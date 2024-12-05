ترفيه
صور رائعة من احتفالات ما قبل زفاف "سوبهيتا دوليبالا"
سوبهيتا دوليبالا وناجا تشايتانيا سيتزوجان في الرابع من ديسمبر
لقد دقت ساعة الزفاف! حيث يستعد النجمان الهنديان "سوبهيتا دوليبالا" و"ناجا تشايتانيا" لبدء رحلة حياتهما الزوجية في الرابع من ديسمبر. وقد سبق وأن أعلنا خطوبتهما في الثامن من أغسطس، مشاركين الجمهور بصور ساحرة من احتفالاتهما التي سبقت الزفاف.
وحظيت صور الاحتفالات بانتشار واسع، لا سيما تلك التي تُظهر طقوس "بيلي كوثورو" (Pelli Kuthuru)، وهي إحدى تقاليد التيلجو للاحتفال بالعروس قبل الزفاف، إلى جانب صور "راتا شابانا" (Raata sthaapana) و"مانجالاسنانام" (Mangalasnaanam) (الهالدي).
إليكم بعض الصو الجميلة التي تم التقاطها من الاحتفالات: