ضبط المؤثر"عبده روزيك" في مطار دبي بتهمة السرقة

احتجزت السلطات الشاب البالغ من العمر 21 عامًا حوالي الساعة الخامسة صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد وقت قصير من وصوله إلى دبي قادمًا من الجبل الأسود. ولم يُكشف عن طبيعة الشكوى، ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات.