صور رائعة من احتفالات ما قبل زفاف "سوبهيتا دوليبالا"

لقد دقت ساعة الزفاف! حيث يستعد النجمان الهنديان "سوبهيتا دوليبالا" و"ناجا تشايتانيا" لبدء رحلة حياتهما الزوجية في الرابع من ديسمبر. وقد سبق وأن أعلنا خطوبتهما في الثامن من أغسطس، مشاركين الجمهور بصور ساحرة من احتفالاتهما التي سبقت الزفاف.