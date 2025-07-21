صيفك أروع في أبوظبي: قفز بالمظلات وفن غامر وتجارب تناسب الجميع

هل كنت ترغب دائمًا في القفز بالمظلات ولكنك كنت متوترًا بعض الشيء بشأن ما يستلزمه ذلك؟ نحن أيضًا. ولكن هذا الصيف، يمكنك الاستمتاع ببعض الوقت لتحدي الجاذبية، في بيئة خاضعة للرقابة. سيقوم مدربو CLYMB Yas Island في أبو ظبي بربطك بمعدات السلامة الخاصة بك (بعد الإحاطة) ووضعك في غرفة الطيران التي يبلغ ارتفاعها 32 مترًا (بالمناسبة، أطول غرفة طيران في العالم) ثم تشغيل المراوح. سيحملك الهواء من إجمالي 16 مروحة عالية الدوارة لأعلى وأعلى وبعيدًا (إلى نقطة آمنة). عند شراء تذكرة، تحصل على رحلتين، لذا لا تقلق كثيرًا إذا كنت مغمض العينين أثناء قفزتك الأولى. التجربة متاحة لمن تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات ومن يقل وزنهم عن 115 كجم. بمجرد احتفالك برحلتك، لا تنسَ الحصول على شهادة الطيران الخاصة بك لتذكر اللحظة الفخورة.