صوت هند رجب: سينما المواجهة في وجه العجز

تخيل هذا المشهد: طفلة في الخامسة من عمرها محاصرة داخل سيارة مع أقاربها الذين قُتلوا بالرصاص. تتصل بمكاتب الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله لطلب المساعدة، حيث يُكلف عمال الإغاثة بتهدئتها وطمأنتها بممر آمن، رغم علمهم أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. هذا الغضب والأسى اللذان ساهما في صنع فيلم "صوت هند رجب" يبدوان جليين من خلال الطريقة التي يواجه بها الفيلم جمهوره، مانعاً إياهم من أي فرصة لغض البصر عما حدث في غزة.
مؤخراً، عُرض الفيلم لأول مرة في "سينما عقيل" وأفسح المجال لحوارات أكثر تعقيداً حول الحرب، والانهيار الذي يتلو ذلك ونحن نشهد دماراً أخلاقياً ونفسياً. في حوار مع "wknd"، تتحدث المخرجة التونسية كوثر بن هنية باستفاضة عن كواليس صناعة واحد من أكثر الأفلام حدة وقسوة لهذا العام.
مقتطفات محررة من مقابلة:
هل يمكنكِ أن تأخذينا إلى تلك اللحظة الأولى التي سمعتِ فيها صوت هند رجب وقررتِ صنع فيلم عنها؟ لقد قلتِ إن ما طاردكِ حقاً لم يكن العنف فحسب، بل الصمت المحيط به.
عندما سمعت صوت هند رجب للمرة الأولى، ظننت لكسر من الثانية أنها تطلب مني أنا المساعدة. شعرت بحالة من العجز، وبما أنني أكره الشعور بالعجز، سألت نفسي عما يمكنني فعله. صادف أنني مخرجة سينمائية يمكنها ربما صنع فيلم عن هذا الموضوع. من رحم هذا الشعور بالعجز وُلدت الرغبة في عدم البقاء صامتة، في التحدث. وجدت صوتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتصفح الناس بسرعة الصورة أو الفيديو التالي. لم يكن ذلك المكان المناسب لتكريم صوتها. اعتقدت أن الفيلم سيكون خياراً أفضل. يقولون إنه عندما يموت شخص واحد، تكون مأساة؛ ولكن عندما يموت الآلاف، تصبح مجرد إحصائية. أعتقد أن السينما يمكن أن تمنح صوتاً لهؤلاء الآلاف.
بالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي، وبما أن الكثير من الصور كانت منتشرة هناك، هل تعتقدين أن هناك حالة من تبلد المشاعر الجماعي قد حدثت أيضاً؟
إنه سؤال صعب. لا أعتقد أن مشاعرنا تبلدت بالضرورة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لقد حدث تحول حول العالم؛ فالشباب لم تتبلد مشاعرهم، بل قادوا حركات احتجاجية حول ما حدث في غزة. لكن ليس الجميع استطاع استيعاب حجم ما كان يتكشف هناك، فهذا أمر يتجاوز الخيال. السؤال الذي طرحته على نفسي هو: كيف نتحدث عن الإبادة الجماعية؟ وكيف نصنع فيلماً عنها يظل محفوراً للأجيال القادمة؟ هند رجب لم تكن تريد أن تصبح رمزاً لما يحدث في غزة، ومع ذلك، فقد أصبحت كذلك.
كان اختيارك لرواية القصة من وجهة نظر عمال الإنقاذ في الهلال الأحمر مثيراً للاهتمام بشكل خاص، لأنه يترك للمشاهد تخيل الفظائع التي قد تكون هند رجب قد عاشتها. ما الذي جعل هذا الإطار مهماً بالنسبة لكِ كمخرجة؟
إنها قصة حقيقية. كان هناك تحقيق استقصائي عظيم حول مقتل هند رجب وأفراد عائلتها نُشر في صحيفة واشنطن بوست. كمخرجة، كنت بحاجة لصوتها لكي يتردد صداه. كان هناك خياران مهمان يجب اتخاذهما؛ الأول هو وجهة النظر، كان بإمكاني اختيار رواية القصة من وجهة نظر والدة هند رجب مثلاً. لكنني فكرت في أنني بما أنني لا أستطيع التصوير داخل غزة، فأنا بحاجة لإظهار ما يحدث من مسافة بعيدة. وجهة نظر الهلال الأحمر كانت الأنسب لأنهم كانوا بعيدين، مثل معظمنا، وهم الذين كانوا سيفعلون أي شيء لإنقاذ حياة هذه الطفلة، لذا فهم أبطال حقيقيون بطريقة ما. الخيار الثاني كان القالب الفني؛ كنت بحاجة ليروى هذه القصة بصيغة الحاضر - للعودة إلى تلك اللحظة التي كانت فيها على قيد الحياة وكان من الممكن إنقاذها. كيف نصور صيغة الحاضر في السينما؟ عبر إعادة تمثيل تلك اللحظات مع الممثلين. هناك مساحتان في الفيلم: الأولى هي مساحة الصوت، وهي صوت هند، والأخرى هي مساحة الصورة، وهي مكتب الهلال الأحمر.
وما الذي استطاع الصوت نقله ولم تستطع الصور فعله؟
أولاً، صوتها وثيقة حقيقية. هذا الفيلم بدأ بصوتها، عندما سمعته لأول مرة وتواصلت مع الهلال الأحمر لمشاركة التسجيلات. عندما سمعت التسجيل، كان من الواضح أن كل شيء موجود في تلك المحادثات؛ كل شيء كان حاضراً بالفعل في الصوت.
في المراجعات الأولية لفيلم "صوت هند رجب" التي نُشرت بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، سجل العديد من النقاد شعوراً بعدم الارتياح تجاه استخدام تسجيلات صوتية حقيقية لهند رجب. كمخرجة، ما الذي منحكِ القناعة باستخدام التسجيلات الحقيقية؟
أنا لم أصنع هذا الفيلم لأجعل الناس يشعرون بالارتياح. كنت أعلم أن الاستماع إلى الصوت الحقيقي سيكون صعباً على الجمهور، لكن غرضي لم يكن حمايتهم. كنت بحاجة إلى فيلم مواجهة لاستعراض الأهوال في غزة. كانت الفكرة هي الشهادة على ما يحدث هناك.
ولكن هل يتحول مجرد الشهادة إلى جزء من التواطؤ؟ في الفيلم، ينهار عاملان من عمال الإنقاذ -عمر ورنا- بسبب عجزهما.
هذا فيلم عن العجز. أحياناً، الشعور بالعجز يدفعك للقيام بشيء ما. عمر ورنا هما أول من يختبر هذا العجز لأنهما في الخطوط الأمامية. اخترت رواية القصة من وجهة نظرهما لأنهما، بطريقة ما، يمثلاننا جميعاً نحن الذين نعيش في أنحاء العالم ونسمع صرخات الاستغاثة القادمة من غزة.
ما الذي تطلبه الأمر منكِ للتعايش مع هذه الشخصيات وهذه القصة يوماً بعد يوم؟
لقد كان الأمر مرهقاً عاطفياً. لكن هذا الفيلم منحنا معنى لما نفعله كفنانين، خاصة بالنسبة للممثلين لأنهم جميعاً فلسطينيون. رواية هذه القصة بالنسبة لنا كانت تتعلق بوضع فننا في خدمة قصصنا. كنا مغلوبين عاطفياً ولكننا شعرنا أننا نفعل شيئاً مهماً. شعرنا أيضاً بنوع من الامتياز؛ فنحن لم نكن في غزة، بل كنا نصنع فيلماً عنها. لم يكن بإمكاننا الانهيار عاطفياً لأننا أردنا للآخرين أن يشهدوا قصة هند رجب.
هل يمكنك استحضار اللقاء الأول الذي جمعكِ بعائلة هند رجب؟
كنت بحاجة إلى موافقة عائلتها لصنع هذا الفيلم، وخاصة موافقة والدتها. أول شيء فعلته هو التحدث مع والدتها؛ اتصلت بها وكانت في غزة حينها. لم يكن لديها الوقت لتحزن على ابنتها بشكل لائق، كانت هناك تفجيرات مستمرة وكانت تنتقل من مكان لآخر. لكننا أجرينا محادثة طويلة وقالت لي: "أريد العدالة لابنتي، فإذا كان هذا الفيلم قادراً على فعل ذلك، فليكن". كانت هذه محادثتنا الأولى، ثم توطدت علاقتنا. أردت أن أعرض عليها الفيلم بعد اكتماله لكنها قالت إن الأمر لا يزال مؤلماً جداً بالنسبة لها، وطلبت مني عرض الفيلم على شقيقها لإبداء رأيه. وأخيراً، بعد إجلائها من غزة، التقينا في مهرجان الدوحة السينمائي حيث عُرض الفيلم في حفل الافتتاح.
لقد نشأتِ في بلدة لم تكن فيها دور سينما. ومن هناك إلى الآن حيث وصلت أفلامك إلى القائمة القصيرة للأوسكار، خضتِ رحلة مذهلة. كيف تصفينها؟
أقوم بالأشياء بدافع الشغف -والغضب. أنا شخصية غاضبة. أردت أن أصبح مخرجة لأن ذلك سمح لي بالتعبير عن نفسي. أنا أحب عملي. غالباً ما نفكر في السينما كترفيه، لكن يمكنها أن تكون شيئاً آخر؛ يمكن أن تكون أداة لمنح صوت لمن لا صوت لهم. وأيضاً، نحن بحاجة ليروي قصص العالم العربي. أنا تونسية، لكنني لا أروي قصصاً عن ذلك البلد فحسب؛ فيلمي الأخير كان مقره في سوريا، وهذا الفيلم عن فلسطين. الثقافات التي لا تروي قصصها تجد صعوبة في الوجود لأنها لا تستطيع تشكيل سردياتها الخاصة. تلقيت عدة عروض لتقديم أفلام باللغة الإنجليزية، لكنني لم أستطع إجبار نفسي على صنعها. هناك الكثير من هذه الأفلام بل ويمكنك تحقيق نجاح فوري بها، أما بالنسبة للفيلم العربي فعليك أن تقاتل بضعف القوة، وأنا أحب القتال إذا كان الأمر يستحق.
الفيلم هو مرشح تونس الرسمي للأوسكار، وقد وصل بالفعل إلى القائمة القصيرة التي تضم 15 فيلماً. ما الذي سيتغير إذا فاز؟
لست متأكدة مما إذا كنا سنفوز لأننا ببساطة لا نملك تلك الأدوات التي تمتلكها الأفلام الأخرى ذات الميزانيات الضخمة. كان من المعقد جداً توزيع الفيلم في الولايات المتحدة. ما يحدث عندما تفوز بالأوسكار هو أن حتى أولئك الأشخاص غير المهتمين بقضية ما يبدأون في الالتفات والاهتمام. نحن بحاجة للفوز بالأوسكار لكي يسمع الناس صوت غزة.