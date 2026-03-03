صوت واحد في مواجهة التوترات الإقليمية.. المقيمون في الإمارات يجددون ولاءهم لـ "الوطن"

لم تمر تلك الموجة من الدعم دون أن يلاحظها أحد؛ حيث استجاب شخصيات إماراتية بارزة بمشاعر واضحة، قائلين إن التضامن الذي أظهره السكان كشف عن شيء أعمق من السياسات أو جوازات السفر. ووصفوا ذلك بأنه دليل على رابطة بُنيت على مدار سنوات من الحياة المشتركة، والإنجازات المشتركة، وإيمان راسخ بأن الإمارات ليست مجرد مكان للعمل، بل هي وطن للانتماء.