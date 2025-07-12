ضبط المؤثر"عبده روزيك" في مطار دبي بتهمة السرقة

أكدت الشركة التي تدير المغني الطاجيكي والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي عبدو روزيك لصحيفة خليج تايمز أنه تم إلقاء القبض عليه في مطار دبي الدولي يوم السبت.
احتجزت السلطات الشاب البالغ من العمر 21 عامًا حوالي الساعة الخامسة صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد وقت قصير من وصوله إلى دبي قادمًا من الجبل الأسود. ولم يُكشف عن طبيعة الشكوى، ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات.
وقال ممثل الشركة لصحيفة "خليج تايمز": "كل ما يمكننا قوله هو أننا على علم بأنه تم احتجازه بتهمة السرقة"، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل.
وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع السلطات للحصول على تعليق رسمي.
روزيك، الذي يبلغ طوله أكثر من متر بقليل بسبب نقص هرمون النمو، هو أحد أشهر المشاهير الشباب في المنطقة. يحمل تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقيم في دبي منذ عدة سنوات. ازدادت شهرته بفضل موسيقاه وفيديوهاته المشهورة وظهوره في برامج تلفزيون الواقع، بما في ذلك برنامج "بيغ بوس 16".
في عام ٢٠٢٤، خاض روزيك أول مباراة ملاكمة له في صالة كوكاكولا أرينا بدبي، وأطلق مطعمه "حبيبي" في المملكة المتحدة. وفي العام نفسه، استجوبته إدارة إنفاذ القانون الهندية في تحقيق يتعلق بغسل أموال يتعلق بشركة ضيافة، رغم أنه لم يُذكر اسمه كمتهم.