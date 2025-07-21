صيفك أروع في أبوظبي: قفز بالمظلات وفن غامر وتجارب تناسب الجميع

هل تشعر أن الصيف يستنزف طاقتك ويعطل خططك؟ لا تدع حرارة الصيف تؤثر عليك - لستَ مضطرًا للتنازل عن أي شيء، من خططك المحفزة إلى مغامرات بناء الفريق.
هل ترغب بالقفز المظلي؟ أو اللعب بالثلج؟ إليك كيف تستمتع دون التعرض لحروق الشمس.
انسَ ضغوط الصيف وتوجه إلى سنو أبوظبي، موطن المغامرات الرائعة لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك دخول غير محدود إلى تسع ألعاب، بما في ذلك قطار بولار إكسبريس، ودوارة الكريستال، ورحلة البومة الثلجية. تأتي كل تذكرة مع قفازات صوفية، وأحذية ثلجية، وسراويل، وسترات، وجوارب، لتستمتع بالدفء حتى مع هبوب الرياح الباردة.
٢١٥ درهمًا إماراتيًا (تذكرة الصيف). ممنوع دخول الأطفال دون سن الثانية. سنو أبوظبي، ريم مول، أبوظبي. من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٠ مساءً (الأحد - الخميس)؛ ومن الساعة ١٠ صباحًا حتى منتصف الليل (الجمعة - السبت). +٩٧١ ٦٠٠ ٥ ٩٩٩٠٥. skidxb.com.
للقاءات شخصية وتفاعلية مع الحيوانات، تفضل بزيارة أكبر حديقة ترفيهية داخلية في العالم للحياة البحرية. تضم ثمانية "عوالم" تضم أكثر من 100 تجربة وعرضًا للحيوانات، وأكثر من 35 تجربة ولعبة تفاعلية، وعروضًا حية، ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة. إذا زرتها في يوليو، فستحصل على الكثير من المعلومات عن أسماك القرش، وهي محط الأنظار. (يركز كل شهر على نوع مختلف). أمور مثيرة للاهتمام: أسماك القرش ليس لها عظام! ما لديها هو هيكل عظمي غضروفي مرن مقوى بأملاح الكالسيوم، التي تحصل عليها من طعامها. يوجد حوالي 450 نوعًا من أسماك القرش منتشرة في جميع أنحاء العالم.
ابتداءً من ٤٨٠ درهمًا إماراتيًا (تذكرة ليوم واحد، تشمل إطعام أسد البحر ولقاءً مع الدلافين أو البطريق). من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٨ مساءً (من الإثنين إلى الأحد). جزيرة ياس. ٦٠٠ ٥١١ ١١٥. Seaworldabudhabi.com.
إذا كنت مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة ولم تكتشف متحف اللوفر أبوظبي ذي البناء الفني، فهذه فرصتك لتصحيح ذلك. من المخيمات الصيفية للصغار إلى الرسوم التوضيحية التاريخية لكبار السن، إلى مقهى، وتجربة تسوق مميزة، يقدم اللوفر ما يناسب الجميع. هل تشعر ببعض الإثارة؟ استأجر قاربًا خاصًا لرحلة بحرية على طول المبنى المميز.
ابتداءً من ٤٥.٥٠ درهمًا إماراتيًا (لسكان الإمارات). من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٦:٣٠ مساءً (من الثلاثاء إلى الأحد). المنطقة الثقافية في السعديات. louvreabudhabi.ae. 600 5655 66
نتفاعل مع بيئتنا، وتتفاعل معنا. شاهد هذا التجمع الفني العالمي، الذي يجمع بين التكنولوجيا والفن والعلم ليُبدع أعمالاً غامرة وتفاعلية. على سبيل المثال، يمكنك التجول في معرض "التجريد المستقل"، ورؤية كيف يتحرك ويتطور تبعاً لحركتك. في قسم "المصابيح العائمة"، تتفاعل الأضواء العائمة مع حركة الزوار أيضاً. استعد لقضاء بعض الوقت - والخلايا الرمادية - في استكشاف المكان. عندما تشعر بالتعب، خذ استراحة في مطعم "أنكو"، حيث يمكنك التعمق في تقاليد المعجنات اليابانية العريقة. قائمة الطعام عبارة عن رحلة عبر البلاد، مع أطباق خاصة مثل "بان" و"موتشي" و"دايفوكو".
ابتداءً من ٦٧ درهمًا إماراتيًا. يوميًا، من ١٠ صباحًا إلى ٧ مساءً (من الأحد إلى الجمعة)؛ ومن ١٠ صباحًا إلى ٨ مساءً (السبت). جزيرة السعديات، المنطقة الثقافية. teamlababudhabi.com. +٩٧١ ٦٠٠ ٥٦ ٥٥ ٦٦.
إذا كنت تبحث عن نشاط جماعي يختبر قوة علاقتك بقدر ما يختبر قوة عقلك، فهذه هي تجربة الهروب من السجن (أو الهروب من السجن) التي ستستمتع بها حقًا. يمكنك تشكيل فريق من لاعبين إلى ستة لاعبين لكل فريق (يمكن لحوالي 20 فريقًا اللعب في نفس الوقت) ليشقوا طريقهم عبر 26 زنزانة. ملاحظة: يحتاج الأطفال من سن 8 إلى 11 عامًا إلى مرافق بالغ. ارتدِ أحذية وملابس مريحة لهذه اللعبة المثيرة التي تتطلب منك تخصيص ساعة على الأقل من وقتك.
٩٩-١٢٩ درهمًا إماراتيًا (للشخص الواحد، لعبة لمدة ساعة). الحد الأدنى المطلوب لفريق هو شخصان. أبوظبي مول، الطابق الثالث. prisonisland.ae. +٩٧١ ٥٨ ٨١٩ ٩١٧٦.
هل كنت ترغب دائمًا في القفز بالمظلات ولكنك كنت متوترًا بعض الشيء بشأن ما يستلزمه ذلك؟ نحن أيضًا. ولكن هذا الصيف، يمكنك الاستمتاع ببعض الوقت لتحدي الجاذبية، في بيئة خاضعة للرقابة. سيقوم مدربو CLYMB Yas Island في أبو ظبي بربطك بمعدات السلامة الخاصة بك (بعد الإحاطة) ووضعك في غرفة الطيران التي يبلغ ارتفاعها 32 مترًا (بالمناسبة، أطول غرفة طيران في العالم) ثم تشغيل المراوح. سيحملك الهواء من إجمالي 16 مروحة عالية الدوارة لأعلى وأعلى وبعيدًا (إلى نقطة آمنة). عند شراء تذكرة، تحصل على رحلتين، لذا لا تقلق كثيرًا إذا كنت مغمض العينين أثناء قفزتك الأولى. التجربة متاحة لمن تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات ومن يقل وزنهم عن 115 كجم. بمجرد احتفالك برحلتك، لا تنسَ الحصول على شهادة الطيران الخاصة بك لتذكر اللحظة الفخورة.
ابتداءً من ٢٣٥ درهمًا إماراتيًا (يشمل تدريبين قبل الرحلة واستئجار معدات الطيران، بالإضافة إلى تدريب فردي). من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٩ مساءً (من الإثنين إلى الخميس)؛ من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ١٠ مساءً (الجمعة)؛ من الساعة ١١ صباحًا حتى ١٠ مساءً (السبت والأحد). كلايم أبوظبي، جزيرة ياس. clymbabudhabi.com. +٩٧١ ٦٠٠ ٥١١١١٥.
هناك حوالي 60 طريقة للاستمتاع برذاذ الماء، و12 لعبة جديدة كليًا لاكتشافها في ياس ووتروورلد. من لعبة "دواامة جونيور"، أول لعبة بلاستر في العالم للأطفال، إلى لعبة "باهاموت رايج" المائية، التي تأخذك في رحلة مثيرة لمدة ثلاث دقائق قبل أن تسقط بك على ارتفاع 15 مترًا، ستجد ما يناسب كل عاشق للمغامرة.
295 درهمًا إماراتيًا (تذكرة يومية مع موقف سيارات مجاني، عبر الإنترنت). من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً (السبت - الخميس). yaswaterworld.com. 600 511115.
هذه الحديقة أكثر من مجرد مدينة ملاهي ، بل هي المكان الذي تشعر فيه بالقرب من أبطالك الخارقين المفضلين. مع ست مناطق ترفيهية وأكثر من 30 لعبة للاختيار من بينها، ستجد الكثير لتجربته في أكبر مدينة ملاهي داخلية في المنطقة هذا الصيف.
٣١٠ دراهم (تذكرة يوم واحد). يوميًا، من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٨ مساءً. wbworldabudhabi.com . ٦٠٠ ٥١١١١٥.
من أجمل ما يميز الإمارات العربية المتحدة هو أن مدن الملاهي لا تتوقف عن العمل طوال الصيف. في عالم فيراري، يمكنك ركوب أسرع أفعوانية في العالم، وتجربة أعلى حلقة غير مقلوبة، وحوالي 39 لعبة وتجربة أخرى. هل لديك طفل صغير؟ استمتعوا بأنشطة مستوحاة من القيادة، وربما استمتعوا بتجربة قيادة سريعة في أكاديمية الكارتينج.
ابتداءً من ٣١٠ دراهم (دخول طوال اليوم). يوميًا، من الساعة ١٠ مساءً حتى ٨ مساءً. ٦٠٠ ٥١١١١٥. ferrariworldabudhabi.com.