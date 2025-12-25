صوت هند رجب: سينما المواجهة في وجه العجز

إنها قصة حقيقية. كان هناك تحقيق استقصائي عظيم حول مقتل هند رجب وأفراد عائلتها نُشر في صحيفة واشنطن بوست. كمخرجة، كنت بحاجة لصوتها لكي يتردد صداه. كان هناك خياران مهمان يجب اتخاذهما؛ الأول هو وجهة النظر، كان بإمكاني اختيار رواية القصة من وجهة نظر والدة هند رجب مثلاً. لكنني فكرت في أنني بما أنني لا أستطيع التصوير داخل غزة، فأنا بحاجة لإظهار ما يحدث من مسافة بعيدة. وجهة نظر الهلال الأحمر كانت الأنسب لأنهم كانوا بعيدين، مثل معظمنا، وهم الذين كانوا سيفعلون أي شيء لإنقاذ حياة هذه الطفلة، لذا فهم أبطال حقيقيون بطريقة ما. الخيار الثاني كان القالب الفني؛ كنت بحاجة ليروى هذه القصة بصيغة الحاضر - للعودة إلى تلك اللحظة التي كانت فيها على قيد الحياة وكان من الممكن إنقاذها. كيف نصور صيغة الحاضر في السينما؟ عبر إعادة تمثيل تلك اللحظات مع الممثلين. هناك مساحتان في الفيلم: الأولى هي مساحة الصوت، وهي صوت هند، والأخرى هي مساحة الصورة، وهي مكتب الهلال الأحمر.