شالاميه موجود في كل مكان حالياً؛ السجاد الأحمر، المقابلات، حفلات الجوائز، والمقاطع المنتشرة. بالنسبة للبعض، أصبح هذا الظهور المكثف يمثل مشكلة. الانتقادات مألوفة: "إنه يحاول بجهد أكبر من اللازم"، "يريد الأوسكار بشدة"، "حملته تبدو يائسة". طموحه بات واضحاً للعيان، ويبدو أن هذا الأمر يسبب عدم الارتياح للبعض.

لكن الهجوم على حملة شالاميه للأوسكار يكشف عن نظرتنا الجماعية لكيفية ظهور الطموح في العلن، خاصة عندما يأتي من نجوم شباب يرفضون التظاهر بأنهم فوق قواعد اللعبة.

يُعد شالاميه أحد أقوى المرشحين لجائزة أفضل ممثل هذا العام، حيث اكتسب زخماً كبيراً بالفعل، بما في ذلك فوزه بجائزة "غولدن غلوب" متفوقاً على أسماء بحجم ليوناردو دي كابريو، جورج كلوني، وإيثان هوك، بالإضافة إلى فوزه بجائزة "اختيار النقاد" (Critics Choice) كأصغر ممثل يحقق ذلك عن فيلمه Marty Supreme.1 وبمعايير الصناعة، هذا هو بالضبط شكل الحملة الناجحة للأوسكار.